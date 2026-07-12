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«Haben gegen den Schiedsrichter und den VAR gespielt»
2:12
Yakin zu WM-Aus:«Haben gegen den Schiedsrichter und den VAR gespielt»

Nati-Bosse ziehen WM-Bilanz
«Wir spielten gegen den Schiri und den VAR»

Was sagen SFV-Präsident Peter Knäbel, Nati-Direktor Pierluigi Tami und Trainer Murat Yakin nach dem WM-Aus gegen Argentinien? Die PK ab 18:30 Uhr live im Stream.
Publiziert: 18:21 Uhr
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Aktualisiert: vor 10 Minuten
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Pascal KeuschRedaktor Sport
vor 16 Minuten

Tami: «Habe es genossen»

Pierluigi Tami: «Ich habe das Turnier genossen. Ich war überzeugt, dass wir dieses Resultat erreichen. Wir haben ein reifes Nationalteam gesehen.»

Peter Knäbel: «Wir sind traurig. Das darf man einen Tag nach dem Spiel auch sein. Aber wir sind vor allem auch stolz.»

vor 21 Minuten

Knäbel über Prämien

Peter Knäbel: «Alles, was wir gewinnen, werden wir reinvestieren. Uns bleiben ungefähr drei Millionen Prämie übrig. Es kommt darauf an, wie viele Steuern wir bezahlen müssen. Es ist vergleichbar mit dem Turnier in Katar, aber hier waren die Ausgaben deutlich höher.»

vor 23 Minuten

Yakin über seine Schauspiel-Video

«Nein, absolut nicht. Schauspielerei ist nichts für mich. Wir leben ja schliesslich auch ein Stück weit im Showbusiness. Da mache ich zur Auflockerung gerne mit. Manchmal fühle ich mich in der Mannschaft sogar ein bisschen wie James Bond.»

vor 25 Minuten

Highlight des Turniers

Peter Knäbels Highlight des Turniers: «Der Moment gegen Kolumbien. Elfmeterschiessen. Ich denke dieser Moment hat viel in den Köpfen verändert.»

Murat Yakin schliesst sich hier an, betont aber auch die Wichtigkeit der alltäglichen Arbeit des Staffs und der Spieler.

Für Pierluigi Tami ist die Bestätigung der Qualität der Mannschaft das Highlight der WM.

vor 28 Minuten

Aufgebot junger Spieler

«Wir haben die besten Spieler aufgeboten. Auch in den nächsten Kampagnen wollen wir ambitioniert sein. Gleichzeitig gibt uns, vor allem die Nations League, die Gelegenheit, jungen Spielern eine Chance zu geben.»

vor 31 Minuten

Yakin über seine Zukunft

«Ich hoffe nicht, dass ihr jetzt denkt, ich mache eine Karriere als Schauspieler», scherzt Murat Yakin in Anlehnung an das Video vor dem Argentinien-Spiel. «Ich bin nach wie vor sehr gerne Trainer und stolz, Schweizer Nati-Trainer zu sein. Ich habe grosse Lust und Freude, mit dieser Mannschaft zu arbeiten. Für mich gibt es null Gedanken daran, einen anderen Weg einzuschlagen.»

vor 33 Minuten

Das hat Yakin den Spielern nach dem Spiel gesagt

Yakin: «Es braucht eine Weile, bis man das realisiert. Unmittelbar nach dem Spiel habe ich den Spielern gesagt, dass sie stolz auf ihre Leistung sein können.»

vor 39 Minuten

Yakin blickt in die Zukunft

Yakin: «Wir sind noch lange nicht am Ende. Wir haben eine gute Mischung an Spielern. Wir haben immer wieder junge Spieler integriert. Es wäre fatal wenn Spieler bei Null anfangen, wenn jemand aufhört. Stand jetzt weiss ich von keinem Spieler, der aufhören möchte. Aber da werden sicher Gespräche in den nächsten Tagen stattfinden.»

vor 42 Minuten

Konsistente Regelauslegung

Knäbel: «Die Regelauslegung sollte während des gesamten Turniers und auch innerhalb eines Spiels konsistent sein. Aber wir wollen keine schlechten Verlierer sein.»

vor 44 Minuten

Yakin: «Finde die Regel unnötig»

Yakin: «Für mich war die erste Gelbe Karte nicht notwendig. Er trifft den Gegner in keiner Weise. So theatralisch, wie dieser gefallen ist, da hätte auch der VAR einschreiten können. Das hat mit Fussballverstand überhaupt nichts zu tun. Die Regel finde ich unnötig. In einer Zone, die überhaupt keine Bedeutung gehabt hat für das Spiel ... da müssen sie schon noch einmal über die Bücher.»

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