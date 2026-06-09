Unser erster WM-Gegner Katar wird gottenfroh sein, in den USA Ruhe zu finden. Denn nach den wegen des Iran-Kriegs abgesagten März-Tests wurde auch das erste Spiel im Jahr 2026 in Irland durch politische Proteste gestört.

«Die Schweiz ist eines der besten Teams der Welt»

«Die Schweiz ist eines der besten Teams der Welt»

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Katar verlor Testspiel in Irland 0:1, politische Proteste störten Spiel

Alle 26 Spieler Katars stammen aus Qatar Stars League

Coach Julen Lopetegui schraubt Erwartungen herunter

Alain Kunz Reporter Fussball

Katar ist der klare Aussenseiter in der Schweiz-Gruppe. Alle 26 Spieler im erst am Dienstag gemeldeten Kader spielen in der heimischen Qatar Stars League. Und die Vorbereitung war alles andere als einfach, denn die im März vorgesehenen Tests gegen Weltmeister Argentinien und Serbien fielen allesamt dem Iran-Krieg zum Opfer.

So gabs genau zwei Tests vor der WM: Letzte Woche verlor das Team des Spaniers Julen Lopetegui in Dublin 0:1 gegen Irland. Und gestern Samstag traf man im BMO Stadium in Los Angeles, dort wo Noch-GC-Besitzer L.A. FC seine Heimspiele austrägt, auf El Salvador. Das Spiel fand nach Redaktionsschluss statt.

So oder so: Die Katari werden froh sein, in den USA zu sein. Weit weg von den Problemen in der Heimat. Zuletzt beschoss der Iran mit ballistischen Raketen Kuwait und Bahrain, Nachbarstaaten des WM-Teilnehmers. Derweil Lopeteguis Mannen in Montecito bei Santa Barbara bereits ein erstes öffentliches Training vor 400 Kids absolviert und fleissig-friedlich Autogramme geschrieben und für Selfies posiert haben.

Krieg und Politik begleitet Katar durch die ganze Vorbereitung

Gegen Irland gabs das Gegentor durch Nathan Collins schon nach fünf Minuten. Doch anstatt der befürchteten Klatsche blieb es bis zum Schluss bei diesem einen Tor – trotz einer Lopeteguischen Wechselorgie. Der Coach tauschte zehn Spieler aus! Wohl auch deshalb, weil die Iren das halbe Spiel zu zehnt bestreiten mussten. Zudem musste dieses immer wieder unterbrochen werden, weil Menschen Tennisbälle auf den Rasen des Aviva-Stadions warfen, aus Protest gegen die anstehenden Nations-League-Spiele der Iren gegen Israel.

In der ersten Halbzeit kamen die Katari nicht ein einziges Mal richtig vors Tor von Caoimhin Kelleher. Den ersten (und einzigen) ernsthaften Versuch konnten sie sich in der 71. Minute notieren lassen nach einem gefährlich abgefälschten Schuss von Yusuf Abdurisag. Unter dem Strich: Lopetegui war höchst unzufrieden mit einer Performance, die niemals reichen wird, um die Schweiz zu gefährden.

Die Überhöhung der Nati

In Katar aber sehen sie das anders. «Erstmals die K.o.-Runde zu erreichen, ist in dieser interessanten und verlockenden Gruppe ein realistisches Ziel», schreibt Manasi Pathak von Al Jazeera. Der Coach hingegen ist viel vorsichtiger: «Wir bereiten uns auf die nächste grosse Herausforderung vor, die da heisst: kompetitiv sein in der nächsten Stufe unseres Traums.»

Und immer wieder, streicht er heraus, welch grossartige Leistung es gewesen sei, Katar für diese Endrunde qualifiziert zu haben. Vor vier Jahren war man ja als Veranstalter automatisch qualifiziert gewesen – und verlor alle drei Spiele. «Wir fühlen keinen Druck, weil wir gegen drei bessere Teams spielen. So können wir es einfach geniessen, an der WM zu spielen.»

Auch wenn der Genuss nicht ausschliesse, kompetitiv zu sein. Und Captain und Rekord-Nationalspieler Hassan Al-Haydos überhöht die Schweiz in einem Anflug von Pathos, um die Erwartungen ja nicht in die Höhe zu treiben: «Die Schweiz ist eines der besten Teams von Europa – ja der Welt!»

Der Plan für die K.o.-Runde: Kanada schlagen, basta!

Zurück zur Al-Jazeera-Story und deren grenzenlosem Optimismus. Der Plan, wie man die Gruppenspiele überstehen will, ist dann doch aus einem gewissen Realismus geschmiedet: «Wir müssen Kanada schlagen! Das ist unsere einzige und kleine Chance. Drei Punkte sollten reichen, um unter den besten Gruppendritten zu sein.»

Punkte gegen die Schweiz sieht der Plan nicht vor ...

1:14 Vorfreude in den WM-Ländern: So tönt der Song von Nati-Gegner Bosnien