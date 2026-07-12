Trotz des bitteren Aus gegen Argentinien und der kontroversen Debatte um die Gelb-Rote Karte gegen Breel Embolo fällt die WM-Bilanz des Verbandes sehr positiv aus. Das ambitionierte Ziel, die beste WM aller Zeiten zu spielen, wurde erreicht.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schweiz scheidet im WM-Viertelfinal gegen Argentinien aus, Knäbel stolz

Volle Public Viewings in frühen Morgenstunden sorgten für emotionale Momente

WM brachte dem SFV rund 3 Millionen Franken Gewinn ein

«Zwölf von zwölf.» Verbandspräsident Peter Knäbel (59) verteilt am Tag nach dem bitteren Viertelfinal-Aus gegen Argentinien der Nati die Höchstnote, als er gefragt wird, wie die WM-Bilanz aus SFV-Sicht ausfalle. Knäbel selber war es, der das Ziel, die beste WM der Geschichte zu spielen, am Abend der geschafften WM-Quali in Pristina im letzten November ausgerufen hatte. Und die Nati hat geliefert und das Ziel mit der ersten Viertelfinal-Teilnahme seit der Heim-WM 1954 erfüllt.

«Das Ziel war ambitiös, aber genau richtig», so Knäbel. «Wir sind zwar traurig, was wir auch sein dürfen, aber auch sehr stolz.» Mit ihren Auftritten habe die Nati sehr viele Emotionen ausgelöst in der Heimat. «Früher stand man mitten in der Nacht für Boxkämpfe auf, heute um die Nati-Spiele zu schauen», so Knäbel. «Vor allem für die jungen Generationen hat man Momente geschaffen, die für immer bleiben werden.» Volle Public Viewings in den frühen Morgenstunden im ganzen Land waren tatsächlich ein Novum.

Tamis «grosse Leere»

Auch nach wenigen Stunden Schlaf ist der Ärger über die Schiedsrichterleistung und den VAR-Eingriff, der zur Gelb-Roten Karte von Breel Embolo geführt hatte, noch nicht verflogen. Doch im Gegensatz zu Trainer Murat Yakin und den Spielern fällt Knäbels Kritik am Unparteiischen milder aus. «Aber die konsistente Regelauslegung der Schiedsrichter während eines Spiels und über das ganze Turnier ist sicherlich ein Thema, über das man nach der WM diskutieren muss», so der SFV-Präsident, der aber betont: «Wir wollen keine schlechten Verlierer sein.»

Neben Knäbel sitzt Nati-Direktor Pierluigi Tami (64), der vor allem eine «grosse Leere» fühlt. Die Niederlage gegen Argentinien war das letzte Spiel des Tessiners in seiner Funktion, da Tami Ende August in Pension geht. «Wir waren so nahe an einem grossen Resultat und hätten dieses auch verdient.» Doch auch bei ihm überwiegt der Stolz über das Geleistete und über die Art von Fussball, welche die Nati in den USA und Kanada spielen liess. Für die Zukunft macht sich Tami jedenfalls keine Sorgen: «Wir sind auf dem richtigen Weg.»

Rund 3 Millionen Franken Gewinn

Auch finanziell war die WM der Neuzeit ein Erfolg. Laut dem SFV werden netto rund drei Millionen Franken Gewinn in der Kasse bleiben, was ungefähr dem entsprechen würde, was das Turnier in Katar vor vier Jahren abgeworfen hat. Dass nicht mehr Gewinn zu erwarten ist, hängt damit zusammen, dass der SFV für Unterkünfte, Logistik und Staff höhere Ausgaben hatte als beim Turnier 2022. Hinzu kommt, dass noch immer nicht geklärt ist, wie viel Steuern der SFV in Kalifornien bezahlen muss, wo die Nati während vier Wochen logierte und zwei Vorrundenspiele bestritten hat. Der Gewinn, der eine wichtige Einnahmequelle für den Verband ist, geht zur Hälfte an die Swiss Football League.

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