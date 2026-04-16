Darum gehts
- Die Nati bestreitet vor der WM zwei Freundschaftsspiele
- Am 13. Juni beginnt die WM mit dem Auftakt gegen Katar
- Nati wohnt während des Turniers in San Diego
Die WM rückt mit grossen Schritten näher. Bis zum Eröffnungsspiel vom 11. Juni dauerts keine zwei Monate mehr, erstmals im Einsatz ist die Nati dann zwei Tage später (zum WM-Spielplan 2026 mit PDF). Wie der Verband am Donnerstag bekannt gab, bestreitet die Mannschaft kurz davor ein zweites Testspiel.
|Datum
|Startzeit
|Event
|25. Mai – 1. Juni
|/
|WM-Vorbereitung (St. Gallen)
|31. Mai
|15 Uhr
|Freundschaftsspiel gegen Jordanien (St. Gallen)
|2. Juni
|/
|Abflug in die USA (Kloten)
|6. Juni
|21 Uhr
|Freundschaftsspiel gegen Australien (San Diego)
|13. Juni
|21 Uhr
|WM-Gruppenspiel gegen Katar (San Francisco)
|18. Juni
|21 Uhr
|WM-Gruppenspiel gegen Bosnien-Herzegowina (Los Angeles)
|24. Juni
|21 Uhr
|WM-Gruppenspiel gegen Kanada (Vancouver)
Exotische Gegner vor WM-Auftakt gegen Katar
In der letzten Länderspielpause Ende März testete man bereits gegen die ebenfalls für die WM qualifizierten Auswahlen aus Deutschland (3:4) und Norwegen (0:0). Der nächste Zusammenzug steht für den 25. Mai an, wenn die WM-Vorbereitung in St. Gallen startet. In deren Rahmen testet man vor heimischer Kulisse gegen Jordanien (31. Mai), ehe es rund 48 Stunden später in Richtung USA geht.
Ziel ist San Diego, wo die Nati hoffentlich bis weit in die K.o.-Phase im Juli haust. Im gewählten Luxushotel mit Wellnessbereich und modernen Sporteinrichtungen bleiben dann zehn Tage zur Vorbereitung. Die Zeit wird auch für den letzten Test unter Wettbewerbsbedingungen genutzt: Am 6. Juni um 21 Uhr Schweizer Zeit misst sich die Mannschaft von Murat Yakin mit Australien.
Exakt sieben Tage später, um 21 Uhr des 13. Juni, startet gegen Katar dann das WM-Abenteuer der Schweiz. Gegner des zweiten Gruppenspiels ist Bosnien-Herzegowina, für den Abschluss der Gruppenphase steht das Duell mit Co-Gastgeber Kanada an. Hier findest du den gesamten WM-Spielplan 2026 inklusive PDF.
Jetzt der Schweizer Nationalmannschaft folgen – und du verpasst nichts mehr.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
0
0
0
2
Bosnien und Herzegowina
0
0
0
3
Katar
0
0
0
4
Schweiz
0
0
0
