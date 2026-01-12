Das Testspiel von Lausanne-Sport gegen Xamax (4:2) am 8. Januar hat personelle Folgen: Wie der Neunte der Super League mitteilt, hat sich Stürmer Theo Bair in der Schlussphase dieser Partie am Knöchel verletzt und wird deshalb sechs bis acht Wochen lang ausfallen.
Für Lausanne sind dies zwei Tage vor dem Léman-Derby gegen Servette, mit dem die Waadtländer in die Rückrunde starten, schlechte Nachrichten: Mit sechs Toren ist der von Ligue-1-Verein Auxerre ausgeliehene Kanadier in dieser Saison der beste Super-League-Torschütze der Lausanner. Dazu kommen je zwei Tore in der Conference League und dem Schweizer Cup.
Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!
Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!