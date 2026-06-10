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Bei Fan-Protesten gegen das islamische Regime
Kommt es zum Eklat? – Iran-Chef droht mit Spielabbrüchen

Der Iran droht mit WM-Spielabbrüchen bei Fan-Protesten gegen das islamische Regime. Bringen Zuschauer etwa die als Symbol des Protests geltende und von monarchistischen Oppositionsgruppen bevorzugte alte Flagge mit, werden die iranischen Spieler den Platz verlassen.
Publiziert: vor 19 Minuten
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Kommt es an der WM zu Protesten gegen das islamische Regime, werden die iranischen Spieler den Platz verlassen.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Iran droht mit Spielabbrüchen bei Protesten gegen das islamische Regime
  • Protestgefahr: Iranisches Team verlässt bei Oppositionsflaggen den Platz
  • Zwei Vorrundenspiele in Los Angeles, Zentrum der persischen Exil-Community
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Davide MalinconicoRedaktor Sport

Die sportlichen Schlagzeilen zur Teilnahme des Irans an der Weltmeisterschaft 2026 werden derzeit völlig vom politischen Konflikt mit den USA überlagert. Die Nationalmannschaft musste ihr Quartier aufgrund von Einreisebeschränkungen bereits vorab verlegen – statt im US-Bundesstaat Arizona residiert die Mannschaft nun im mexikanischen Tijuana. Zudem müssen die Spieler die USA nach den WM-Spielen trotz gültiger Visa direkt wieder verlassen. Nun droht der nächste Eklat – doch dabei geht es ausnahmsweise mal nicht um Einreise-Probleme: Diesmal stehen massive Angriffe vonseiten des Irans auf die Meinungsfreiheit im Fokus.

Rigoroses Vorgehen gegen Meinungsfreiheit

Wie die «Bild» berichtet, droht das Team mit einem konsequenten Boykott: Sollte es in den Stadien zu Protesten gegen das islamische Regime kommen, werden die Spieler den Platz verlassen. Sportminister Ahmed Donjamali stellte unmissverständlich klar: «Wir haben der Fifa bereits mitgeteilt, dass die Verantwortlichen des Teams das Spiel abbrechen würden, sobald wir in den Stadien politische Parolen hören.»

Damit nicht genug: Der iranische Fussballverband forderte von der Fifa mehrfach ein absurdes Flaggen-Verbot. Die iranischen Anhänger sollen ausschliesslich die offizielle Staatsflagge der Islamischen Republik mitbringen dürfen. Die alte persische Flagge mit dem Löwen- und Sonnenemblem – ein zentrales Symbol der Opposition im Ausland und des Widerstands gegen das islamische Regime im Iran – soll komplett verbannt werden. Dass die Fifa ein solches Verbot überhaupt durchsetzen könnte (oder will), gilt als äusserst unwahrscheinlich. Donjamali betonte laut dem Sportportal «Varzesh3» jedoch resolut: Taucht die alte Flagge auf, verlässt das Team das Spielfeld.

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Spiele in LA im Fokus

Die Situation birgt enorme Sprengkraft, denn der Spielplan gleicht einem Pulverfass: Zwei der drei Vorrundenspiele des Irans finden ausgerechnet in Los Angeles statt. In der «Stadt der Engel» lebt der Grossteil der fast zwei Millionen Menschen starken persischen Community in den USA. Für viele Exil-Iraner ist die Weltmeisterschaft die perfekte globale Bühne, um ihren Protest gegen die Führung in Teheran lautstark sichtbar zu machen.

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
0
0
0
2
Südafrika
Südafrika
0
0
0
3
Südkorea
Südkorea
0
0
0
4
Tschechien
Tschechien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
0
0
0
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
0
0
0
3
Katar
Katar
0
0
0
4
Schweiz
Schweiz
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
0
0
0
2
Marokko
Marokko
0
0
0
3
Haiti
Haiti
0
0
0
4
Schottland
Schottland
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
0
0
0
2
Paraguay
Paraguay
0
0
0
3
Australien
Australien
0
0
0
4
Türkei
Türkei
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
0
0
0
2
Curacao
Curacao
0
0
0
3
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
0
0
0
4
Ecuador
Ecuador
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
0
0
0
2
Japan
Japan
0
0
0
3
Schweden
Schweden
0
0
0
4
Tunesien
Tunesien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
0
0
0
2
Ägypten
Ägypten
0
0
0
3
Iran
Iran
0
0
0
4
Neuseeland
Neuseeland
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
0
0
0
2
Kap Verde
Kap Verde
0
0
0
3
Saudi Arabien
Saudi Arabien
0
0
0
4
Uruguay
Uruguay
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
0
0
0
2
Senegal
Senegal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norwegen
Norwegen
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
0
0
0
2
Algerien
Algerien
0
0
0
3
Österreich
Österreich
0
0
0
4
Jordanien
Jordanien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
0
0
0
3
Usbekistan
Usbekistan
0
0
0
4
Kolumbien
Kolumbien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
0
0
0
2
Kroatien
Kroatien
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
K.o.-Phase
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Iran
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WM 2026
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