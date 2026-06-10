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Nati-PK im Stream und Ticker
Was sagt Startelf-Wackelkandidat Widmer vor dem WM-Auftakt?

Am Samstag startet die Nati in San Francisco ins WM-Abenteuer. Abhängig von der Formation sind auch die Startelf-Chancen von Silvan Widmer. Dieser stellt sich drei Tage vor dem WM-Auftakt den Fragen der Medien. Ab 18.15 Uhr bist du im Stream und Ticker live mit dabei.
Publiziert: vor 8 Minuten
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Carlo SteinerRedaktor Sport
vor 1 Minute

Widmer über die Lieblingsgegner

«Am liebsten würde ich ganz, ganz viele Gegner kreuzen. Weil das heissen würde, dass wir weit kommen. Ich habe keinen Wunschgegner.»

vor 1 Minute

Widmer zum Frühstück vor dem Spiel

Gibt es wegen der frühen Anstosszeit (12 Uhr) Spaghetti zum Frühstück? «Die Option gibts. Das fällt nicht jedem so leicht, so früh Pasta zu essen. Ich musste mich auch daran gewöhnen, aber ein bisschen was geht dann schon rein. Wir haben dann vor dem Spiel in der Kabine aber noch die Möglichkeit, mit Gels und Bananen die Speicher aufzufüllen. Ich habe mich beim letzten Testspiel um 12 Uhr gut gefühlt.»

vor 3 Minuten

Widmer zum Achtelfinal 2022

Beim WM-Achtelfinal 2022fehlte Widmer krank. Denkt er noch daran? «Nein, ich denke nicht mehr daran. Es war schon einer der schwierigsten Momente in einer Karriere, aber das ist jetzt lange her und seither habe ich viel andere tolle – und auch schwierige – Momente erlebt. Aber das Leben geht immer weiter und heute darf ich hier sitzen und wieder an einer WM dabei sein.»

vor 5 Minuten

Die PK beginnt – Statement zur Vorbereitung

Widmer beginnt mit einem ersten Statement: «Gestern hat die Gegnervorbereitung begonnen. Wir haben ein paar Tage Zeit, um uns taktisch mit dem Gegner zu befassen. Es gibt fast täglich Videoanalysen und dann im Training spezifische Übungen, um das zu simulieren.» 

vor 53 Minuten

Spielt Widmer von Anfang an?

Ob Widmer am Samstag gegen Katar sein 61. Länderspiel bestreiten wird, gilt derzeit noch als unklar. Noch immer wird darüber spekuliert, ob Murat Yakin zum WM-Auftakt auf eine Dreier- oder Viererkette in der Abwehr setzen wird, was auch auf die Einsatzchancen von Silvan Widmer grossen Einfluss hat. 

Im Spiel gegen Jordanien, als mit Dreierkette gespielt wurde, sass Widmer zu Beginn nur auf der Bank. Im letzten Test vor dem Turnier gegen Australien hatte der Mainz-Captain den Platz hinten rechts in der Viererkette inne. Während der ganzen Qualifikation war die Viererkette mit Rodriquez, Akanji, Elvedi und Widmer unantastbar, in zwei Testspielen (Norwegen und Jordanien) stellte Yakin seither aber die Dreierkette Elvedi, Akanji und Zakaria auf. 

Was Widmer zu seiner Rolle im Team sagt, erfährst du in Kürze. 

17:18 Uhr

Willkommen im Ticker

Um 18.15 bist du bei der Nati-Pressekonferenz mit Silvan Widmer aus San Diego hier im Stream und Ticker live mit dabei.

Ende des Livetickers
Noch näher dran an der Schweizer Nati

Füge jetzt die Fussball-Nati deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen. 

WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
0
0
0
2
Südafrika
Südafrika
0
0
0
3
Südkorea
Südkorea
0
0
0
4
Tschechien
Tschechien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
0
0
0
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
0
0
0
3
Katar
Katar
0
0
0
4
Schweiz
Schweiz
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
0
0
0
2
Marokko
Marokko
0
0
0
3
Haiti
Haiti
0
0
0
4
Schottland
Schottland
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
0
0
0
2
Paraguay
Paraguay
0
0
0
3
Australien
Australien
0
0
0
4
Türkei
Türkei
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
0
0
0
2
Curacao
Curacao
0
0
0
3
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
0
0
0
4
Ecuador
Ecuador
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
0
0
0
2
Japan
Japan
0
0
0
3
Schweden
Schweden
0
0
0
4
Tunesien
Tunesien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
0
0
0
2
Ägypten
Ägypten
0
0
0
3
Iran
Iran
0
0
0
4
Neuseeland
Neuseeland
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
0
0
0
2
Kap Verde
Kap Verde
0
0
0
3
Saudi Arabien
Saudi Arabien
0
0
0
4
Uruguay
Uruguay
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
0
0
0
2
Senegal
Senegal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norwegen
Norwegen
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
0
0
0
2
Algerien
Algerien
0
0
0
3
Österreich
Österreich
0
0
0
4
Jordanien
Jordanien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
0
0
0
3
Usbekistan
Usbekistan
0
0
0
4
Kolumbien
Kolumbien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
0
0
0
2
Kroatien
Kroatien
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
K.o.-Phase
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Schweiz
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