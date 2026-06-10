Die Fifa hat an ihrer halbautomatischen Abseitslinie geschraubt. Steht ein Spieler mindestens zehn Zentimeter im Abseits, meldet sich die Maschine bei den Schiedsrichtern. Dazu werden alle Spieler gescannt und als 3D-Modelle berechnet.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Fifa führt 2026 verbessertes System für Abseitsentscheidungen bei WM ein

Maschine sendet Signal ab 10 cm Abseits direkt an Schiedsrichter

Ball misst 500 Bewegungen pro Sekunde, 16 Kameras analysieren Spielszenen

Florian Raz Reporter Fussball

Es ist ein Moment, den Fussballfans hassen. Der Ball liegt im Tor, man liegt sich in den Armen. Dann kommt der Video-Assistent und entdeckt irgendwo im Spielaufbau ein Abseits. Zu früh gejubelt, das Tor wird zurückgenommen.

Solche Szenen soll es an der WM 2026 möglichst selten geben. Dazu führt der Weltfussballverband Fifa ein verbessertes, halbautomatisches System für Offside ein.

Ein Tonsignal an die Schiedsrichter

Die Technologie wurde schon 2022 in Katar eingesetzt – konnte damals aber nur vom VAR verwendet werden. Neu meldet sich die Maschine selbständig auf den Kopfhörern der Unparteiischen. Entdeckt sie ein klares Abseits, schickt sie ein Tonsignal an die Schiedsrichter im Stadion.

Das System wurde unter anderem an Fifa-Jugendturnieren und an der Klub-WM getestet und verfeinert. Zu Beginn griff die Maschine nur ein, wenn ein Spieler mindestens 50 Zentimeter im Abseits stand. An der WM meldet sie sich nun bereits ab 10 Zentimetern.

Dazu werden 16 Kameras eingesetzt. Der Ball misst 500-mal pro Sekunde seine Bewegungen. Und jeder Spieler wird vor der WM gescannt, um ein 3D-Modell von ihm zu erstellen. Damit sollen die Abseits-Entscheidungen noch besser berechnet werden können. Als Nebeneffekt werden die Spieler nun auf den Computer-Bildern zu erkennen sein, die nach knappen Abseits-Entscheidungen eingeblendet werden.

Die Fifa will mit dem halbautomatischen System nicht nur verfrühten Torjubel verhindern. Ihr geht es darum, dass sich nicht Spieler in Szenen verletzen, die eigentlich abgepfiffen gehört hätten.

Die Entscheidung liegt bei den Schiedsrichtern

Auch wenn die Linienrichter nun den Computer im Ohr haben: Die Entscheidung, ob sie die Fahne heben oder nicht, liegt weiter bei ihnen. Sie müssen entscheiden, ob sie dem Signal vertrauen.

Wobei die Fifa glaubt, dass die Maschine keine Fehler machen wird. «Es ist fast unmöglich, dass ein falsches Signal an die Schiedsrichter geht», sagt Johannes Holzmüller, Director of Innovation bei der Fifa: «Das System meldet sich nur, wenn es sehr zuversichtlich ist, dass es richtig liegt.»

Das halbautomatische System soll auch die Wartezeiten bei Abseitsentscheidungen verkürzen. Trotzdem werden die Fans auch 2026 in einigen Situationen auf die Folter gespannt werden. Der VAR muss selbst tätig werden, wenn die Abseitsstellung weniger als zehn Zentimeter beträgt, wenn ein Spieler am Boden liegt und wenn er verdeckt ist.

Oder auch, wenn es darum geht, ob ein Spieler bei einem Tor dem Goalie die Sicht nimmt. Hier kommen wieder die 3D-Modelle ins Spiel. Mit ihnen kann der Video-Assistent die Szene in einer Computergrafik aus der Sicht des Goalies betrachten. Und so entscheiden, ob er durch einen im Abseits stehenden Spieler irritiert wurde – oder eben nicht.

Auch bei Eckbällen könnten 3D-Modelle genutzt werden

Und noch ein Problem lösen die 3D-Modelle: Beim Sieg der Japaner gegen Spanien 2022 war unklar, ob der Ball beim 2:1-Siegtor im Out gewesen sei. Erst lange nach Spielschluss erklärte die Fifa, der Ball habe mit 1,88 Millimetern noch die Linie berührt.

Solche Diskussionen soll es 2026 nicht mehr geben. Dank der 3D-Bilder und dem Sensor im Ball kann in kürzester Zeit festgestellt werden, ob das Spielgerät die Linie voll überquert hat. Und auch, welcher Spieler zuletzt am Ball war. Etwas, das der VAR an dieser WM auch nutzen dürfte, um bei falschen Eckball-Entscheidungen einzugreifen.