Nicht nur die Schweizer WM-Gegner stehen fest, auch der Nati-Spielplan scheint bereits fix. Es warten zwei NFL-Stadien in San Francisco und Los Angeles mit 70'000 Fans.

Darum gehts Schweizer WM-Spielplan steht fest, Fifa gibt offiziellen Plan am Samstag bekannt

Nati spielt in San Francisco, Los Angeles und Vancouver

Stadien fassen zwischen 54'000 und 71'000 Zuschauer für WM-Spiele

Den offiziellen WM-Spielplan wird die Fifa erst am Samstagabend um 18 Uhr bekannt geben. Aufgrund der grossen Distanzen zwischen den Spielorten und den damit verbundenen Reisestrapazen für Teams und Fans wollen die WM-Organisatoren den Spielplan unmittelbar nach der Auslosung noch optimieren.

Das gilt allerdings nicht für die Schweizer WM-Gruppe B. Weil die Nati dort auf einen Co-Gastgeber trifft, dessen Begegnungen bereits feststehen, dürften auch die Partien des Teams von Murat Yakin (51) bereits fix sein.

Zweimal Kalifornien zum Start

Zum Auftakt bekommt es die Schweiz mit dem vermeintlich einfachsten Gruppengegner zu tun. Am Samstag, dem 13. Juni, geht es in San Francisco gegen Katar. Gespielt wird im San-Francisco-Bay-Area-Stadion, auch bekannt als Levi’s Stadium, das in Santa Clara steht. Die Heimstätte des NFL-Teams der San Francisco 49ers bietet während der WM Platz für 71'000 Fans. Im 2014 eröffneten Stadion finden insgesamt fünf Gruppenspiele sowie ein Sechzehntelfinal statt.

Eine beschwerliche Reise zum zweiten Gruppenspiel am 18. Juni gegen den Sieger der Uefa-Playoffs A bleibt der Nati erspart. Das Los-Angeles-Stadion (auch SoFi Stadium) liegt ebenfalls in Kalifornien, nur rund 500 Kilometer Luftlinie vom ersten Spielort entfernt. Im Zuhause der Los Angeles Rams und der Los Angeles Chargers – zwei weitere NFL-Teams – werden fünf Gruppenspiele, zwei Sechzehntelfinals und ein Viertelfinal ausgetragen. Das Stadion, das erst 2020 fertiggestellt wurde, fasst während der WM 70'000 Zuschauende.

Bleibt die Schweiz nach dem letzten Spiel in Kanada?

Zum Abschluss der Gruppenphase geht es für die Schweiz nach Kanada, wo in Vancouver das Duell gegen den Co-Gastgeber ansteht. Im BC Place Stadium, das während der WM Vancouver-Stadion heisst, wird vor 54'000 Fans gespielt. Die 1983 eröffnete Arena, in der sonst der MLS-Vertreter der Vancouver Whitecaps sowie das Canadian-Football-Team BC Lions auflaufen, wurde 2011 renoviert. Hier finden während des Turniers fünf Gruppenspiele, ein Sechzehntelfinal und ein Achtelfinal statt.

Beendet die Schweiz die Gruppe auf dem ersten Platz, könnte sie für den Sechzehntelfinal am 2. Juli in Vancouver bleiben. Landet die Nati auf Platz zwei, ginge es zurück nach Los Angeles. Die Anspielzeiten der Schweizer Spiele sowie die genauen Ansetzungen der anderen Gruppen wird die Fifa am Samstagabend veröffentlichen.

