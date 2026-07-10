Schickt die Nati den Titelverteidiger nach Hause?

Die Schweiz zittert um Johan Manzambi

Er ist der grosse Schweizer Shootingstar dieser WM: Johan Manzambi war mit drei Toren und zwei Assists eine wichtige Stütze für den Höhenflug der Nati. Vor dem Achtelfinal folgte dann aber der Schock: Der 20-Jährige hat sich im Training eine Knieprellung zugezogen und musste deshalb aussetzen. Die Schweiz gewann trotzdem – allerdings ohne Tor über 120 Minuten.

Wird Manzambi nun für den Viertelfinal wieder fit? Knapp zwei Tage vor dem Spiel ist das fraglich: Ins Mannschaftstraining hat der Freiburg-Akteuer noch nicht eingreifen können – es bleibt ein Wettlauf gegen die Zeit.