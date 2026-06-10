Spielt Widmer von Anfang an?

Ob Widmer am Samstag gegen Katar sein 61. Länderspiel bestreiten wird, gilt derzeit noch als unklar. Noch immer wird darüber spekuliert, ob Murat Yakin zum WM-Auftakt auf eine Dreier- oder Viererkette in der Abwehr setzen wird, was auch auf die Einsatzchancen von Silvan Widmer grossen Einfluss hat.

Im Spiel gegen Jordanien, als mit Dreierkette gespielt wurde, sass Widmer zu Beginn nur auf der Bank. Im letzten Test vor dem Turnier gegen Australien hatte der Mainz-Captain den Platz hinten rechts in der Viererkette inne. Während der ganzen Qualifikation war die Viererkette mit Rodriquez, Akanji, Elvedi und Widmer unantastbar, in zwei Testspielen (Norwegen und Jordanien) stellte Yakin seither aber die Dreierkette Elvedi, Akanji und Zakaria auf.

Was Widmer zu seiner Rolle im Team sagt, erfährst du in Kürze.