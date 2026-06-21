Eigentlich hätte Theo Bair (26) aus dem innersten Kreis der kanadischen Nationalmannschaft berichten sollen. Doch weil es der Ex-Lausanner nicht ins Aufgebot von Jesse Marsch schaffte, ist sein Status ein anderer: Top-Experte vor dem Knüller gegen die Schweiz! In der Vorrunde der abgelaufenen Saison hatte er noch YB und Basel abgeschossen.

Doch dann reisst er sich im Januar das Syndesmoseband und kommt nie mehr auf ein für ein Aufgebot nötiges Level, schiesst kein einziges Tor mehr. Aus, der grosse Traum, den der Jamaika-Kanadier seit zwei Jahren gehegt habe! Und Lausanne übernimmt ihn nach der Leihe auch nicht, sodass es zurück zu Besitzerklub Auxerre ging.

Kanada ist ein Produkt der Red-Bull-Schule

Kein Bärenjubel also in Kanada! Und so charakterisiert er sein Team aus der Ferne: «Hohes Pressing, grosse Geschwindigkeit, Spielkontrolle. Das ist das Credo dieser Mannschaft.» Trainer Jesse Marsch ist ja ein Kind der Red-Bull-Schule, war zuerst Cheftrainer bei RB New York, dann ein Jahr Assistent von Ralf Rangnick in Leipzig, Headcoach in Salzburg und dann in Leipzig. Das waren sieben lange Jahre Red Bull. Das prägt fürs Leben. Bair: «Marsch hat eine klare Spielvision und kann das Beste aus dir herausholen. Mit ihm gings stetig aufwärts.» Bis zum ersten WM-Sieg.

Die goldene Generation soll nachhaltiges Vorbild sein

«Zudem haben wir eine goldene Generation. Die besten sind immense Vorbilder für alle anderen. Und das wird nachhaltig sein, wenn Spieler für Bayern oder Juve spielen, da bin ich mir sicher», so Bair. Die Nummer eins dieser Generation haben wir als Spieler an dieser WM noch nicht gesehen, weil er noch rekonvaleszent ist: Alphonso Davies! «Das ist der schnellste Spieler, den ich je gesehen habe», sagt Bair. «Ich kenne ihn seit zehn Jahren. Er ist lustig, macht immer Witze und ist sehr demütig. Und natürlich sooo talentiert. Nach dem zweiten Training mit ihm habe ich meinen Vater angerufen und gesagt: Dad, da trainiert einer mit uns, sowas habe ich in meinem Leben noch nie gesehen! Ich sage das nicht, weil er mein Freund ist. Sondern das war meine erste, spontane Reaktion. Eine Top-Persönlichkeit.» Er sei ja nicht nur unglaublich schnell, sondern habe sich im Lauf seiner Karriere taktisch perfektioniert. «Er war früher als Flügel schon ein Ausnahmespieler. Als Aussenverteidiger gibt es keinen besseren auf der Welt.»

«Wir jagen den Gegner über den ganzen Platz»

Auch Bair hat das Credo verinnerlicht, dass Kanada an einer Heim-WM jeden schlagen kann. «Zumindest sollte jeder unserer Gegner das schwierigste Spiel des Lebens haben! Es wäre töricht, nicht so zu denken. Es bedeutet nicht, dass wir jedes Spiel gewinnen. Aber dass jeder Gegner durch die Hölle muss.» Bosnien und Herzegowina hat bestanden, ist mit einem Remis aus Toronto herausgekommen. Katar hingegen ist untergegangen. «Wir jagen die Gegenspieler über das ganze Spielfeld. Das mag niemand. Da bricht beim Gegner schnell Chaos aus und es sind dann oft Fouls nötig.» Vor bald vier Jahren habe man begonnen, dieses Mindset im Team zu implementieren. «Nun können wir es jedem Gegner schwierig machen. Dieser Geist wird viele Mannschaften beeindrucken und ihnen Furcht einflössen.»

Was aber nicht heisse, dass man die Gegner nicht respektiere. «Wenn man sieht, was die Schweiz an den letzten Endrunden erreicht hat, gehört dem Team maximaler Respekt!», sagt Bair. «Die sind als Mannschaft enorm stark, aber auch individuell top besetzt. «Es wird ein Spiel sein, da schaut die ganze Welt drauf», glaubt der verhinderte Zahnarzt oder Biologe, der ein Psychologie-Studium begonnen hat und das auch beenden will, sobald seine Fussball-Karriere vorbei ist. Dieses hat er gewählt, um später jungen Fussballern auf der mentalen Seite beistehen zu können.

Ein optimistisches, nettes, stolzes Völkchen

«Wir sind ein optimistisches und auch nettes Völkchen», charakterisiert Bair die Kanadier. Und auch stolz auf ihr Land, ohne Wenn und Aber. Das hat sich auch in den Reaktionen von Premierminister Mark Carney auf die kranken Trump-Ideen gezeigt, Kanada zum 51. Bundesstaat der USA machen zu wollen. Auch nicht erstaunlich, liess es sich der Regierungschef nicht nehmen, der Mannschaft nach dem 6:0 gegen Katar persönlich in der Garderobe zu gratulieren.

«Diese Mentalität, gepaart mit der richtigen Strategie und Aggressivität kann uns weit bringen», glaubt Bair. Und zwar über den Gruppensieg hinaus.



