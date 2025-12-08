Nach dem Losglück für die WM-Gruppe ist eine Schweizer Delegation aktuell in Kalifornien, um das Hotel für das Nati-Camp im kommenden Sommer zu finden. Dabei spielt das Fifa-Ranking eine wichtige Rolle.

Darum gehts Schweizer Nationalmannschaft hat gute Voraussetzungen für die WM in Kalifornien

Murat Yakin sucht Basecamp mit Ruhe, Privatsphäre und guter Infrastruktur

Drei mögliche Basecamps werden in drei Tagen in Kalifornien besichtigt Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Es läuft aktuell alles wie geschmiert für die Schweizer Nationalmannschaft. Zuerst die souveräne Qualifikation für die WM, dann eine mehr als nur machbare Gruppe und mit der Spielansetzung mittags an der Westküste ist Nati-Trainer Murat Yakin ebenfalls höchst zufrieden: «Dann geht es morgens gleich los, keine Warterei, kein Rumsitzen, bis es endlich losgeht am Matchtag. Und die Schweizer Fans in der Heimat können uns zudem zur Primetime schauen.»

Gleich nach seinem letzten Termin mit allen Trainern der WM ging es für Yakin weiter mit einem rund sechs Stunden dauernden Flug – von Washington D.C. nach San Diego, vom Schneefall bei Minustemperaturen zu Sonnenschein und 20 Grad.

Gemeinsam mit Co-Trainer Davide Callà, Performancecoach Eduardo Parra Garcia, Teammanager Damien Mollard und Medienchef Adrian Arnold werden drei mögliche Basecamps in Kalifornien angeschaut. Hotels, Trainingsplätze, Infrastruktur – drei Tage, drei Städte: San Diego, Oakland/San Francisco und San José.

Ruhe und Privatsphäre über allem

Da Letzteres ein Stadthotel wäre, ist das bereits so gut wie ausgeschlossen als Nati-Hauptzentrale. Denn: «Ruhe und Privatsphäre sind für mich das Allerwichtigste beim Hotel», sagt Yakin. Stuttgart sei das perfekte Beispiel gewesen, wo man an der EM die komplette Unterkunft für sich hatte. Möglich machen das die Hotels im Fifa-Katalog für die kommende WM nicht. Doch im Idealfall können für die Nati exklusive Bereiche geschaffen werden.

Dass die Trainingsplätze im Basecamp ebenfalls in einem Topzustand sein müssen, versteht sich von selbst. Die Distanzen sind dem Nationaltrainer besonders wichtig – so nahe wie möglich beim Hotel, so kurz wie möglich zum nächsten Flughafen.

Nach der kurzen Besichtigungstour von Reiseleiter Yakin hat der Schweizerische Fussballverband Zeit, sich bis zum 9. Januar für sein Basecamp zu entscheiden, wo die Schweiz sicher bis zum Sechzehntelfinal bleiben wird. Auch da hat die Schweiz erneut ein sehr gutes Los gezogen im Verteilverfahren.

Kampf um Seattle

Belgien aus Topf 1 hat das erste Wahlrecht. Erwartungsgemäss werden diese ihr Camp in Seattle aufschlagen – das Gesamtpaket dort gilt als eines der besten im ganzen Turnier. Alle Top-Nationen hatten Seattle auf dem Wunschzettel. Im Anschluss kommt bereits die Schweiz aus Topf 2 zum Zug und profitiert davon, dass Österreich nicht, wie zuerst vermutet, zweimal in San Francisco spielt. Damit hätten sie den Vorzug erhalten, doch weil es nur ein Spiel ist, gilt die Fifa-Weltrangliste.

Wo die Schweiz ihre Zelte aufschlagen wird, entscheidet schliesslich Nati-Coach Murat Yakin. Denn auch der Preis spielt dabei eine nicht unbedeutende Rolle. Bei allen Hotels auf dem Reiseplan handelt es sich um Fünfsterne-Hotels aus dem Katalog der Fifa. Eigentlich keine günstige Angelegenheit. Doch der Weltfussballverband subventioniert die Mannschaftshotels und übernimmt einen grossen Anteil der Übernachtungskosten.

Klimatisch ist die Westküste übrigens ebenfalls ein perfektes Los für die Nati: Egal ob San Diego oder San Francisco/Oakland – die erwarteten Temperaturen werden nicht zu heiss sein. Vorzeichen für die Schweiz, die besser nicht sein könnten.

Folge der Nati und verpasse nichts mehr Jetzt der Schweizer Nationalmannschaft folgen – und du verpasst nichts mehr. Was musst du tun? Klicke auf den Link. Dann wählst du einfach dein Team aus der Liste aus und klickst auf das Plus-Symbol neben dem Namen. Dann einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower. Als solcher begleitest du die Schweizer Fussball-Nati auf dem Weg an die WM 2026 in den USA und bleibst mit Videos, Analysen, News und Hintergründen immer am Ball. Jetzt der Schweizer Nationalmannschaft folgen – und du verpasst nichts mehr. Was musst du tun? Klicke auf den Link. Dann wählst du einfach dein Team aus der Liste aus und klickst auf das Plus-Symbol neben dem Namen. Dann einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower. Als solcher begleitest du die Schweizer Fussball-Nati auf dem Weg an die WM 2026 in den USA und bleibst mit Videos, Analysen, News und Hintergründen immer am Ball. Hier gibts mehr Infos