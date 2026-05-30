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Spektakuläre Kaderbekanntgabe
Kampf gegen die Zeit bei WM-Gegner der Nati

Nun ist bekannt, welche 26 Spieler Co-Gastgeber Kanada an der WM vertreten. Kriegt es die Schweizer Nati als Gruppengegner mit Superstar Davies zu tun? Noch bibbert Kanada um ihn.
Publiziert: vor 45 Minuten
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Um ihn gibts ein Rennen gegen die Zeit: Kanada-Captain Alphonso Davies.
Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire
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Simon StrimerReporter & Redaktor Sport

In luftiger Höhe stehen sie, die 26 Namen, die Kanada an der Heim-WM in Amerika vertreten. Oben am CN Tower, dem Fernsehturm Torontos und Wahrzeichen der grössten Stadt Kanadas, prangen die Namen auf einzelnen Bannern.

Der glänzendste Name für die Kanadier: Bayern-Star und National-Captain Alphonso Davies (25). Für den schnellen Flügelspieler wird der Auftakt in die Heim-WM allerdings ein Rennen gegen die Zeit. Aktuell kuriert er noch eine Hamstring-Verletzung aus und macht nicht das volle Vorbereitungsprogramm der Kanadier mit.

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Trainer Jesse Marsch (52) äussert sich zu seinem Captain. «Er läuft bereits auf dem Platz, wir müssen einfach schauen, wie es sich bei ihm entwickelt und dann Wege finden, um den Prozess zu beschleunigen. Er freut sich sehr, herzukommen.» Kanada bibbert mit.

Relevant ist die Personalie auch für die Schweizer Nati. Am 24. Juni bestreitet sie gegen Kanada in Vancouver das letzte von drei Gruppenspielen. Dann dürfte Davies wieder auf dem Platz stehen. Nach Angaben von Trainer Marsch ist es jedoch eher unwahrscheinlich, dass Davies schon für das Kanada-Auftaktspiel gegen Bosnien-Herzegowina am 12. Juni bereit sein wird.

Das 26-Mann-Kader Kanadas für die WM

Torhüter (3): Maxime Crépeau (Orlando), Goodman (Crystal Palace), Dayne St. Clair (Miami).

Verteidiger (9): Moïse Bombito (Nizza), Derek Cornelius (Marseille), Alphonso Davies (Bayern München), Luc de Fougerolles (Fulham), Alistair Johnston (Celtic), Alfie Jones (Middlesbrough), Richie Laryea (Toronto), Niko Sigur (Split), Joel Waterman (Chicago).

Mittelfeld (10): Ali Ahmed (Norwich), Tajon Buchanan (Villarreal), Mathieu Choinière (Los Angeles), Stephen Eustáquio (Porto), Marcelo Flores (Tigres UANL), Ismaël Koné (Sassuolo), Liam Millar (Hull City), Jonathan Osorio (Toronto), Nathan Saliba (Anderlecht), Jacob Shaffelburg (Los Angeles).

Stürmer (4): Jonathan David (Juventus Turin), Promise David (Saint-Gilloise), Cyle Larin (Mallorca), Tani Oluwaseyi (Villarreal).

Torhüter (3): Maxime Crépeau (Orlando), Goodman (Crystal Palace), Dayne St. Clair (Miami).

Verteidiger (9): Moïse Bombito (Nizza), Derek Cornelius (Marseille), Alphonso Davies (Bayern München), Luc de Fougerolles (Fulham), Alistair Johnston (Celtic), Alfie Jones (Middlesbrough), Richie Laryea (Toronto), Niko Sigur (Split), Joel Waterman (Chicago).

Mittelfeld (10): Ali Ahmed (Norwich), Tajon Buchanan (Villarreal), Mathieu Choinière (Los Angeles), Stephen Eustáquio (Porto), Marcelo Flores (Tigres UANL), Ismaël Koné (Sassuolo), Liam Millar (Hull City), Jonathan Osorio (Toronto), Nathan Saliba (Anderlecht), Jacob Shaffelburg (Los Angeles).

Stürmer (4): Jonathan David (Juventus Turin), Promise David (Saint-Gilloise), Cyle Larin (Mallorca), Tani Oluwaseyi (Villarreal).

Aushängeschilder der kanadischen Mannschaft sind unter anderem auch Juve-Stürmer Jonathan David (26) oder Sassuolo-Mittelfeldspieler Ismaël Koné (23). Und auch ein Hauch von der Super League ist dabei. Ex-GC-Mittelfeldspieler Mathieu Choinière (27, Los Angeles), der in der Schweiz allerdings keine Stricke zerrissen hat, und Ex-FCB-Flügel Liam Millar (26, Hull City), figurieren im WM-Kader.

Nicht geschafft hat es Stürmer Theo Bair (26), der für Lausanne in dieser Saison in 31 Pflichtspielen 10 Tore erzielt hat, die Waadtländer im Sommer allerdings verlassen wird. Bitter für ihn: Er hat sich im März von einer Verletzung zurückgekämpft und machte sich wieder WM-Hoffnungen.

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Südafrika
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Südkorea
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Tschechien
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Gruppe B
Mannschaft
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Kanada
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0
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
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Katar
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Schweiz
Schweiz
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0
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Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
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Brasilien
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0
2
Marokko
Marokko
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0
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Haiti
Haiti
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Schottland
Schottland
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Gruppe D
Mannschaft
SP
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USA
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0
2
Paraguay
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Australien
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Türkei
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Deutschland
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2
Curacao
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3
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
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Ecuador
Ecuador
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Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
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Niederlande
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0
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Japan
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3
Schweden
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4
Tunesien
Tunesien
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Gruppe G
Mannschaft
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Belgien
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0
2
Ägypten
Ägypten
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0
0
3
Iran
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0
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4
Neuseeland
Neuseeland
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Gruppe H
Mannschaft
SP
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Spanien
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0
0
2
Kap Verde
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0
3
Saudi Arabien
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4
Uruguay
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Gruppe I
Mannschaft
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Frankreich
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Senegal
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Gruppe J
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Argentinien
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2
Algerien
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