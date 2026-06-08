Feuer-Alarm in San Diego – Warnung für Nati-Hotel

In der Nähe des Schweizer WM-Camps ist am Montag ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr hat für die Region rund um das Nati-Hotel eine Warnung ausgesprochen.

Tobias Wedermann Fussballchef

Ein sich rasch ausbreitender Buschbrand ist rund zehn Fahrminuten vom Nati-Camp im bewohnten Sorrento Valley ausgebrochen. Das Feuer brach gemäss lokalen Medien am Montagmorgen gegen 9.30 Uhr Ortszeit (18.30 Uhr Schweizer Zeit) aus und breitete sich schnell auf eine Fläche von rund 18 Hektaren aus.

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Die kalifornische Feuerwehr berichtet, dass Hochspannungsleitungen bedroht sind und das steile Gelände die Eindämmung des Feuers erschwert. Das Polizeidepartement von San Diego erliess um 10 Uhr Ortszeit Evakuierungsbefehle und forderte die Anwohner des betroffenen Gebiets auf, dieses umgehend zu verlassen. Blick-Reporter vor Ort berichten von einem Grosseinsatz der Feuerwehr, mehrere Löschflugzeuge und Helikopter sind in der Luft.

Auch die Nati ist betroffen: Das Teamhotel Fairmont Grand in Del Mar befindet sich in einem Bereich, für den eine Warnung ausgesprochen wurde von der Polizeibehörde. Beim SFV und der Fifa beobachtet man die Situation genau, zum aktuellen Zeitpunkt besteht keine Gefahr oder Handlungsbedarf. Das Trainingsareal, wo sich die Nati am Montagmittag aufhält, grenzt zwar an den Bereich, doch aktuell gibt es keine Warnung für die Bevölkerung.

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