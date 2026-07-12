Von Mentalitätsproblemen möchte England-Trainer Thomas Tuchel nichts wissen. Er fordert aber mehr Qualität von seinen Spielern. Währenddessen ist Jude Bellingham zufrieden mit der Mannschaftsleistung.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft England schlägt Norwegen 2:1 n.V., Tuchel dennoch nicht vollends zufrieden

Tuchel kritisiert fussballerische Qualität, lobt jedoch einzelne Spieler

Halbfinal am Mittwoch um 21 Uhr gegen Argentinien

Petar Djordjevic Redaktor Sport

Trotz Halbfinal-Einzug ist England-Trainer Thomas Tuchel (52) mit der Leistung seiner Mannschaft nicht vollends zufrieden und reagiert auf eine Frage nach dem Spiel gereizt. 2:1 haben die Three Lions Norwegen in der Verlängerung besiegt. Als ein Journalist Tuchel auf die Mentalität seiner Spieler während der Partie anspricht, wird der Deutsche wütend.

Der Journalist wollte wissen, ob die Engländer aufgrund von mangelhafter Mentalität während des Spiels in Schwierigkeiten gerieten. «Mentalität», erwidert Tuchel mit verzogenem Gesicht und redet sich dabei in Rage: «Wie kannst du mich jetzt über Mentalität befragen? Das ist pure Mentalität», beschreibt der Deutsche den Sieg über die Skandinavier, während die Fans im Stadion «Hey Jude» von den Beatles singen.

«Kein einfacher Gegner»

Was der Deutsche aber bemängelt: Die fussballerische Qualität, die seine Mannschaft gegen die Skandinavier auf den Rasen gebracht hat. «Wir hatten Glück», erklärt der England-Trainer. Und weiter: «Wir haben es uns heute sehr, sehr schwer gemacht. Das Ergebnis ist fantastisch, wir stehen im Halbfinal. Es ist unglaublich, aber mit der Leistung bin ich nicht zufrieden».

Das sieht der Torschütze zum 1:1 und 2:1, Jude Bellingham (23), anders. Angesprochen auf Tuchels Kritik sagt der Real-Star: «Vielleicht weiss er nicht, wie es ist, bei diesen Verhältnissen gegen Haaland, Ödegaard, Nusa und Sörloth zu spielen. Das ist kein einfacher Gegner.» Dabei betont Bellingham, dass man versucht habe, eine positive Stimmung im Team zu schaffen, und diese auch beibehalten sollte. Besonders jetzt, wenn es in die Halbfinals geht.

Tuchel findet auch positive Worte

Der Real-Star schliesst ab mit: «Du kannst nicht jedes Spiel gewinnen, indem du tausend Pässe schlägst. Manchmal musst du ein Spiel auch dreckig gewinnen. Und das haben wir heute wieder gemacht.» Tuchel kann der Partie gegen Norwegen aber auch einiges Positives abgewinnen. Beispielsweise bezeichnet der Deutsche Morgan Rogers' (23) Auftritt als «fantastisch» und Reece James (26) bekommt sogar ein «exzellent» vom Trainer.

Zum Doppeltorschützen Bellingham meint der Deutsche: «Da muss man nicht mehr viel sagen. Er macht es in jedem Spiel – Weltklasse!» Im Halbfinal trifft England am Mittwoch um 21 Uhr Schweizer Zeit auf Argentinien. Tuchel zeigt sich im Hinblick auf das Spiel optimistisch: «Wir müssen besser werden und wir werden besser werden.»