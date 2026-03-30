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Alain Kunz Reporter Fussball

Es hätte die zweite grosse Fussball-Sause in Katar nach der Weltmeisterschaft 2022 werden sollen: das Qatar Football Festival, das eigentlich am Donnerstag hätte loslegen sollen, unter anderem mit dem Spiel der Katarer gegen Serbien. Am Freitag wäre es zur grandiosen Finalissima zwischen Weltmeister Argentinien und Europameister Spanien gekommen. Und zum Abschluss hätte Gastgeber Katar die Ehre gehabt, Argentinien herauszufordern.

Doch aus diesem Fussballfest wurde nichts. Donald Trump und Israel haben diesem mit dem Angriff auf den Iran in die Suppe gespuckt. Am 28. Februar fliegen die ersten Raketen. Ein Tag später wird auch Katar durch iranische Raketen und Drohnen unter Beschuss genommen. Einen weiteren Tag später verkündet der katarische Fussballverband, dass alle Fussballaktivitäten unter seiner Zuständigkeit ausgesetzt werden.

Das bedeutet das Aus für das grosse Fussball-Festival in Doha. Und damit auch für die Spiele im letzten Slot vor demjenigen im Mai/Juni unmittelbar vor dem Turnier in den USA, Kanada und Mexiko.

Argentinien muss gegen die Weltnummer 115 testen

Weltmeister Argentinien sucht in der Folge verzweifelt nach neuen Testpartnern und wird erst in letzter Sekunde fündig. Zuerst spielt das Team von Lionel Messi in der Boca-Juniors-Heimstätte La Bombonera in Buenos Aires gegen Mauretanien, die Nummer 115 der Welt, die sogar noch hinter den Komoren rangiert ist, und im Anschluss gegen Sambia, die 91.

Doch Katar? «Während alle anderen Teams einrücken, um sich mit anderen Mannschaften zu messen, werden wir kein Testspiel haben», sagt Ali Al Salat, Kommunikationsdirektor des nationalen Verbands, zu Blick. «Leider liess sich kein Gegner finden. Zudem hatten wir bereits alles im eigenen Land organisiert.» Am Montag hat sich die Mannschaft des spanischen Coaches Julen Lopetegui in Doha versammelt. Und seither heisst es: trainieren, trainieren, trainieren …

Alles läuft normal im Wüstenstaat …

Die einzige gute Neuigkeit für die Nationalmannschaft war, dass die nationale Meisterschaft, nachdem sie den Spielbetrieb am 2. März auf Eis gelegt hatte, zehn Tage später ihren Betrieb wieder aufnahm. Doch kaum wird wieder gekickt, greift der Iran die weltgrösste Produktionsstätte für Erdgas, Ras Laffan in Katar, an. Die Reparatur soll drei bis fünf Jahre in Anspruch nehmen.

«Dennoch läuft bei uns alles normal weiter», so Mohamed Hassan, Sportjournalist in Katar. «Einzig der Flugverkehr ist eingeschränkt. Das ist aber im ganzen Nahen Osten der Fall.» Im nationalen Fussball steigen die Cup-Halbfinals – ohne die in die Al Annabi abbestellten Spieler. So heisst die Nationalmannschaft von Katar und es bedeutet: die Kastanienbraunen.

Derzeit nur Irland fix

Stand jetzt hat der kleine Wüstenstaat ein einziges Länderspiel fixiert, bevor es am 13. Juni in San Francisco gegen die Schweiz geht. Am 28. Mai testen die Katarer in Dublin gegen Irland. «Aber wir werden sicher mindestens ein zweites Spiel organisieren», verspricht Al Salat.

Die Vorbereitungszeit auf den WM-Start wird für Lopeteguis Mannen jedenfalls elend lang werden. Denn die letzte Runde der Stars League steht am 28. April an, sollten nicht noch verschobene Spiele im Anschluss stattfinden. Das sind dann eher Zustände wie im Eishockey mit früh in den Playoffs ausgeschiedenen Teams und ihren Nationalspielern.