Die Schweiz hatte an der WM-Auslosung am Samstagabend durchaus Glück. Mit Kanada trifft die Nati auf jene Mannschaft aus Topf 1, die in der Weltrangliste am schlechtesten klassiert ist. Auch Katar aus Topf 3 ist ein vergleichsweise einfacher Gegner. Nur mit dem Gegner aus dem Topf 4, dem Weg-A-Gewinner der Uefa-Playloffs (Italien, Wales, Bosnien und Herzegowina oder Nordirland), haben die Schweizer etwas Pech.
Die Gruppe scheint also durchaus machbar – und auch im Sechzehntelfinal würde die Nati wohl auf keine absolute Top-Nation treffen. Spätestens im Achtelfinal dürfte sich das ändern. Dort würde mit hoher Wahrscheinlichkeit Argentinien oder Holland – je nachdem, ob die Schweiz die Gruppe gewinnt – warten.
Wie weit schafft es die Nati? Was für einen Grossteil der Blick-Leserschaft klar ist: In die K.o.-Phase schaffen es die Schweizer. Nur acht Prozent tippen auf ein Gruppen-Aus. Die beliebtesten beiden Antworten sind ein Aus nach dem Achtel- (24 Prozent) oder Viertelfinal (29 Prozent). 16 Prozent, über 3000, glauben dagegen gar an den WM-Titel. Insgesamt haben über 19'000 Fans abgestimmt.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
6
13
15
2
6
-2
12
3
6
1
9
4
6
-12
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
6
6
13
2
6
9
11
3
6
-2
7
4
6
-13
2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
6
12
16
2
6
-1
10
3
6
2
7
4
6
-13
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
8
23
20
2
8
7
17
3
8
-6
10
4
8
-15
5
5
8
-9
3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
8
18
19
2
8
10
17
3
8
9
13
4
8
0
8
5
8
-37
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
8
32
24
2
8
9
18
3
8
-1
12
4
8
-13
4
5
8
-27
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
8
22
18
2
8
10
16
3
8
3
13
4
8
-4
8
5
8
-31
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
8
22
24
2
8
2
14
3
8
-1
13
4
8
-10
5
5
8
-13
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
8
22
22
2
8
10
16
3
8
2
12
4
8
-9
9
5
8
-25
0