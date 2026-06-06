Ndoye verwertet Xhaka-Traumpass

8. Minute

Die Schweiz lauert in der gegnerischen Platzhälfte – und schlägt dann blitzschnell zu: Aebischer schickt Ndoye in die Gasse. Der Flügelstürmer legt sich den Ball aber etwas zu weit vor und kann ihn so nicht mehr an Beach im Australien-Tor vorbeispitzeln. Immerhin: Es gibt Eckball für die Schweiz. Torgefahr kommt da aber keine auf.