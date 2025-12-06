In Italien und Wales blickt man zuversichtlich auf ein mögliches WM-Abenteuer. Laut walisischen Medien gibt es in Gruppe B keinen Gegner, vor dem man sich fürchten muss. Einschliesslich der Schweiz.

Italien denkt an Gruppensieg – ohne qualifiziert zu sein

Kanada optimistisch für WM, Schweiz sorgt für Respekt

Kanada: «Wir können diese Gruppe gewinnen!»

Co-Gastgeber Kanada geht mit breiter Brust in die WM – doch die Schweiz sorgt im zweitgrössten Land der Welt für Respekt. Trainer Jesse Marsch lobt die Nati überschwänglich: «Die Schweiz ist eine super Mannschaft mit einem sehr guten Trainer. Es wird nicht einfach.»

Gleichzeitig macht er klar, dass Kanada keine Angst hat, und zwar vor keinem Gegner: «Ich denke, wir können diese Gruppe gewinnen. Wir wollen Tag für Tag wie Maschinen unsere Leistungen erbringen. So wie wir es die ganze Zeit getan haben, seit wir zusammen sind.»

Die Medien analysieren die Auslosung nüchtern. «CBC Sports» schreibt: «Es ist eine unangenehme Wahrheit, aber jedes Land, von Marokko bis Neuseeland, wollte in Gruppe B landen (Kanada wäre im Normalfall im Topf 3 gewesen)».

Katar: «Die Schweiz kommt in einer super Verfassung»

In Doha weiss man, was diese Auslosung bedeutet. Co-Trainer Óscar Caro schwärmt von der Nati: «Murat hat zuletzt einen fantastischen Job gemacht. Die Schweiz wird in einer super Verfassung zur WM fahren.»

Caro warnt zudem vor dem Co-Gastgeber: «Dass Kanada zu Hause spielen darf, ist ein grosser Vorteil für sie. So ist man immer gefährlicher.»

Italien: «Die einfachste Gruppe»

In Italien bricht nach der Auslosung beinahe Euphorie aus – und das, bevor man überhaupt qualifiziert ist. Die «Gazzetta dello Sport» feiert die Gruppe fast wie ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk. «Diese Auslosung ist eine grossartige Vorlage – jetzt ist Gattuso dran», wird getitelt. Kanada? Schlagbar. Katar? Pflicht. Die Schweiz? Ein altbekannter Gegner, der sich zuletzt als «Angstgegner» (WM-Quali 2022 und EM 2024) gezeigt hat. Dennoch lautet die Einschätzung: «schwierig, aber machbar».

Zudem spekuliert man bereits über den möglichen Gruppensieg, falls man dann auch wirklich zur WM fahren darf. Einige Berichte beleuchten schon die möglichen Gegner im Sechzehntel- und Achtelfinal.

Der ehemalige Inter-Star Marco Materazzi fasst trocken zusammen: «Wir sind in die einfachste Gruppe gelost worden. Aber jetzt müssen wir uns zuerst qualifizieren.»

Wales: Keine Angst vor der Schweiz

Wales blickt mit Zuversicht auf ein mögliches WM-Abenteuer. «Wales Online» schreibt unmissverständlich: «Ein günstiges Los für Wales, falls man die Playoffs überstehen sollte.»

Laut den walisischen Medien gibt es in der Gruppe B keinen Gegner, vor dem man sich fürchten muss. Man erinnert: Katar verlor 2022 alle Spiele, Kanada ebenfalls. Und bei der Nati verweist man süffisant auf das 1:6 gegen Portugal bei der letzten WM.