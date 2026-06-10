kritische Frage der BBC

«Sie sagen, die Welt soll sich entspannen, aber es ist einer der Top-Schiedsrichter, der nicht in die USA einreisen kann, mit Verdacht auf Verbindungen zu terroristischen Organisationen. Iran musste sein Camp hier nach Mexiko verschieben, einige Journalisten können nicht einreisen. Sie haben in der Vergangenheit gesagt, wie wichtig Reisefreiheit sei. Sie sagten, wie inklusiv das Turnier wird und dass alle willkommen seien. Schämen Sie sich, wie es ist? Und haben Sie einen Teil der Kontrolle über Ihr Turnier verloren?», fragt ein Journalist der BBC.

«Im Jahr 2035 wird die Frauen-WM hoffentlich in Grossbritannien stattfinden. Fänden Sie es okay, wenn die Fifa diktieren würde, wen Sie ins Land lassen müssen und wen nicht? In jedem Land gibt es Regierungen. Es ist nicht einfach, 300'000 akkreditierte Personen zu kontrollieren. Sicherheit geht über alles und man muss die Entscheidungen respektieren. Und wenn ich sage, man soll sich entspannen, meine ich nicht, dass man nichts tun soll. Ich meine damit, man soll uns vertrauen. Wir arbeiten im Hintergrund. Wir versuchen immer, die Situation so positiv wie möglich zu gestalten und Lösungen zu suchen. Wir haben den Iran in die USA gebracht, ich weiss nicht, wer das sonst geschafft hätte. Wir geben auf jeden Fall unser Bestes.»