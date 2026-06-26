DE
FR
Abonnieren

Teuerstes Duell der Vorrunden
Norwegen-Star lässt vor Mbappé-Kracher mit Spruch aufhorchen

Einen weiteren Kracher gibts in dieser WM-Gruppenphase doch noch. Das Duell zwischen Norwegen und Frankreich ist ein Duell der Superlative – besonders was die beiden Hauptfiguren angeht. Das sind die Zahlen dazu.
Publiziert: vor 41 Minuten
|
Aktualisiert: vor 36 Minuten
Kommentieren
1/7
Zwei Tor-Giganten im direkten Kräftemessen: Am Freitagabend kommts zum Duell zwischen Haaland (l.) und Mbappé.
Foto: AFP

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Mit Mbappé und Haaland treffen an diesem Freitag zwei Schwergewichte aufeinander
  • Wo der Franzose die Nase vorne hat – und wo der Norweger
  • Bei Frankreich fehlt der Trainer – Haaland überrascht mit einer Aussage
RMS_Portrait_AUTOR_465.JPG
Simon StrimerReporter & Redaktor Sport

586 Spiele, 436 Tore: Das ist die Bilanz von Kylian Mbappé (27) in allen Partien als Profi. In drei von vier Spielen trifft der Franzose – über die gesamte Karriere hinweg. Auf noch schwindelerregendere Zahlen kommt Norwegens Erling Haaland (25). 437 Profispiele und 358 Tore sind es bei ihm. Er trifft sogar in 82 Prozent aller Matches.

Doch nun ist WM – und da laufen die Stars dieser Fussballwelt noch heisser. Im Torjägerrennen um den Goldenen Schuh folgen nach Lionel Messi mit fünf Toren das Trio um Vinicius Junior, Mbappé und Haaland mit je vier Toren. Verrückt: Messi, Mbappé und Haaland haben dafür erst zwei Spiele gebraucht.

An diesem Freitagabend treffen Mbappé und Haaland aufeinander (21 Uhr Schweizer Zeit). Frankreich duelliert sich mit dem ebenfalls doppelt siegreichen Norwegen. Es geht um den Sieg in Gruppe I. Eine knisternde Ausgangslage. Gemäss «Guardian» ist es von allen 72 Gruppenspielen dasjenige mit dem höchsten zusammengerechneten Kaderwert beider Kontrahenten.

Mbappé in Wettbüros höher bewertet

Dreimal sind sich Mbappé und Haaland bisher auf dem Platz begegnet. Zweimal beim Duell zwischen den Ex-Klubs der beiden, Dortmund und PSG (2020). Einmal beim Duell von ManCity und Real (2025). Der Norweger hat mit zwei Doppelpacks in diesen drei Spielen geglänzt. Mbappé erzielte einen Treffer. Und nun?

Die Wettquoten auf ein Tor sind vor dem heutigen Spiel bei Mbappé höher. Das 1,75-fache des Einsatzes erhält man bei Swisslos zurück. Bei Haaland ist es das 2,1-fache. Liegt auch daran, dass Frankreich als Team noch stärker einzuschätzen ist als Norwegen. Der Respekt vor Norwegen ist im Lager der Franzosen allerdings gross. Als «eines der stärksten europäischen Nationalteams» bezeichnete Trainer Didier Deschamps die Skandinavier. Es gehe dabei bei Weitem nicht nur um Haaland.

WM aktuell
In Deutschland ist die Goalie-Diskussion wieder entbrannt
Mit Video
Manuel Neuer in der Kritik
Deutschland hat wieder eine Goalie-Diskussion
Das steckt hinter den Erkältungen von Murat Yakin
Mit Video
Es plagt ihn seit Jahren
Das steckt hinter den Erkältungen von Murat Yakin
England-Star kommt – ManCity bricht Transferrekord der Premier League
Wechsel steht kurz bevor
ManCity bricht mit England-Star Transferrekord der Premier League
Xhakas Klubkollege ist Hollands Lebensversicherung
Bruder spielt auch an WM
Holland-Knipser wurde vom Bankdrücker zur Lebensversicherung
Elfenbeinküste-Coach kritisiert Schweinsteigers Aussagen
«Können es rassistisch nennen»
Schweinsteiger für Elfenbeinküste-Aussage scharf kritisiert
Nati-Entdeckung Jaquez rührt seine Mutter zu Tränen
Familienzeit für unsere Stars
Nati-Entdeckung Jaquez rührt seine Mutter zu Tränen

Der französische Weltmeistertrainer von 2018 wird den Kracher allerdings verpassen – aus einem traurigen Grund. Seine Mutter ist am Dienstagmorgen verstorben, er ist für die Beerdigung zurück nach Frankreich gereist. Sein langjähriger Assistent Guy Stéphan (69) vertritt Deschamps an der Seitenlinie beim letzten Gruppenspiel. «Unsere Mission ist es, Frankreich so stolz wie möglich zu machen – und auch ihn», sagte Mittelfeldspieler Tchouaméni über den abwesenden Chef. Bei Frankreich steht momentan nicht nur Rekordjäger Mbappé im Fokus.

Haaland-Spruch hat überrascht

Und Haaland hat das Top-Duell unmittelbar nach dem kapitalen Sieg gegen den Senegal und dem damit vorzeitig geschafften Einzug in die K.o.-Phase heruntergespielt. «Wir haben es geschafft, weiterzukommen, was unglaublich ist. Also interessiert mich das Spiel gegen Frankreich im Moment nicht sonderlich. Wahrscheinlich werden sie gegen uns gewinnen, wahrscheinlich werden sie das gesamte Turnier gewinnen.» Überraschendes Understatement – in den Emotionen?

Sehr gut möglich aber, dass sich Mbappé und Haaland ziemlich schnell wieder in den Fokus zurückschiessen.

Logg dich ein für den XXL-WM-Service!
Hier gibts alle Infos im Detail.
WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
Tschechien
3
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
Katar
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
Marokko
3
3
7
3
Schottland
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
Haiti
3
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
3
4
6
2
Australien
Australien
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
Türkei
3
-2
3
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
Curacao
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
3
6
7
2
Japan
Japan
3
4
5
3
Schweden
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
Tunesien
3
-10
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Ägypten
Ägypten
2
2
4
2
Iran
Iran
2
0
2
3
Belgien
Belgien
2
0
2
4
Neuseeland
Neuseeland
2
-2
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
2
4
4
2
Uruguay
Uruguay
2
0
2
3
Kap Verde
Kap Verde
2
0
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
2
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
2
5
6
2
Norwegen
Norwegen
2
4
6
3
Senegal
Senegal
2
-3
0
4
Irak
Irak
2
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
2
5
6
2
Österreich
Österreich
2
0
3
3
Algerien
Algerien
2
-2
3
4
Jordanien
Jordanien
2
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
2
3
6
2
Portugal
Portugal
2
5
4
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
2
-1
1
4
Usbekistan
Usbekistan
2
-7
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
2
2
4
2
Ghana
Ghana
2
1
4
3
Kroatien
Kroatien
2
-1
3
4
Panama
Panama
2
-2
0
K.o.-Phase
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen