Katar, Kanada und ein Uefa-Playoff-Sieger: So die Gegner in Gruppe B, die die Nati letzten Freitag für die WM 2026 zugelost bekam. Mittlerweile ist auch klar, wann und wo die Gruppenspiele steigen. Hier gibts den kompletten Spielplan als PDF.

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Spielplan WM 2026 als PDF Verpasse keine Spiele der Nati dank unseres Spielplans im PDF-Format.

Kommenden Sommer findet in Mexiko, Kanada und den USA die grösste WM der Geschichte statt. Die Nati trifft dabei als eine von 48 Nationen in Gruppe B auf Kanada, Katar und den Sieger des Uefa-Playoffs zwischen Italien, Wales, Bosnien-Herzegowina und Nordirland und darf sich gute Chancen aufs Weiterkommen ausrechnen.

Unterschiedliche Kriterien bei Punktgleichstand innerhalb der Gruppe und für acht Gruppendritte

In die K.o.-Phase schafft sie es dann, wenn sie die Gruppe auf Rang 1 oder 2 beendet oder zu den besten acht Gruppendritten zählt. Bei Punktgleichstand innerhalb derselben Gruppe zählt als erstes Kriterium der direkte Vergleich (in dieser Reihenfolge: Punkte, Tordifferenz, erzielte Tore). Wenn drei Länder dieselbe Anzahl Punkte aufweisen sollten, wird erst ein Vergleich zwischen allen dreien gemacht. Kann daraus ein Gewinner ermittelt werden, werden dieselben Kriterien auf die beiden verbliebenen Nationen angewendet.

Sollte auch dann noch Gleichstand herrschen, wird das Abschneiden auf die gesamte Gruppe ausgeweitet: jeweils Tordifferenz, Anzahl erzielter Tore sowie Strafpunkte in allen Gruppenspielen. Im unwahrscheinlichen Fall, dass sich noch immer keine Rangliste ermitteln lässt, kommt die Weltrangliste der Fifa zum Zug, wobei die höher gelistete Nation belohnt wird.

Bei der Ermittlung der besten acht Gruppendritten wird ein anderer Schlüssel angewendet: Punkte, Tordifferenz, Anzahl erzielter Tore, Strafpunkte und als Letztes die Weltrangliste. Die Nati in Gruppe B sollte es im Idealfall unter die ersten beiden Plätze schaffen und müsste sich in dem Fall mit Blick auf die Qualifikation für die K.o.-Phase keine Sorgen um irgendwelche Kriterien machen. Ob sie den Erwartungen gerecht wird, zeigt sich ab dem 13. Juni, wenn die Schweiz ihre WM-Kampagne gegen Katar eröffnet.

