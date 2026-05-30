Breel Embolo spricht über Saudi-Gerüchte

Am Freitag gab es aus Frankreich Gerüchte, wonach gleich mehrere Klubs aus Saudi-Arabien an Breel Embolo interessiert seien. Am Samstag äussert sich der Nati-Stürmer dazu.

Tobias Wedermann Fussballchef

Plötzlich kursierte am Freitag das Gerücht in den sozialen Medien und auf französischen Fussballblogs, wonach gleich mehrere Klubs aus Saudi-Arabien an Nati-Star Breel Embolo interessiert seien. Schon vor einem Jahr wurde der 29-Jährige mit einem Transfer in die Wüste in Verbindung gebracht, doch schlussendlich entschied er sich für einen Wechsel von Monaco zu Rennes.

Von Blick auf die neusten Gerüchte angesprochen, sagt Embolo: «Ich habe das mitbekommen und ebenfalls viele Nachrichten diesbezüglich erhalten. Ich kann ehrlich gesagt nichts dazu sagen, weil ich noch keinen Kontakt zu irgendeinem Klub hatte.»

Er sei Spieler von Rennes, habe dort für vier Jahre unterschrieben und seine Saison vor einer Woche abgeschlossen. «Ich freue mich jetzt total auf die Nationalmannschaft, auf die nächste Etappe und die nächsten Ziele mit meinen Teamkollegen hier.»

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