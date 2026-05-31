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Testspiel im Ticker
Gib es für die Nati den ersten Sieg in diesem Jahr?

vor 2 Minuten

8. Minute – 0:0*

Manzambi leitet von Höhe des Strafraums auf Vargas weiter. Vargas zieht aus spitzem Winkel zur Mitte ab. Die Jordanier passen jedoch auf und spielen den Ball ins Aus. Weil Vargas im Offside gestanden wäre, gibt es Abstoss statt Eckball.

vor 6 Minuten

3. Minute – 0:0*

Nachdem sich Xhaka, Manzambi und Embolo gut durchkombinieren konnten, der Angriff aber versandet, kommt Jordanien zum ersten Abschluss. Haddad geht den Schweizern auf der linken Seite vergessen und zieht ab. Mvogo ist aber zur Stelle und hält den Ball fest.

vor 8 Minuten
«
Zwar ist Manzambi auf dem offiziellen Matchblatt als Aussenverteidiger aufgeführt, die ersten Minuten lassen aber einen anderen Schluss zu: Der Freiburg-Überflieger läuft im offensiven Mittelfeld auf. Dafür übernimmt Dan Ndoye die rechte Aussenbahn.
Blick-Reporter Lucas Werder aus St. Gallen
»
vor 11 Minuten
Anpfiff
Anpfiff

1. Minute – 0:0* Los geht's!

Der norwegische Schiedsrichter Rhit Saggi pfeift die Partie an. Los geht es mit dem letzten Heimspiel vor der Abreise in die USA.

vor 15 Minuten

Hymnen werden abgespielt

Alles ist bereit in St. Gallen. Die Mannschaften haben den Rasen betreten. Nun erklingen die beiden Nationalhymnen.

vor 18 Minuten

Gleich geht es los

Die Spieler machen sich bereit, um ins Stadion einzulaufen. In wenigen Minuten geht es los in St. Gallen.

13:51 Uhr

Aufstellungen sind da

Schweiz

Murat Yakin dürfte gegen Jordanien wie erwartet mit einer Dreierkette ins Rennen gehen. Diese besteht wie schon Ende März gegen Norwegen (0:0) aus Elvedi, Akanji und Zakaria. Auf den Aussenbahnen setzt der Nati-Coach wohl eher überraschend auf Manzambi und Aebischer. Im Zentrum beginnen dafür wie erwartet Xhaka und Freuler. Auch in der Offensive kommt mit Ndoye, Vargas und Embolo ein eingespieltes Trio zum Zug.

Im Tor steht Yvon Mvogo – allerdings nur die ersten 45 Minuten. In der zweiten Hälfte wird Marvin Keller zu seinem Nati-Debüt kommen. Yakin hat aber auch auf den anderen Positionen zahlreiche Wechsel angekündigt. So dürften heute bis zu 22 Spieler zum Einsatz kommen.

Jordanien

Das ist die Startelf von WM-Debütant Jordanien gegen die Schweizer Nati. Breel Embolos Teamkollege bei Rennes, Mousa Al-Tamari spielt dabei von Beginn an.

13:47 Uhr

Jordanien an der WM als Debütant

Die Schweiz nimmt in wenigen Wochen zum 13. Mal an einer WM teil. Jordanien hingegen ist zum ersten Mal dabei, als eine von vier Nationen, die an der WM debütieren werden. In der asiatischen WM-Quali holten sich die Jordanier den zweiten Platz in ihrer Gruppe. Auch für die Jordanier gab es aber in diesem Jahr noch keinen Sieg. Sowohl gegen Costa Rica und Nigeria resultierte in den März-Testspielen ein 2:2-Unentschieden. 

13:29 Uhr

Nati 2026 noch ohne Sieg

Für die Nati ist das Testspiel gegen Jordanien das letzte Heimspiel bevor die Schweizer für die WM in den USA, Kanada und Mexiko nach Übersee fliegen und in den USA am 6. Juni ein letztes Mal vor dem Turnier gegen Australien testen . Die Schweizer Bilanz sieht in diesem Jahr noch düster aus. Die Nati steht 2026 nämlich noch ohne Sieg da. In der Länderspielpause im März gab es eine 3:4-Niederlage gegen Deutschland und ein 0:0-Unentschieden gegen Norwegen. Gegen Jordanien solll nun der erste Sieg her. Nati-Coach Murat Yakin wird das Freundschaftsspiel aber auch nutzen, um die letzten Entscheidungen für die Startelf an der WM zu treffen.

13:19 Uhr

Begrüssung

Herzlich willkommen zum Live-Ticker des Testspiels der Schweizer Nati, die heute im Kybunpark St. Gallen auf Jordanien trifft. Der Anpfiff erfolgt um 15 Uhr. Bei uns im Ticker bleibst du auf dem Laufenden.

Ende des Livetickers
WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
0
0
0
2
Südafrika
Südafrika
0
0
0
3
Südkorea
Südkorea
0
0
0
4
Tschechien
Tschechien
0
0
0
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
0
0
0
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
0
0
0
3
Katar
Katar
0
0
0
4
Schweiz
Schweiz
0
0
0
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
0
0
0
2
Marokko
Marokko
0
0
0
3
Haiti
Haiti
0
0
0
4
Schottland
Schottland
0
0
0
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
0
0
0
2
Paraguay
Paraguay
0
0
0
3
Australien
Australien
0
0
0
4
Türkei
Türkei
0
0
0
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
0
0
0
2
Curacao
Curacao
0
0
0
3
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
0
0
0
4
Ecuador
Ecuador
0
0
0
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
0
0
0
2
Japan
Japan
0
0
0
3
Schweden
Schweden
0
0
0
4
Tunesien
Tunesien
0
0
0
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
0
0
0
2
Ägypten
Ägypten
0
0
0
3
Iran
Iran
0
0
0
4
Neuseeland
Neuseeland
0
0
0
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
0
0
0
2
Kap Verde
Kap Verde
0
0
0
3
Saudi Arabien
Saudi Arabien
0
0
0
4
Uruguay
Uruguay
0
0
0
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
0
0
0
2
Senegal
Senegal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norwegen
Norwegen
0
0
0
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
0
0
0
2
Algerien
Algerien
0
0
0
3
Österreich
Österreich
0
0
0
4
Jordanien
Jordanien
0
0
0
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
0
0
0
3
Usbekistan
Usbekistan
0
0
0
4
Kolumbien
Kolumbien
0
0
0
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
0
0
0
2
Kroatien
Kroatien
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
Playoffs
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Rohit
Saggi
Norwegen
Anstoss
Sonntag
31. Mai 2026 um 15:00 Uhr
Stadion
St.Gallen, Schweiz
Kybunpark
Kapazität
19'456
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