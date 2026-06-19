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Horror-Verletzung wirft Schatten auf Kanada-Party
Matchwinner David: «Ich denke nur an Ismaël, nicht meine Tore»

Das 6:0 mit drei Toren von Jonathan David gegen Katar löste im BC Place Stadium zu Vancouver eine regelrechte Eruption aus. Die allerdings massiv getrübt wurde. Durch den Beinbruch von Kanadas Metronom Ismaël Koné.
Publiziert: vor 42 Minuten
|
Aktualisiert: vor 35 Minuten
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Schwierig auszuhalten: Ismaël Koné verletzt sich gegen Katar schwer.
Foto: AP Photo/Abbie Parr

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Schock bei Kanadas 6:0-Sieg gegen Katar: Koné erleidet Schienbeinbruch
  • Saliba widmet Tor Koné, Matchwinner David kritisiert Foul von Madibo scharf
  • Koné war zuletzt immer Stammspieler, sein Marktwert stieg auf 25 Millionen Euro
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Alain KunzReporter Fussball

Der Moment, als es geschah, war fürchterlich. Denn sie wussten sofort, was passiert ist. «Ich hörte das Knacken des Knochens», sagt Trainer Jesse Marsch (52). Und alle schrien: «Es ist gebrochen! Es ist gebrochen!»

Es war ein regelrechter Schock für alle Spieler auf dem Feld und für die Bank. Das Foul des Katari Assim Madibo an Ismaël Koné (24) war maximal unglücklich. Die Folge, dieses gebrochene Schienbein, war nicht absehbar, weshalb der chilenische Schiedsrichter Cristian Garay zuerst Gelb zückte. Eigentlich die richtige Karte – die dann korrigiert wurde, als man das gebrochene Bein sah.

Überschwang an Emotionen

Da ist also dieser Schockmoment. Und dann ist da noch der Moment von Nathan Saliba, der in der 57. Minute für Koné aufs Feld kommt – und sieben Minuten später das 4:0 macht, das er bejubelt, indem er mit seinen Händen eine Acht formt, die Rückennummer des Pechvogels. Und dann ist in diesem Überschwang an Emotionen noch das banale Resultat, dieses 6:0. Der erste Sieg von Kanada in der Geschichte der WM. «Das ist natürlich historisch», sagt Matchwinner Jonathan David (26). «Und es dann noch in dieser Art und Weise zu schaffen, ist umso schöner.»

Doch die Fragen an den Juventus-Spieler drehen sich natürlich hauptsächlich um Koné, logisch: «Es ist hart für ihn und auch für uns. Das ist ein schwieriger Moment. Nun müssen wir stark sein und den Job für ihn machen.» Derzeit denke er ohnehin nicht an seine drei Tore und an den Sieg, sondern nur an Ismaël. «Ich bin ihm sehr nahe. Alle lieben ihn. Er ist ein enorm wichtiger Spieler. Nun wird er operiert werden und das Turnier ist gelaufen. Also spielen wir fortan für ihn» Das Foul von Madibo kann David nicht nachvollziehen. «Er hat keine Chance auf den Ball und hat nur die Absicht, den Spieler zu verletzen.» Nun, die Bilder zeigen etwas anderes.

Jonathan David ist in Fahrt gekommen

Koné, der bei Sassuolo spielt, ist seit einem Jahr unbestrittener Stammspieler unter Jesse Marsch. Mittlerweile sollen sich die beiden Mailänder Klubs Inter und AC für den Kanada-Ivorer interessieren. Das Unglücksspiel war sein 42. für Kanada. Sein Marktwert ist innerhalb eines Jahres von geschätzten zehn auf 25 Millionen Euro gestiegen.

Kurz zurück zu David. Der war sowohl von den Anhängern von Kanada wie auch von den Medien in der Kritik gestanden, weil seine Leistungen einfach nicht gut waren. Die miese Saison von Juve reflektierte sich im Ahorn-Team. Nun hat er seinen Kritikern mit seinen drei Toren und der Vorarbeit zum 1:0 das Maul so richtig gestopft. «Das ist das Leben eines Stürmers. Manchmal skort man nicht», gibt er sich tiefenentspannt.

Für Akanji, Elvedi und Co. wird es am kommenden Mittwoch ganz sicher nicht entspannend sein. Vielmehr werden sie unter Strom stehen müssen, um diesen Jonathan David im Griff zu haben.

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
2
3
6
2
Südkorea
Südkorea
2
0
3
3
Tschechien
Tschechien
2
-1
1
4
Südafrika
Südafrika
2
-2
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
2
6
4
2
Schweiz
Schweiz
2
3
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
2
-3
1
4
Katar
Katar
2
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schottland
Schottland
1
1
3
2
Marokko
Marokko
1
0
1
3
Brasilien
Brasilien
1
0
1
4
Haiti
Haiti
1
-1
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
1
3
3
2
Australien
Australien
1
2
3
3
Türkei
Türkei
1
-2
0
4
Paraguay
Paraguay
1
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
1
6
3
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
1
1
3
3
Ecuador
Ecuador
1
-1
0
4
Curacao
Curacao
1
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweden
Schweden
1
4
3
2
Japan
Japan
1
0
1
3
Niederlande
Niederlande
1
0
1
4
Tunesien
Tunesien
1
-4
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Neuseeland
Neuseeland
1
0
1
2
Iran
Iran
1
0
1
3
Belgien
Belgien
1
0
1
4
Ägypten
Ägypten
1
0
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Uruguay
Uruguay
1
0
1
2
Saudi Arabien
Saudi Arabien
1
0
1
3
Spanien
Spanien
1
0
1
4
Kap Verde
Kap Verde
1
0
1
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
1
3
3
2
Frankreich
Frankreich
1
2
3
3
Senegal
Senegal
1
-2
0
4
Irak
Irak
1
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
1
3
3
2
Österreich
Österreich
1
2
3
3
Jordanien
Jordanien
1
-2
0
4
Algerien
Algerien
1
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
1
2
3
2
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
1
0
1
3
Portugal
Portugal
1
0
1
4
Usbekistan
Usbekistan
1
-2
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
1
2
3
2
Ghana
Ghana
1
1
3
3
Panama
Panama
1
-1
0
4
Kroatien
Kroatien
1
-2
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K.o.-Phase
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