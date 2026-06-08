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Buschbrand bedroht Nati-Unterkunft in San Diego
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Feuer-Alarm im Sorrento Valley:Buschbrand bedroht Nati-Unterkunft in San Diego

Buschbrand breitet sich aus
Feuer-Alarm in San Diego – Warnung für Nati-Hotel

In der Nähe des Schweizer WM-Camps ist am Montag ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr hat für die Region rund um das Nati-Hotel eine Warnung ausgesprochen.
Publiziert: vor 19 Minuten
|
Aktualisiert: vor 2 Minuten
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In Südkalifornien wütet ein Buschfeuer.
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Tobias WedermannFussballchef

Ein sich rasch ausbreitender Buschbrand ist rund zehn Fahrminuten vom Nati-Camp im bewohnten Sorrento Valley ausgebrochen. Das Feuer brach gemäss lokalen Medien am Montagmorgen gegen 9.30 Uhr Ortszeit (18.30 Uhr Schweizer Zeit) aus und breitete sich schnell auf eine Fläche von rund 18 Hektaren aus.

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Die kalifornische Feuerwehr berichtet, dass Hochspannungsleitungen bedroht sind und das steile Gelände die Eindämmung des Feuers erschwert. Das Polizeidepartement von San Diego erliess um 10 Uhr Ortszeit Evakuierungsbefehle und forderte die Anwohner des betroffenen Gebiets auf, dieses umgehend zu verlassen. Blick-Reporter vor Ort berichten von einem Grosseinsatz der Feuerwehr, mehrere Löschflugzeuge und Helikopter sind in der Luft.

Auch die Nati ist betroffen: Das Teamhotel Fairmont Grand in Del Mar befindet sich in einem Bereich, für den eine Warnung ausgesprochen wurde von der Polizeibehörde. Beim SFV und der Fifa beobachtet man die Situation genau, zum aktuellen Zeitpunkt besteht keine Gefahr oder Handlungsbedarf. Das Trainingsareal, wo sich die Nati am Montagmittag aufhält, grenzt zwar an den Bereich, doch aktuell gibt es keine Warnung für die Bevölkerung.

Das Nati-Hotel liegt im gelben Bereich nördlich des Feuers.
Foto: Feuerwehr San Diego
Noch näher dran an der Schweizer Nati

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
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1
Mexiko
Mexiko
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Südafrika
Südafrika
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Südkorea
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Tschechien
Tschechien
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K.o.-Phase
Gruppe B
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Kanada
Kanada
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2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
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Katar
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Schweiz
Schweiz
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K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
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Brasilien
Brasilien
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Marokko
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Haiti
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Schottland
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K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
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USA
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Paraguay
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Australien
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Türkei
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K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
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Deutschland
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Curacao
Curacao
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Elfenbeinküste
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Ecuador
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K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
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Niederlande
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Japan
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Schweden
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Tunesien
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K.o.-Phase
Gruppe G
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Belgien
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Ägypten
Ägypten
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Iran
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Neuseeland
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K.o.-Phase
Gruppe H
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Spanien
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Kap Verde
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Saudi Arabien
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Uruguay
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K.o.-Phase
Gruppe I
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Frankreich
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Senegal
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Irak
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Norwegen
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K.o.-Phase
Gruppe J
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Argentinien
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Algerien
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3
Österreich
Österreich
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4
Jordanien
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K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
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1
Portugal
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0
2
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
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0
3
Usbekistan
Usbekistan
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Kolumbien
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K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
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England
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Kroatien
Kroatien
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Panama
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