Das 6:0 mit drei Toren von Jonathan David gegen Katar löste im BC Place Stadium zu Vancouver eine regelrechte Eruption aus. Die allerdings massiv getrübt wurde. Durch den Beinbruch von Kanadas Metronom Ismaël Koné.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schock bei Kanadas 6:0-Sieg gegen Katar: Koné erleidet Schienbeinbruch

Saliba widmet Tor Koné, Matchwinner David kritisiert Foul von Madibo scharf

Koné war zuletzt immer Stammspieler, sein Marktwert stieg auf 25 Millionen Euro

Alain Kunz Reporter Fussball

Der Moment, als es geschah, war fürchterlich. Denn sie wussten sofort, was passiert ist. «Ich hörte das Knacken des Knochens», sagt Trainer Jesse Marsch (52). Und alle schrien: «Es ist gebrochen! Es ist gebrochen!»

Es war ein regelrechter Schock für alle Spieler auf dem Feld und für die Bank. Das Foul des Katari Assim Madibo an Ismaël Koné (24) war maximal unglücklich. Die Folge, dieses gebrochene Schienbein, war nicht absehbar, weshalb der chilenische Schiedsrichter Cristian Garay zuerst Gelb zückte. Eigentlich die richtige Karte – die dann korrigiert wurde, als man das gebrochene Bein sah.

Überschwang an Emotionen

Da ist also dieser Schockmoment. Und dann ist da noch der Moment von Nathan Saliba, der in der 57. Minute für Koné aufs Feld kommt – und sieben Minuten später das 4:0 macht, das er bejubelt, indem er mit seinen Händen eine Acht formt, die Rückennummer des Pechvogels. Und dann ist in diesem Überschwang an Emotionen noch das banale Resultat, dieses 6:0. Der erste Sieg von Kanada in der Geschichte der WM. «Das ist natürlich historisch», sagt Matchwinner Jonathan David (26). «Und es dann noch in dieser Art und Weise zu schaffen, ist umso schöner.»

Doch die Fragen an den Juventus-Spieler drehen sich natürlich hauptsächlich um Koné, logisch: «Es ist hart für ihn und auch für uns. Das ist ein schwieriger Moment. Nun müssen wir stark sein und den Job für ihn machen.» Derzeit denke er ohnehin nicht an seine drei Tore und an den Sieg, sondern nur an Ismaël. «Ich bin ihm sehr nahe. Alle lieben ihn. Er ist ein enorm wichtiger Spieler. Nun wird er operiert werden und das Turnier ist gelaufen. Also spielen wir fortan für ihn» Das Foul von Madibo kann David nicht nachvollziehen. «Er hat keine Chance auf den Ball und hat nur die Absicht, den Spieler zu verletzen.» Nun, die Bilder zeigen etwas anderes.

Jonathan David ist in Fahrt gekommen

Koné, der bei Sassuolo spielt, ist seit einem Jahr unbestrittener Stammspieler unter Jesse Marsch. Mittlerweile sollen sich die beiden Mailänder Klubs Inter und AC für den Kanada-Ivorer interessieren. Das Unglücksspiel war sein 42. für Kanada. Sein Marktwert ist innerhalb eines Jahres von geschätzten zehn auf 25 Millionen Euro gestiegen.

Kurz zurück zu David. Der war sowohl von den Anhängern von Kanada wie auch von den Medien in der Kritik gestanden, weil seine Leistungen einfach nicht gut waren. Die miese Saison von Juve reflektierte sich im Ahorn-Team. Nun hat er seinen Kritikern mit seinen drei Toren und der Vorarbeit zum 1:0 das Maul so richtig gestopft. «Das ist das Leben eines Stürmers. Manchmal skort man nicht», gibt er sich tiefenentspannt.

Für Akanji, Elvedi und Co. wird es am kommenden Mittwoch ganz sicher nicht entspannend sein. Vielmehr werden sie unter Strom stehen müssen, um diesen Jonathan David im Griff zu haben.