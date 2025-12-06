DE
Ihr habt abgestimmt
Nati-Fans glauben an den WM-Titel

Wie weit schafft es die Nati an der WM 2026? Das hat Blick die Leserschaft gefragt. Die meisten von euch glauben mindestens an einen Achtelfinal-Einzug. Aber es gibt auch jene, die vom Titel träumen.
Publiziert: vor 28 Minuten
Wie weit schafft es die Nati an der WM 2026?
Foto: imago/Buzzi
Julian_Sigrist_Praktikant Sport_Blick Sport_1-Bearbeitet.jpg
Julian SigristRedaktor Sport

Die Schweiz hatte an der WM-Auslosung am Samstagabend durchaus Glück. Mit Kanada trifft die Nati auf jene Mannschaft aus Topf 1, die in der Weltrangliste am schlechtesten klassiert ist. Auch Katar aus Topf 3 ist ein vergleichsweise einfacher Gegner. Nur mit dem Gegner aus dem Topf 4, dem Weg-A-Gewinner der Uefa-Playloffs (Italien, Wales, Bosnien und Herzegowina oder Nordirland), haben die Schweizer etwas Pech.

Die Gruppe scheint also durchaus machbar – und auch im Sechzehntelfinal würde die Nati wohl auf keine absolute Top-Nation treffen. Spätestens im Achtelfinal dürfte sich das ändern. Dort würde mit hoher Wahrscheinlichkeit Argentinien oder Holland – je nachdem, ob die Schweiz die Gruppe gewinnt – warten.

Wie weit schafft es die Nati? Was für einen Grossteil der Blick-Leserschaft klar ist: In die K.o.-Phase schaffen es die Schweizer. Nur acht Prozent tippen auf ein Gruppen-Aus. Die beliebtesten beiden Antworten sind ein Aus nach dem Achtel- (24 Prozent) oder Viertelfinal (29 Prozent). 16 Prozent, über 3000, glauben dagegen gar an den WM-Titel. Insgesamt haben über 19'000 Fans abgestimmt. 

WM-Quali Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
6
13
15
2
Slowakei
Slowakei
6
-2
12
3
Nordirland
Nordirland
6
1
9
4
Luxemburg
Luxemburg
6
-12
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
6
12
14
2
Kosovo
Kosovo
6
1
11
3
Slowenien
Slowenien
6
-5
4
4
Schweden
Schweden
6
-8
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schottland
Schottland
6
6
13
2
Dänemark
Dänemark
6
9
11
3
Griechenland
Griechenland
6
-2
7
4
Belarus
Belarus
6
-13
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
6
12
16
2
Ukraine
Ukraine
6
-1
10
3
Island
Island
6
2
7
4
Aserbaidschan
Aserbaidschan
6
-13
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
6
19
16
2
Türkei
Türkei
6
5
13
3
Georgien
Georgien
6
-8
3
4
Bulgarien
Bulgarien
6
-16
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
6
13
13
2
Irland
Irland
6
2
10
3
Ungarn
Ungarn
6
1
8
4
Armenien
Armenien
6
-16
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
8
23
20
2
Polen
Polen
8
7
17
3
Finnland
Finnland
8
-6
10
4
Malta
Malta
8
-15
5
5
Litauen
Litauen
8
-9
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
Österreich
8
18
19
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
8
10
17
3
Rumänien
Rumänien
8
9
13
4
Zypern
Zypern
8
0
8
5
San Marino
San Marino
8
-37
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
8
32
24
2
Italien
Italien
8
9
18
3
Israel
Israel
8
-1
12
4
Estland
Estland
8
-13
4
5
Moldawien
Moldawien
8
-27
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
8
22
18
2
Wales
Wales
8
10
16
3
Nordmazedonien
Nordmazedonien
8
3
13
4
Kasachstan
Kasachstan
8
-4
8
5
Liechtenstein
Liechtenstein
8
-31
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
8
22
24
2
Albanien
Albanien
8
2
14
3
Serbien
Serbien
8
-1
13
4
Lettland
Lettland
8
-10
5
5
Andorra
Andorra
8
-13
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kroatien
Kroatien
8
22
22
2
Tschechien
Tschechien
8
10
16
3
Färöer
Färöer
8
2
12
4
Montenegro
Montenegro
8
-9
9
5
Gibraltar
Gibraltar
8
-25
0
Qualifiziert
Playoffs
