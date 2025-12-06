Tobias Wedermann Fussballchef

Die gute Nachricht zuerst: Für die Nati-Spiele an der Weltmeisterschaft müssen Schweizer Fans in der Heimat keine Nachtschichten einlegen – trotz der maximalen Zeitdifferenz von neun Stunden. Einen Tag nach der WM-Auslosung hat die Fifa nun auch den definitiven Spielplan veröffentlicht. Die 24 Stunden wurden genutzt, um «die bestmöglichen Bedingungen für Teams, Zuschauerinnen und Zuschauer sowie Fans zu bieten, die ihre Nationen rund um die Welt begleiten.»

Im Fall der Schweiz heisst das, dass die Fans zu Hause alle Gruppenspiele zur absoluten Primetime schauen können. Sowohl das Spiel gegen Katar in San Francisco am Samstag, dem 13. Juni, das Spiel gegen den europäischen Playoff-Sieger am Donnerstag, dem 18. Juni, in Los Angeles, als auch das letzte Gruppenspiel in Vancouver gegen Gastgeber Kanada am Mittwoch, dem 24. Juni, werden allesamt um 21 Uhr Schweizer Zeit angepfiffen. Für die Nati-Stars ist das derweil eine Herausforderung, da die Spiele jeweils zur Lokalzeit um 12 Uhr mittags ausgetragen werden.

WM-Spiele zwischen Mitternacht und 6 Uhr morgens

Grosse Hitzeschlachten wie an der Klub-WM sind allerdings nicht zu befürchten. In San Francisco sowie Vancouver sind die Temperaturen normalerweise sommerlich, aber nicht zu heiss. In Los Angeles hat das supermoderne Stadion in Inglewood ein Dach. Szenen wie bei der Klub-WM, als Fans und Spieler im Rose-Bowl-Stadion in Los Angeles beinahe grilliert wurden, können so wohl ausgeschlossen werden.

Wer mehr als nur die Schweizer Spiele verfolgen will, kommt nicht um Nachtschichten herum, da an mehreren Spielorten aufgrund der klimatischen Bedingungen keine Spiele am Mittag oder Nachmittag möglich sind. Rund die Hälfte aller WM-Spiele werden zu Uhrzeiten ausgetragen, wenn in der Schweiz normalerweise geschlafen wird. Anspielzeiten bewegen sich zwischen 0 Uhr, 1 Uhr, 1.30 Uhr, 2 Uhr, 3 Uhr, 4 Uhr, 5 Uhr und sogar um 6 Uhr. Letzteres trifft auf die Partie Tunesien gegen Japan zu. Diese wird um 22 Uhr in der mexikanischen Stadt Monterrey angepfiffen. Während in Tokio 14 Uhr ist, dürfte man sich in Tunesien weniger freuen, dass das WM-Spiel stattfindet, während es in Tunis 5 Uhr ist.

Österreicher müssen WM-Jetlag befürchten

Ganz bitter hat es die Schweizer Nachbarn aus Österreich getroffen, die erstmals seit 1998 wieder an einer Weltmeisterschaft mit dabei sind und deren Fans einen WM-Jetlag befürchten müssen. Das erste Gruppenspiel findet gegen Jordanien um 6 Uhr morgens statt. Beim letzten Gruppenspiel gegen Algerien ist es bei Anpfiff 4 Uhr morgens. Immerhin das Duell gegen Titelverteidiger Argentinien findet um 19 Uhr statt.