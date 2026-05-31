Gib es für die Nati den ersten Sieg in diesem Jahr?

Manzambi leitet von Höhe des Strafraums auf Vargas weiter. Vargas zieht aus spitzem Winkel zur Mitte ab. Die Jordanier passen jedoch auf und spielen den Ball ins Aus. Weil Vargas im Offside gestanden wäre, gibt es Abstoss statt Eckball.
Nachdem sich Xhaka, Manzambi und Embolo gut durchkombinieren konnten, der Angriff aber versandet, kommt Jordanien zum ersten Abschluss. Haddad geht den Schweizern auf der linken Seite vergessen und zieht ab. Mvogo ist aber zur Stelle und hält den Ball fest.
Der norwegische Schiedsrichter Rhit Saggi pfeift die Partie an. Los geht es mit dem letzten Heimspiel vor der Abreise in die USA.
Alles ist bereit in St. Gallen. Die Mannschaften haben den Rasen betreten. Nun erklingen die beiden Nationalhymnen.
Die Spieler machen sich bereit, um ins Stadion einzulaufen. In wenigen Minuten geht es los in St. Gallen.
Schweiz
Murat Yakin dürfte gegen Jordanien wie erwartet mit einer Dreierkette ins Rennen gehen. Diese besteht wie schon Ende März gegen Norwegen (0:0) aus Elvedi, Akanji und Zakaria. Auf den Aussenbahnen setzt der Nati-Coach wohl eher überraschend auf Manzambi und Aebischer. Im Zentrum beginnen dafür wie erwartet Xhaka und Freuler. Auch in der Offensive kommt mit Ndoye, Vargas und Embolo ein eingespieltes Trio zum Zug.
Im Tor steht Yvon Mvogo – allerdings nur die ersten 45 Minuten. In der zweiten Hälfte wird Marvin Keller zu seinem Nati-Debüt kommen. Yakin hat aber auch auf den anderen Positionen zahlreiche Wechsel angekündigt. So dürften heute bis zu 22 Spieler zum Einsatz kommen.
Jordanien
Das ist die Startelf von WM-Debütant Jordanien gegen die Schweizer Nati. Breel Embolos Teamkollege bei Rennes, Mousa Al-Tamari spielt dabei von Beginn an.
Die Schweiz nimmt in wenigen Wochen zum 13. Mal an einer WM teil. Jordanien hingegen ist zum ersten Mal dabei, als eine von vier Nationen, die an der WM debütieren werden. In der asiatischen WM-Quali holten sich die Jordanier den zweiten Platz in ihrer Gruppe. Auch für die Jordanier gab es aber in diesem Jahr noch keinen Sieg. Sowohl gegen Costa Rica und Nigeria resultierte in den März-Testspielen ein 2:2-Unentschieden.
Für die Nati ist das Testspiel gegen Jordanien das letzte Heimspiel bevor die Schweizer für die WM in den USA, Kanada und Mexiko nach Übersee fliegen und in den USA am 6. Juni ein letztes Mal vor dem Turnier gegen Australien testen . Die Schweizer Bilanz sieht in diesem Jahr noch düster aus. Die Nati steht 2026 nämlich noch ohne Sieg da. In der Länderspielpause im März gab es eine 3:4-Niederlage gegen Deutschland und ein 0:0-Unentschieden gegen Norwegen. Gegen Jordanien solll nun der erste Sieg her. Nati-Coach Murat Yakin wird das Freundschaftsspiel aber auch nutzen, um die letzten Entscheidungen für die Startelf an der WM zu treffen.
Herzlich willkommen zum Live-Ticker des Testspiels der Schweizer Nati, die heute im Kybunpark St. Gallen auf Jordanien trifft. Der Anpfiff erfolgt um 15 Uhr. Bei uns im Ticker bleibst du auf dem Laufenden.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
0
0
0
2
Südafrika
0
0
0
3
Südkorea
0
0
0
4
Tschechien
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
0
0
0
2
Bosnien und Herzegowina
0
0
0
3
Katar
0
0
0
4
Schweiz
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
0
0
0
2
Marokko
0
0
0
3
Haiti
0
0
0
4
Schottland
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
0
0
0
2
Paraguay
0
0
0
3
Australien
0
0
0
4
Türkei
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
0
0
0
2
Curacao
0
0
0
3
Elfenbeinküste
0
0
0
4
Ecuador
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
0
0
0
2
Japan
0
0
0
3
Schweden
0
0
0
4
Tunesien
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
0
0
0
2
Ägypten
0
0
0
3
Iran
0
0
0
4
Neuseeland
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
0
0
0
2
Kap Verde
0
0
0
3
Saudi Arabien
0
0
0
4
Uruguay
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
0
0
0
2
Senegal
0
0
0
3
Irak
0
0
0
4
Norwegen
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
0
0
0
2
Algerien
0
0
0
3
Österreich
0
0
0
4
Jordanien
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
0
0
0
2
Demokratische Republik Kongo
0
0
0
3
Usbekistan
0
0
0
4
Kolumbien
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
0
0
0
2
Kroatien
0
0
0
3
Ghana
0
0
0
4
Panama
0
0
0