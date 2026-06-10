Widmer über die Lieblingsgegner
«Am liebsten würde ich ganz, ganz viele Gegner kreuzen. Weil das heissen würde, dass wir weit kommen. Ich habe keinen Wunschgegner.»
Widmer zum Frühstück vor dem Spiel
Gibt es wegen der frühen Anstosszeit (12 Uhr) Spaghetti zum Frühstück? «Die Option gibts. Das fällt nicht jedem so leicht, so früh Pasta zu essen. Ich musste mich auch daran gewöhnen, aber ein bisschen was geht dann schon rein. Wir haben dann vor dem Spiel in der Kabine aber noch die Möglichkeit, mit Gels und Bananen die Speicher aufzufüllen. Ich habe mich beim letzten Testspiel um 12 Uhr gut gefühlt.»
Widmer zum Achtelfinal 2022
Beim WM-Achtelfinal 2022fehlte Widmer krank. Denkt er noch daran? «Nein, ich denke nicht mehr daran. Es war schon einer der schwierigsten Momente in einer Karriere, aber das ist jetzt lange her und seither habe ich viel andere tolle – und auch schwierige – Momente erlebt. Aber das Leben geht immer weiter und heute darf ich hier sitzen und wieder an einer WM dabei sein.»
Die PK beginnt – Statement zur Vorbereitung
Widmer beginnt mit einem ersten Statement: «Gestern hat die Gegnervorbereitung begonnen. Wir haben ein paar Tage Zeit, um uns taktisch mit dem Gegner zu befassen. Es gibt fast täglich Videoanalysen und dann im Training spezifische Übungen, um das zu simulieren.»
Spielt Widmer von Anfang an?
Ob Widmer am Samstag gegen Katar sein 61. Länderspiel bestreiten wird, gilt derzeit noch als unklar. Noch immer wird darüber spekuliert, ob Murat Yakin zum WM-Auftakt auf eine Dreier- oder Viererkette in der Abwehr setzen wird, was auch auf die Einsatzchancen von Silvan Widmer grossen Einfluss hat.
Im Spiel gegen Jordanien, als mit Dreierkette gespielt wurde, sass Widmer zu Beginn nur auf der Bank. Im letzten Test vor dem Turnier gegen Australien hatte der Mainz-Captain den Platz hinten rechts in der Viererkette inne. Während der ganzen Qualifikation war die Viererkette mit Rodriquez, Akanji, Elvedi und Widmer unantastbar, in zwei Testspielen (Norwegen und Jordanien) stellte Yakin seither aber die Dreierkette Elvedi, Akanji und Zakaria auf.
Was Widmer zu seiner Rolle im Team sagt, erfährst du in Kürze.
Willkommen im Ticker
Um 18.15 bist du bei der Nati-Pressekonferenz mit Silvan Widmer aus San Diego hier im Stream und Ticker live mit dabei.
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
0
0
0
2
Südafrika
0
0
0
3
Südkorea
0
0
0
4
Tschechien
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
0
0
0
2
Bosnien und Herzegowina
0
0
0
3
Katar
0
0
0
4
Schweiz
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
0
0
0
2
Marokko
0
0
0
3
Haiti
0
0
0
4
Schottland
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
0
0
0
2
Paraguay
0
0
0
3
Australien
0
0
0
4
Türkei
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
0
0
0
2
Curacao
0
0
0
3
Elfenbeinküste
0
0
0
4
Ecuador
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
0
0
0
2
Japan
0
0
0
3
Schweden
0
0
0
4
Tunesien
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
0
0
0
2
Ägypten
0
0
0
3
Iran
0
0
0
4
Neuseeland
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
0
0
0
2
Kap Verde
0
0
0
3
Saudi Arabien
0
0
0
4
Uruguay
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
0
0
0
2
Senegal
0
0
0
3
Irak
0
0
0
4
Norwegen
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
0
0
0
2
Algerien
0
0
0
3
Österreich
0
0
0
4
Jordanien
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
0
0
0
2
Demokratische Republik Kongo
0
0
0
3
Usbekistan
0
0
0
4
Kolumbien
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
0
0
0
2
Kroatien
0
0
0
3
Ghana
0
0
0
4
Panama
0
0
0