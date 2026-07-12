Tami: «Habe es genossen»

Pierluigi Tami: «Ich habe das Turnier genossen. Ich war überzeugt, dass wir dieses Resultat erreichen. Wir haben ein reifes Nationalteam gesehen.»

Peter Knäbel: «Wir sind traurig. Das darf man einen Tag nach dem Spiel auch sein. Aber wir sind vor allem auch stolz.»