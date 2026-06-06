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Testspiel im Ticker
Ndoye verwertet Xhaka-Traumpass

vor 1 Minute

22. Minute

Mit den Standards will es bei den Schweizern noch nicht so recht funktionieren. Auch ein Eckball von Aebischer erzeugt keine Torgefahr. Kurz darauf ist Trinkpause – die Mittagshitze von San Diego lässt grüssen.

vor 2 Minuten

20. Minute

Auch gegen den Ball presst die Schweiz derzeit hoch und lässt Australien kaum Luft zum Atmen. So provoziert Manzambi auch ein Foulspiel des Gegners – es gibt Freistoss für die Nati.

vor 4 Minuten

18. Minute

Die Schweiz kombiniert sich sehenswert durch den Strafraum. Elvedi lanciert Ndoye, welcher den Ball sogleich in den Fünfmeterraum ablegen will. Dort würde Widmer lauern, doch ein australisches Bein steht im Weg. Es gibt wieder Eckball für die Schweiz – ohne Erfolg.

vor 5 Minuten

17. Minute

Amdouni nimmt es am gegnerischen Strafraum mit Circati auf, kann sich aber nicht so richtig durchsetzen. So probiert er es mit einem Schuss, der aber noch am Tor vorbei gelenkt wird.

vor 6 Minuten

16. Minute

Australien will postwendend auf den Rückstand reagieren. Ex-Hopper Irankunda zieht los und dringt in den gegnerischen Strafraum ein. Bei seinem Zuspiel geht Xhaka aber dazwischen und bereinigt die Situation.

vor 9 Minuten

14. Minute

Tooooooor für die Schweiz – 1:0 durch Ndoye. Dieses Mal klappt das Zusammenspiel zwischen Xhaka und Ndoye: Der Captain setzt seinen Mitspieler perfekt in Szene, sodass der Nottingham-Söldner vor dem gegnerischen Tor viel Platz vorfindet. Dort bleibt er cool und versenkt den Ball an Beach vorbei im australischen Tor. Die Schweiz geht noch in der Startviertelstunde verdient in Führung.

vor 10 Minuten

12. Minute

Xhaka lupft den Ball in die Spitze, wo Ndoye wieder loszieht und freie Bahn auf das Tor hat. Das hohe Zuspiel bringt er aber nicht ganz unter Kontrolle, sodass Beach erneut zur Stelle ist und Australien vor einem Gegentor bewahren kann.

vor 12 Minuten

11. Minute

In den letzten Minuten hat sich Australien etwas aus der Schweizer Umklammerung lösen können. Im Spiel nach vorne läuft aber nicht viel zusammen. So ist die Schweiz schnell wieder in Ballbesitz.

vor 14 Minuten

8. Minute

Die Schweiz lauert in der gegnerischen Platzhälfte – und schlägt dann blitzschnell zu: Aebischer schickt Ndoye in die Gasse. Der Flügelstürmer legt sich den Ball aber etwas zu weit vor und kann ihn so nicht mehr an Beach im Australien-Tor vorbeispitzeln. Immerhin: Es gibt Eckball für die Schweiz. Torgefahr kommt da aber keine auf.

vor 17 Minuten

6. Minute

Die Schweiz feuert einen ersten Abschluss ab: Ndoye kommt an der linken Strafraumgrenze in Ballbesitz und probiert es dann auf eigene Faust. Es geht ein Raunen durch das Stadion – das Leder verfehlt sein Ziel letztendlich aber.

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06. Juni 2026 um 21:00 Uhr
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