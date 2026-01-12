DE
Bester Lausanner Torschütze
Theo Bair fällt für mehrere Wochen aus

Lausanne muss mehrere Wochen lang auf seinen besten Torschützen verzichten: Theo Bair hat sich kurz vor dem Rückrundenstart am Knöchel verletzt.
Publiziert: 12:39 Uhr
|
Aktualisiert: vor 39 Minuten
Lausanne muss mehrere Wochen lang ohne Theo Bair auskommen.
Foto: freshfocus
Gian–Andri_Baumgartner_Online Redaktor_Blick Ringier_3.jpg
Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Das Testspiel von Lausanne-Sport gegen Xamax (4:2) am 8. Januar hat personelle Folgen: Wie der Neunte der Super League mitteilt, hat sich Stürmer Theo Bair in der Schlussphase dieser Partie am Knöchel verletzt und wird deshalb sechs bis acht Wochen lang ausfallen.

Für Lausanne sind dies zwei Tage vor dem Léman-Derby gegen Servette, mit dem die Waadtländer in die Rückrunde starten, schlechte Nachrichten: Mit sechs Toren ist der von Ligue-1-Verein Auxerre ausgeliehene Kanadier in dieser Saison der beste Super-League-Torschütze der Lausanner. Dazu kommen je zwei Tore in der Conference League und dem Schweizer Cup.

