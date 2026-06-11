Folge der Schweizer Nati, und gewinne – Blick verlost bis Ende der WM 2026 Gutscheine von Ochsner Sport sowie Blick+-Abos. Jetzt mitmachen und Chance sichern!

Folge der Schweizer Nati und räum 200 Stutz ab

Folge der Schweizer Nati und räum 200 Stutz ab

Hier klicken, der Schweizer Fussball-Nati folgen und mit etwas Glück abräumen.

Blick verlost unter allen Followern der Schweiz drei Gutscheine von Ochsner Sport im Wert von je 200 Franken! Ausserdem gibts zwei Jahresabos und drei 3-Monatsabos für Blick+ zu gewinnen.

Noch näher dran an der Schweizer Nati Füge jetzt die Fussball-Nati deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen. folgen

So machst du mit

Was musst du tun? Klicke hier auf den Link und anschliessend aufs Plus-Symbol neben der Schweiz. Dann einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower. Die Preise werden unter allen Userinnen und Usern verlost, die bis zum Ende der WM 2026 dem Schweizer Nationalteam der Männer folgen.

Folgen kannst du immer, Teilnahmeschluss für den Wettbewerb ist am 19. Juli 2025. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden. Wenn du der Schweizer Fussball-Nati bereits folgst, nimmst du automatisch am Wettbewerb teil.

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Du kannst übrigens nicht nur der Nati folgen, sondern sämtlichen WM-Teilnehmern. Darüber hinaus gibts den Service auch für den Klubfussball und fürs Eishockey. Selbst dem Schwingen kannst du bereits folgen – und die nächsten Sportarten warten schon!