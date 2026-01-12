Lausanne muss mehrere Wochen lang auf seinen besten Torschützen verzichten: Theo Bair hat sich kurz vor dem Rückrundenstart am Knöchel verletzt.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Das Testspiel von Lausanne-Sport gegen Xamax (4:2) am 8. Januar hat personelle Folgen: Wie der Neunte der Super League mitteilt, hat sich Stürmer Theo Bair in der Schlussphase dieser Partie am Knöchel verletzt und wird deshalb sechs bis acht Wochen lang ausfallen.

Für Lausanne sind dies zwei Tage vor dem Léman-Derby gegen Servette, mit dem die Waadtländer in die Rückrunde starten, schlechte Nachrichten: Mit sechs Toren ist der von Ligue-1-Verein Auxerre ausgeliehene Kanadier in dieser Saison der beste Super-League-Torschütze der Lausanner. Dazu kommen je zwei Tore in der Conference League und dem Schweizer Cup.