DE
FR
Abonnieren

Mit allen Partien der Nati
Der Spielplan der WM 2026 auf einen Blick

Katar, Kanada und ein Uefa-Playoff-Sieger: So die Gegner in Gruppe B, die die Nati letzten Freitag für die WM 2026 zugelost bekam. Mittlerweile ist auch klar, wann und wo die Gruppenspiele steigen. Hier gibts den kompletten Spielplan als PDF.
Publiziert: vor 29 Minuten
|
Aktualisiert: vor 28 Minuten
Kommentieren
1/4
Vom 11. Juni bis zum 19. Juli 2026 findet in Kanada, Mexiko und den USA die WM statt.
Foto: IMAGO/Anadolu Agency
Alexander_Hornstein_SEO Specialist_RMS.png
Alexander HornsteinSEO-Redaktor
Spielplan WM 2026 als PDF

Verpasse keine Spiele der Nati dank unseres Spielplans im PDF-Format. Einfach herunterladen, ausdrucken und in die Küche hängen und schon weisst du immer Bescheid, wann es sich lohnt, den TV einzuschalten. Hopp Schwiiz!

Verpasse keine Spiele der Nati dank unseres Spielplans im PDF-Format. Einfach herunterladen, ausdrucken und in die Küche hängen und schon weisst du immer Bescheid, wann es sich lohnt, den TV einzuschalten. Hopp Schwiiz!

Download Spielplan WM 2026

Kommenden Sommer findet in Mexiko, Kanada und den USA die grösste WM der Geschichte statt. Die Nati trifft dabei als eine von 48 Nationen in Gruppe B auf Kanada, Katar und den Sieger des Uefa-Playoffs zwischen Italien, Wales, Bosnien-Herzegowina und Nordirland und darf sich gute Chancen aufs Weiterkommen ausrechnen.

Unterschiedliche Kriterien bei Punktgleichstand innerhalb der Gruppe und für acht Gruppendritte

In die K.o.-Phase schafft sie es dann, wenn sie die Gruppe auf Rang 1 oder 2 beendet oder zu den besten acht Gruppendritten zählt. Bei Punktgleichstand innerhalb derselben Gruppe zählt als erstes Kriterium der direkte Vergleich (in dieser Reihenfolge: Punkte, Tordifferenz, erzielte Tore). Wenn drei Länder dieselbe Anzahl Punkte aufweisen sollten, wird erst ein Vergleich zwischen allen dreien gemacht. Kann daraus ein Gewinner ermittelt werden, werden dieselben Kriterien auf die beiden verbliebenen Nationen angewendet.

Sollte auch dann noch Gleichstand herrschen, wird das Abschneiden auf die gesamte Gruppe ausgeweitet: jeweils Tordifferenz, Anzahl erzielter Tore sowie Strafpunkte in allen Gruppenspielen. Im unwahrscheinlichen Fall, dass sich noch immer keine Rangliste ermitteln lässt, kommt die Weltrangliste der Fifa zum Zug, wobei die höher gelistete Nation belohnt wird.

Mehr zur WM 2026
«Wir streben nach etwas Grossem»
Mit Video
Interview
WM-Traum des Nati-Trainers
Worauf sich Yakin besonders freut – und was er zu Okafor sagt
In diesen Mega-Stadien bestreitet die Nati ihre WM-Spiele
Mit Video
Erst Kalifornien, dann Kanada
In diesen Mega-Stadien bestreitet die Nati ihre WM-Spiele
Reiseleiter Yakin sucht das perfekte WM-Hotel
Kampf um Top-Destinationen
Reiseleiter Yakin sucht das perfekte Fünfsterne-Hotel
Italien denkt an Gruppensieg – ohne qualifiziert zu sein
Reaktionen der WM-Gegner
Italien denkt an Gruppensieg – ohne qualifiziert zu sein
Nati-Fans glauben an den WM-Titel
Ihr habt abgestimmt
Nati-Fans glauben an den WM-Titel
Wird Vladimir Petkovic für Ösis zum WM-Stolperstein?
Deutschland hat Losglück
Wird Vladimir Petkovic für Österreich zum WM-Stolperstein?

Bei der Ermittlung der besten acht Gruppendritten wird ein anderer Schlüssel angewendet: Punkte, Tordifferenz, Anzahl erzielter Tore, Strafpunkte und als Letztes die Weltrangliste. Die Nati in Gruppe B sollte es im Idealfall unter die ersten beiden Plätze schaffen und müsste sich in dem Fall mit Blick auf die Qualifikation für die K.o.-Phase keine Sorgen um irgendwelche Kriterien machen. Ob sie den Erwartungen gerecht wird, zeigt sich ab dem 13. Juni, wenn die Schweiz ihre WM-Kampagne gegen Katar eröffnet.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
WM-Quali Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
6
13
15
2
Slowakei
Slowakei
6
-2
12
3
Nordirland
Nordirland
6
1
9
4
Luxemburg
Luxemburg
6
-12
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
6
12
14
2
Kosovo
Kosovo
6
1
11
3
Slowenien
Slowenien
6
-5
4
4
Schweden
Schweden
6
-8
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schottland
Schottland
6
6
13
2
Dänemark
Dänemark
6
9
11
3
Griechenland
Griechenland
6
-2
7
4
Belarus
Belarus
6
-13
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
6
12
16
2
Ukraine
Ukraine
6
-1
10
3
Island
Island
6
2
7
4
Aserbaidschan
Aserbaidschan
6
-13
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
6
19
16
2
Türkei
Türkei
6
5
13
3
Georgien
Georgien
6
-8
3
4
Bulgarien
Bulgarien
6
-16
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
6
13
13
2
Irland
Irland
6
2
10
3
Ungarn
Ungarn
6
1
8
4
Armenien
Armenien
6
-16
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
8
23
20
2
Polen
Polen
8
7
17
3
Finnland
Finnland
8
-6
10
4
Malta
Malta
8
-15
5
5
Litauen
Litauen
8
-9
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
Österreich
8
18
19
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
8
10
17
3
Rumänien
Rumänien
8
9
13
4
Zypern
Zypern
8
0
8
5
San Marino
San Marino
8
-37
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
8
32
24
2
Italien
Italien
8
9
18
3
Israel
Israel
8
-1
12
4
Estland
Estland
8
-13
4
5
Moldawien
Moldawien
8
-27
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
8
22
18
2
Wales
Wales
8
10
16
3
Nordmazedonien
Nordmazedonien
8
3
13
4
Kasachstan
Kasachstan
8
-4
8
5
Liechtenstein
Liechtenstein
8
-31
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
8
22
24
2
Albanien
Albanien
8
2
14
3
Serbien
Serbien
8
-1
13
4
Lettland
Lettland
8
-10
5
5
Andorra
Andorra
8
-13
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kroatien
Kroatien
8
22
22
2
Tschechien
Tschechien
8
10
16
3
Färöer
Färöer
8
2
12
4
Montenegro
Montenegro
8
-9
9
5
Gibraltar
Gibraltar
8
-25
0
Qualifiziert
Playoffs
In diesem Artikel erwähnt
Schweiz
Schweiz
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Schweiz
        Schweiz