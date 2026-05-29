Am Sonntag testet die Schweiz in St. Gallen gegen Jordanien. Auf einem Platz, der trotz optischer Mängel in einem Top-Zustand daherkommt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Mysteriöse Muster auf St. Gallens Kybunpark-Rasen durch wilde Rasensamen entstanden

Pestizidverbot in der Schweiz verhindert Entfernung, Qualität des Rasens bleibt top

Nati trainierte am Donnerstag im Kybunpark, Samstag Abschlusstraining vor Jordanien-Spiel

Nein, es sind nicht mehrere Hundert kleine Raumschiffe im Kybunpark gelandet. Auch wenn die kornkreisähnlichen Abdrücke auf dem St. Galler Rasen diese wilde Theorie zulassen würden. Auch ein Rasenpilz, der im Schweizer Fussball immer wieder vorkommt, ist nicht für die ungewöhnliche Musterung verantwortlich. Doch was steckt dann dahinter?

Blick fragt beim FC St. Gallen nach. «Wilde Rasensamen, die in der Luft herumschwirren, nisten sich auf dem Platz ein und sorgen so für die hellen Flecken», teilt der Cupsieger mit. Schon alleine aus optischen Gründen würde man beim FCSG eigentlich gerne etwas dagegen tun. Doch weil in der Schweiz der Einsatz von entsprechenden Pestiziden verboten ist, sind den Espen die Hände gebunden.

Rasenqualität trotz Verfärbungen top

Allerdings ist ein Eingriff auch nicht wirklich nötig. «Auf die Qualität des Platzes haben die Rasensamen keinen Einfluss», lässt St. Gallen ausrichten. Das bestätigt auch der SFV. «Wir kommen immer wieder gerne nach St. Gallen, unter anderem auch aufgrund der hervorragenden Qualität der Plätze – sei es im Gründenmoos oder im Kybunpark», lässt der Verband ausrichten. «Der Rasen ist in einem sehr guten Zustand.»

Davon haben sich die Nati-Stars am Donnerstag selbst ein Bild machen können, als das Team von Murat Yakin (51) im Rahmen der WM-Vorbereitung ein erstes Mal im Kybunpark trainierte. Am Samstag steht dort auch das Abschlusstraining für das Spiel gegen Jordanien auf dem Programm. Für den letzten Test vor der Abreise nach Nordamerika sind noch immer zahlreiche Tickets verfügbar.