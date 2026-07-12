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«Regeln sind Regeln, aber kill nicht das Spiel»
1:30
Xhaka über Embolo-Rot:«Regeln sind Regeln, aber kill nicht das Spiel»

«Das ist ein Desaster!»
Nati-Stars schimpfen über Schiri-Leistung im Viertelfinal

Schweizer Frust nach dem Embolo-Platzverweis im WM-Viertelfinal gegen Argentinien: «Das ist ein Desaster!», schimpft Remo Freuler. Die Schiedsrichter-Leistung sorgt für Kritik – auch Manuel Akanji ist fassungslos.
Publiziert: vor 23 Minuten
|
Aktualisiert: vor 19 Minuten
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«Das ist ein Desaster!»: Mittelfeldspieler Remo Freuler (l.) über die Szene mit dem Embolo-Platzverweis.
Foto: TOTO MARTI
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Lucas Werder und Toto Marti

Das Entsetzen im Schweizer Lager über den Platzverweis gegen Breel Embolo ist auch über eineinhalb Stunden nach Abpfiff und dem 1:3 der Nati gegen Argentinien noch immer riesig. «Das ist ein Desaster! Ich verstehe bis jetzt nicht, wie der VAR in so einer Situation in so einem Spiel eingreifen kann», sagt Remo Freuler. «Es gibt so viel kleine Fouls, die er sich nicht anschaut. Die ganze Aktion, in der sich Breel gegen zwei Spieler behauptet, dauert zehn Sekunden. Aber er schaut sich nur diese zwei Sekunden am Ende an. Keine Ahnung, was dieser Schiedsrichter hier macht. Ich verstehe es wirklich nicht….»

Auch Miro Muheim ärgert sich: «Ich weiss nicht, wie oft das schon vorgekommen ist, dass es eine Gelb-Rote für eine Schwalbe im Mittelfeld gibt. Das hinterlässt schon einen faden Beigeschmack», findet sich der Linksverteidiger. Ähnlich siehts Abwehrkollege Nico Elvedi: «Es ist natürlich besonders bitter, weil er schon eine Gelbe Karte gehabt hat. Ich weiss nicht, ob diese Regel wirklich Sinn macht.»

«Ihr könnt euch ja vorstellen, wie es Breel geht»
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Spieler bekamen die neue Regelung vor der WM erklärt

Konkret besagt die auf diese WM hin eingeführte Regelung, dass der VAR bei Gelben und Roten Karten eingreifen darf, wenn diese einem falschen Spieler oder auch dem falschen Team gezeigt wurde. Im Regelbuch ist dabei von «Verwechslungen» die Rede, was allerdings nur bedingt auf die Umsetzung zutrifft.

Schliesslich zeigte Schiedsrichter Pinheiro nicht dem falschen Argentinier die Gelbe Karte für ein vermeintliches Foul an Embolo. Durch den VAR-Eingriff veränderte der Portugiese seine Entscheidung von Foul auf Schwalbe, was wiederum eine Verwarnung für den Nati-Stürmer – seine bereits zweite – zur Folge hatte. Bitter und unverständlich für die Nati, aber laut Regelwerk korrekt.

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Akanji: «Elf gegen elf hätten wir gewonnen»

Dieses haben die Spieler vor der WM ausführlich erklärt bekommen, wie Manuel Akanji erzählt. Sauer ist der Abwehrchef aber dennoch. «Für mich ist das erste Foul von Breel niemals eine Gelbe Karte», so Akanji. Ihn nervt vor allem, dass die Argentinier trotz zahlreicher gröberer Fouls erst in der 97. Minute zum ersten Mal eine Verwarnung kassieren. «Jede Kleinigkeit ist für sie gepfiffen worden. Und bei Breel gibt es dann für eine solche Aktion im Mittelfeld Gelb.»

Akanji ist überzeugt: «Wenn das Spiel elf gegen elf zu Ende gegangen wäre, hätten wir dieses Spiel gewonnen.» Und trotz dem Ärger über den Platzverweis kann der Verteidiger dem tapferen Schweizer Auftritt im WM-Viertelfinal bereits auch Positives abgewinnen. «Ich war nach dem Spiel so stolz wie noch nie auf diese Mannschaft. Wie mutig wir gegen den amtierenden Weltmeister aufgetreten sind. Wir haben der ganzen Welt gezeigt, was wir können.»

Noch näher dran an der Schweizer Nati

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
Tschechien
3
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
Katar
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
Marokko
3
3
7
3
Schottland
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
Haiti
3
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
3
4
6
2
Australien
Australien
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
Türkei
3
-2
3
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
Curacao
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
3
6
7
2
Japan
Japan
3
4
5
3
Schweden
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
Tunesien
3
-10
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
3
4
5
2
Ägypten
Ägypten
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Neuseeland
Neuseeland
3
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
3
5
7
2
Kap Verde
Kap Verde
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
3
-4
2
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
8
9
2
Norwegen
Norwegen
3
1
6
3
Senegal
Senegal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
3
7
9
2
Österreich
Österreich
3
0
4
3
Algerien
Algerien
3
-2
4
4
Jordanien
Jordanien
3
-5
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
3
1
4
4
Usbekistan
Usbekistan
3
-9
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
3
4
7
2
Kroatien
Kroatien
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
K.o.-Phase
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Argentinien
Argentinien
WM 2026
WM 2026
Schweiz
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