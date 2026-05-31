Gib es für die Nati den ersten Sieg in diesem Jahr?

Aufstellungen sind da

Schweiz

Murat Yakin dürfte gegen Jordanien wie erwartet mit einer Dreierkette ins Rennen gehen. Diese besteht wie schon Ende März gegen Norwegen (0:0) aus Elvedi, Akanji und Zakaria. Auf den Aussenbahnen setzt der Nati-Coach wohl eher überraschend auf Manzambi und Aebischer. Im Zentrum beginnen dafür wie erwartet Xhaka und Freuler. Auch in der Offensive kommt mit Ndoye, Vargas und Embolo ein eingespieltes Trio zum Zug.

Im Tor steht Yvon Mvogo – allerdings nur die ersten 45 Minuten. In der zweiten Hälfte wird Marvin Keller zu seinem Nati-Debüt kommen. Yakin hat aber auch auf den anderen Positionen zahlreiche Wechsel angekündigt. So dürften heute bis zu 22 Spieler zum Einsatz kommen.

Jordanien

Das ist die Startelf von WM-Debütant Jordanien gegen die Schweizer Nati. Breel Embolos Teamkollege bei Rennes, Mousa Al-Tamari spielt dabei von Beginn an.