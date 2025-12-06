DE
So reagieren Schweizer Gegner auf das WM-Los
Italien denkt an Gruppensieg – ohne qualifiziert zu sein

In Italien und Wales blickt man zuversichtlich auf ein mögliches WM-Abenteuer. Laut walisischen Medien gibt es in Gruppe B keinen Gegner, vor dem man sich fürchten muss. Einschliesslich der Schweiz.
Publiziert: vor 6 Minuten
|
Aktualisiert: vor 5 Minuten
1/5
Der kanadische Coach Jesse Marsch ist überzeugt, dass Kanada die Gruppe B gewinnen kann.
Foto: IMAGO/Icon Sportswire

Darum gehts

  • Italien sieht Gruppe als einfach, Wales zeigt keine Angst
  • Kanada optimistisch für WM, Schweiz sorgt für Respekt
  • Katar verlor 2022 alle Spiele, Kanada ebenfalls
Benjamin Gwerder

Kanada: «Wir können diese Gruppe gewinnen!»

Co-Gastgeber Kanada geht mit breiter Brust in die WM – doch die Schweiz sorgt im zweitgrössten Land der Welt für Respekt. Trainer Jesse Marsch lobt die Nati überschwänglich: «Die Schweiz ist eine super Mannschaft mit einem sehr guten Trainer. Es wird nicht einfach.»

Gleichzeitig macht er klar, dass Kanada keine Angst hat, und zwar vor keinem Gegner: «Ich denke, wir können diese Gruppe gewinnen. Wir wollen Tag für Tag wie Maschinen unsere Leistungen erbringen. So wie wir es die ganze Zeit getan haben, seit wir zusammen sind.»

Die Medien analysieren die Auslosung nüchtern. «CBC Sports» schreibt: «Es ist eine unangenehme Wahrheit, aber jedes Land, von Marokko bis Neuseeland, wollte in Gruppe B landen (Kanada wäre im Normalfall im Topf 3 gewesen)».

«Ich würde uns nicht als Favorit bezeichnen»
2:14
Yakin zur WM-Auslosung:«Ich würde uns nicht als Favorit bezeichnen»

Katar: «Die Schweiz kommt in einer super Verfassung»

In Doha weiss man, was diese Auslosung bedeutet. Co-Trainer Óscar Caro schwärmt von der Nati: «Murat hat zuletzt einen fantastischen Job gemacht. Die Schweiz wird in einer super Verfassung zur WM fahren.» 

Caro warnt zudem vor dem Co-Gastgeber: «Dass Kanada zu Hause spielen darf, ist ein grosser Vorteil für sie. So ist man immer gefährlicher.»

Italien: «Die einfachste Gruppe»

In Italien bricht nach der Auslosung beinahe Euphorie aus – und das, bevor man überhaupt qualifiziert ist. Die «Gazzetta dello Sport» feiert die Gruppe fast wie ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk. «Diese Auslosung ist eine grossartige Vorlage – jetzt ist Gattuso dran», wird getitelt. Kanada? Schlagbar. Katar? Pflicht. Die Schweiz? Ein altbekannter Gegner, der sich zuletzt als «Angstgegner» (WM-Quali 2022 und EM 2024) gezeigt hat. Dennoch lautet die Einschätzung: «schwierig, aber machbar». 

Zudem spekuliert man bereits über den möglichen Gruppensieg, falls man dann auch wirklich zur WM fahren darf. Einige Berichte beleuchten schon die möglichen Gegner im Sechzehntel- und Achtelfinal.

Der ehemalige Inter-Star Marco Materazzi fasst trocken zusammen: «Wir sind in die einfachste Gruppe gelost worden. Aber jetzt müssen wir uns zuerst qualifizieren.»

Wales: Keine Angst vor der Schweiz

Wales blickt mit Zuversicht auf ein mögliches WM-Abenteuer. «Wales Online» schreibt unmissverständlich: «Ein günstiges Los für Wales, falls man die Playoffs überstehen sollte.»

Laut den walisischen Medien gibt es in der Gruppe B keinen Gegner, vor dem man sich fürchten muss. Man erinnert: Katar verlor 2022 alle Spiele, Kanada ebenfalls. Und bei der Nati verweist man süffisant auf das 1:6 gegen Portugal bei der letzten WM.

WM-Quali Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
6
13
15
2
Slowakei
Slowakei
6
-2
12
3
Nordirland
Nordirland
6
1
9
4
Luxemburg
Luxemburg
6
-12
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
6
12
14
2
Kosovo
Kosovo
6
1
11
3
Slowenien
Slowenien
6
-5
4
4
Schweden
Schweden
6
-8
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schottland
Schottland
6
6
13
2
Dänemark
Dänemark
6
9
11
3
Griechenland
Griechenland
6
-2
7
4
Belarus
Belarus
6
-13
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
6
12
16
2
Ukraine
Ukraine
6
-1
10
3
Island
Island
6
2
7
4
Aserbaidschan
Aserbaidschan
6
-13
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
6
19
16
2
Türkei
Türkei
6
5
13
3
Georgien
Georgien
6
-8
3
4
Bulgarien
Bulgarien
6
-16
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
6
13
13
2
Irland
Irland
6
2
10
3
Ungarn
Ungarn
6
1
8
4
Armenien
Armenien
6
-16
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
8
23
20
2
Polen
Polen
8
7
17
3
Finnland
Finnland
8
-6
10
4
Malta
Malta
8
-15
5
5
Litauen
Litauen
8
-9
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
Österreich
8
18
19
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
8
10
17
3
Rumänien
Rumänien
8
9
13
4
Zypern
Zypern
8
0
8
5
San Marino
San Marino
8
-37
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
8
32
24
2
Italien
Italien
8
9
18
3
Israel
Israel
8
-1
12
4
Estland
Estland
8
-13
4
5
Moldawien
Moldawien
8
-27
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
8
22
18
2
Wales
Wales
8
10
16
3
Nordmazedonien
Nordmazedonien
8
3
13
4
Kasachstan
Kasachstan
8
-4
8
5
Liechtenstein
Liechtenstein
8
-31
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
8
22
24
2
Albanien
Albanien
8
2
14
3
Serbien
Serbien
8
-1
13
4
Lettland
Lettland
8
-10
5
5
Andorra
Andorra
8
-13
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kroatien
Kroatien
8
22
22
2
Tschechien
Tschechien
8
10
16
3
Färöer
Färöer
8
2
12
4
Montenegro
Montenegro
8
-9
9
5
Gibraltar
Gibraltar
8
-25
0
Qualifiziert
Playoffs
Schweiz
Schweiz
Italien
Italien
Wales
Wales
        Schweiz
        Schweiz
        Italien
        Italien
        Wales
        Wales