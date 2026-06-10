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PK mit Gianni Infantino
«Ich hätte den Iran, wenn nötig, selbst mit dem Bus hergefahren»

Gianni Infantinos Rede vor der Eröffnung der WM in Katar im November 2022 schlug enorme Wellen. Jetzt spricht der Fifa-Präsident am Tag vor dem Eröffnungsspiel der WM in Nordamerika. Ab 20.30 Uhr bist du hier im Stream und Ticker live mit dabei.
Publiziert: 20:24 Uhr
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Aktualisiert: vor 21 Minuten
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Carlo SteinerRedaktor Sport
vor 5 Minuten

kritische Frage der BBC

«Sie sagen, die Welt soll sich entspannen, aber es ist einer der Top-Schiedsrichter, der nicht in die USA einreisen kann, mit Verdacht auf Verbindungen zu terroristischen Organisationen. Iran musste sein Camp hier nach Mexiko verschieben, einige Journalisten können nicht einreisen. Sie haben in der Vergangenheit gesagt, wie wichtig Reisefreiheit sei. Sie sagten, wie inklusiv das Turnier wird und dass alle willkommen seien. Schämen Sie sich, wie es ist? Und haben Sie einen Teil der Kontrolle über Ihr Turnier verloren?», fragt ein Journalist der BBC.

«Im Jahr 2035 wird die Frauen-WM hoffentlich in Grossbritannien stattfinden. Fänden Sie es okay, wenn die Fifa diktieren würde, wen Sie ins Land lassen müssen und wen nicht? In jedem Land gibt es Regierungen. Es ist nicht einfach, 300'000 akkreditierte Personen zu kontrollieren. Sicherheit geht über alles und man muss die Entscheidungen respektieren. Und wenn ich sage, man soll sich entspannen, meine ich nicht, dass man nichts tun soll. Ich meine damit, man soll uns vertrauen. Wir arbeiten im Hintergrund. Wir versuchen immer, die Situation so positiv wie möglich zu gestalten und Lösungen zu suchen. Wir haben den Iran in die USA gebracht, ich weiss nicht, wer das sonst geschafft hätte. Wir geben auf jeden Fall unser Bestes.»

vor 13 Minuten

Infantino spricht und spricht

Die Infantino-Rede dauert insgesamt über eine halbe Stunde. Dann wird die Runde für Fragen geöffnet. Zum Auftakt bekommt Infantino zwei Fragen auf Spanisch, die er in derselben Sprache ausführlich beantwortet. 

vor 16 Minuten

Zum Thema Visas

«In den meisten Fällen läuft die Visa-Vergabe gut und schnell», erklärt Infantino, «auch wenn es nicht immer perfekt laufen kann.»

Er äussert sich auch zum somalischen Schiedsrichter Omar Artan, der nicht einreisen konnte. «Es ist unglücklich, was ihm passiert ist. Wir kontrollieren nicht alles. Wir versuchen alles, aber manchmal ist es besser, zu entspannen. Wir arbeiten an allem, wir versuchen, alles zu lösen. Manchmal hat Schreien und Rufen einen gegenteiligen Effekt. Wir versuchen immer, Lösungen zu finden.»

vor 21 Minuten

Das Geld werde reinvestiert

«Jeder Dollar, den wir generieren, gelangt zurück in den Fussball», erklärt Infantino, «wir wollen in Gegenden investieren, wo sonst niemand investiert.» 

vor 29 Minuten

Jetzt gehts zu dem Thema Tickets

Es seien bisher rund sechs Millionen Tickets verkauft worden. Es seien immer Tickets im Verkauf. Ein Teil der Tickets werde für die Teams, die sich qualifizieren, aufbewahrt. Die Anzahl der Ticketanfragen sei enorm gewesen, wofür sich Infantino herzlich bedankt.

Unser Einstiegspreis von 60 Dollar, ist der tiefste in allen US-Sports auf Playoff-Ebene. Für unseren Durchschnittspreis von 500 Dollar gilt dasselbe. Ich glaube man kann die WM mit Playoffs vergleichen», erklärt Infantino. Die Tickets gingen auf den Zweitmarkt, was hier vollkommen legal sei. Daher seien die Ticketpreise korrekt. 

Bei 800'000 verkauften Tickets in Kalifornien habe es nur vier Beschwerden gegeben, die alle gelöst hätten werden können, erklärt Infantino. 

vor 32 Minuten

Jetzt erwähnt er den Iran

Nun scheint Infantino zu den drängenderen Themen zu kommen: «Iran, Tickets, Visas.» Das habe zwar nicht viel mit Fussball zu tun, aber ciel mit der aktuellen Situation. Er sei sehr glücklich, dass das iranische Team kommen konnte. Er habe den Iranern versprochen, dass es klappen würde. «Hätte ich sie im Bus herfahren müssen, hätte ich das gemacht.» Die Stadien werden bei Iran-Stimmung voll sein und es wird hoffentlich eine grosse Atmosphäre herrschen. Er sei stolz, dass sie den Iran dabei haben. 

vor 35 Minuten

Infantino redet und redet

Infantino lobt unter anderem die Tätigkeiten der Fifa. «Wir investieren in Ländern, wo sonst niemand investiert.»

vor 39 Minuten

Gianni lobt das Aztekenstadion

Das Stadion, in dem das Eröffnungsspiel stattfinden wird, hebt Infantino heraus, da es bereits Austragungsort vieler legendärer WM-Momente war. Dann geht es weiter mit den Danksagungen – diesmal an sein persönliches Team. Denn: «Eine WM zu organisieren ist nicht einfach.» 

vor 42 Minuten

Die Dankesrede geht weiter

Gianni Infantino hat ganz offensichtlich viel Dank auszusprechen. So bedankt er sich nicht nur bei den Teams an der WM, sondern auch bei allen, die die Quali nicht geschafft haben. 

Viel Inhalt hat das gesagte bislang nicht. 

vor 44 Minuten

Infantino bedankt sich bei den Gastgeberländern

Infantino bedankt sich bei der mexikanischen Präsidentin, Claudia Sheinbaum, bei US-Präsident Trump und beim kanadischen Premierminister Mark Carney. 

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
0
0
0
2
Südafrika
Südafrika
0
0
0
3
Südkorea
Südkorea
0
0
0
4
Tschechien
Tschechien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
0
0
0
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
0
0
0
3
Katar
Katar
0
0
0
4
Schweiz
Schweiz
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
0
0
0
2
Marokko
Marokko
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3
Haiti
Haiti
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0
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4
Schottland
Schottland
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
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PT
1
USA
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0
0
0
2
Paraguay
Paraguay
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0
0
3
Australien
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0
0
4
Türkei
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0
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0
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
0
0
0
2
Curacao
Curacao
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0
0
3
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
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0
0
4
Ecuador
Ecuador
0
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0
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
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1
Niederlande
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0
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2
Japan
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0
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0
3
Schweden
Schweden
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0
0
4
Tunesien
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0
0
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K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
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1
Belgien
Belgien
0
0
0
2
Ägypten
Ägypten
0
0
0
3
Iran
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0
0
0
4
Neuseeland
Neuseeland
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
0
0
0
2
Kap Verde
Kap Verde
0
0
0
3
Saudi Arabien
Saudi Arabien
0
0
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4
Uruguay
Uruguay
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
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PT
1
Frankreich
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0
0
2
Senegal
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0
0
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3
Irak
Irak
0
0
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4
Norwegen
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K.o.-Phase
Gruppe J
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SP
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PT
1
Argentinien
Argentinien
0
0
0
2
Algerien
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0
0
0
3
Österreich
Österreich
0
0
0
4
Jordanien
Jordanien
0
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K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
0
0
0
3
Usbekistan
Usbekistan
0
0
0
4
Kolumbien
Kolumbien
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0
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
0
0
0
2
Kroatien
Kroatien
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
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K.o.-Phase
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