Darum gehts
- Mit Mbappé und Haaland treffen an diesem Freitag zwei Schwergewichte aufeinander
- Wo der Franzose die Nase vorne hat – und wo der Norweger
- Bei Frankreich fehlt der Trainer – Haaland überrascht mit einer Aussage
586 Spiele, 436 Tore: Das ist die Bilanz von Kylian Mbappé (27) in allen Partien als Profi. In drei von vier Spielen trifft der Franzose – über die gesamte Karriere hinweg. Auf noch schwindelerregendere Zahlen kommt Norwegens Erling Haaland (25). 437 Profispiele und 358 Tore sind es bei ihm. Er trifft sogar in 82 Prozent aller Matches.
Doch nun ist WM – und da laufen die Stars dieser Fussballwelt noch heisser. Im Torjägerrennen um den Goldenen Schuh folgen nach Lionel Messi mit fünf Toren das Trio um Vinicius Junior, Mbappé und Haaland mit je vier Toren. Verrückt: Messi, Mbappé und Haaland haben dafür erst zwei Spiele gebraucht.
An diesem Freitagabend treffen Mbappé und Haaland aufeinander (21 Uhr Schweizer Zeit). Frankreich duelliert sich mit dem ebenfalls doppelt siegreichen Norwegen. Es geht um den Sieg in Gruppe I. Eine knisternde Ausgangslage. Gemäss «Guardian» ist es von allen 72 Gruppenspielen dasjenige mit dem höchsten zusammengerechneten Kaderwert beider Kontrahenten.
Mbappé in Wettbüros höher bewertet
Dreimal sind sich Mbappé und Haaland bisher auf dem Platz begegnet. Zweimal beim Duell zwischen den Ex-Klubs der beiden, Dortmund und PSG (2020). Einmal beim Duell von ManCity und Real (2025). Der Norweger hat mit zwei Doppelpacks in diesen drei Spielen geglänzt. Mbappé erzielte einen Treffer. Und nun?
Die Wettquoten auf ein Tor sind vor dem heutigen Spiel bei Mbappé höher. Das 1,75-fache des Einsatzes erhält man bei Swisslos zurück. Bei Haaland ist es das 2,1-fache. Liegt auch daran, dass Frankreich als Team noch stärker einzuschätzen ist als Norwegen. Der Respekt vor Norwegen ist im Lager der Franzosen allerdings gross. Als «eines der stärksten europäischen Nationalteams» bezeichnete Trainer Didier Deschamps die Skandinavier. Es gehe dabei bei Weitem nicht nur um Haaland.
Der französische Weltmeistertrainer von 2018 wird den Kracher allerdings verpassen – aus einem traurigen Grund. Seine Mutter ist am Dienstagmorgen verstorben, er ist für die Beerdigung zurück nach Frankreich gereist. Sein langjähriger Assistent Guy Stéphan (69) vertritt Deschamps an der Seitenlinie beim letzten Gruppenspiel. «Unsere Mission ist es, Frankreich so stolz wie möglich zu machen – und auch ihn», sagte Mittelfeldspieler Tchouaméni über den abwesenden Chef. Bei Frankreich steht momentan nicht nur Rekordjäger Mbappé im Fokus.
Haaland-Spruch hat überrascht
Und Haaland hat das Top-Duell unmittelbar nach dem kapitalen Sieg gegen den Senegal und dem damit vorzeitig geschafften Einzug in die K.o.-Phase heruntergespielt. «Wir haben es geschafft, weiterzukommen, was unglaublich ist. Also interessiert mich das Spiel gegen Frankreich im Moment nicht sonderlich. Wahrscheinlich werden sie gegen uns gewinnen, wahrscheinlich werden sie das gesamte Turnier gewinnen.» Überraschendes Understatement – in den Emotionen?
Sehr gut möglich aber, dass sich Mbappé und Haaland ziemlich schnell wieder in den Fokus zurückschiessen.
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
3
-4
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
3
-8
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
3
3
7
3
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
3
-6
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
3
4
6
2
Australien
3
0
4
3
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
3
-2
3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
3
-8
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
3
6
7
2
Japan
3
4
5
3
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
3
-10
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Ägypten
2
2
4
2
Iran
2
0
2
3
Belgien
2
0
2
4
Neuseeland
2
-2
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
2
4
4
2
Uruguay
2
0
2
3
Kap Verde
2
0
2
4
Saudi Arabien
2
-4
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
2
5
6
2
Norwegen
2
4
6
3
Senegal
2
-3
0
4
Irak
2
-6
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
2
5
6
2
Österreich
2
0
3
3
Algerien
2
-2
3
4
Jordanien
2
-3
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
2
3
6
2
Portugal
2
5
4
3
Demokratische Republik Kongo
2
-1
1
4
Usbekistan
2
-7
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
2
2
4
2
Ghana
2
1
4
3
Kroatien
2
-1
3
4
Panama
2
-2
0