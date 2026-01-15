Luxus pur für Nati an der WM

Die Nati wird während der WM im Sommer in San Diego residieren. Trainer Murat Yakin und sein Staff haben sich für das Hotel «Fairmont Grand Del Mar» nördlich der Metropole mit Beachflair entschieden.

Darum gehts Die Nati residiert zur WM 2026 im Hotel «Fairmont Grand Del Mar»

San Diego Jewish Academy wird als abgeschotteter Trainingsort genutzt

Flüge zu Spielorten: 1,5 Stunden nach San Francisco, 3 nach Vancouver Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Murat Yakin und Co. haben sich entschieden: Die Nati bezieht während der WM in Nordamerika (11. Juni bis 19. Juli) im Hotel «Fairmont Grand Del Mar» in San Diego Quartier und residiert damit dort, wo andere Ferien machen. Die südwestlichste Metropole der USA ist bekannt für ihre Strände an der Pazifikküste und für ihren berühmten Zoo. Auch der Golfplatz Torrey Pines liegt ganz in der Nähe. In den Achtzigerjahren und Neunzigerjahren war San Diego ein Hotspot für Schweizer Sprachstudenten.

Privatsphäre und Ruhe

Das vom SFV gewählte «Fairmont Grand Del Mar» lässt keine Wünsche offen. «Privatsphäre und Ruhe haben für uns die höchste Priorität», sagte Yakin Anfang Dezember zu Blick, als der Nati-Trainer und sein Staff die möglichen Base-Camps an der Westküste der USA abklapperten.

Die 400 Hektar grosse geschlossene Anlage bietet Luxus pur. Die Zimmer haben alle einen Balkon oder einen kleinen Gartensitzplatz mit Feuerstelle. Das Fitnesscenter sowie das Spa entsprechen höchsten Standards, genauso wie der hoteleigene Golfplatz, die Swimmingpools oder eine Anlage für die US-Trendsportart Pickleball, wo sich die Nati-Stars in der Freizeit austoben können. Ein grosser Ballsaal mit eigener Küche und privater Terrasse steht dem Team ebenfalls zur Verfügung.

Nur zehn Fahrminuten vom Hotel entfernt liegt die San Diego Jewish Academy – eine jüdische Privatschule auf einem nahe gelegenen Hügel, abgeschottet und mit Blick bis aufs Meer. Dort wird die Nati trainieren. Gregor Kobel kennt den Fussballplatz bereits. Mit Borussia Dortmund machte der Nati-Goalie dort im Sommer 2023 auf einer US-Tour halt.

Grosse Distanzen zu den Spielorten

Einziger kleiner Nachteil: Da San Diego kein WM-Spielort ist, muss die Nati für jedes Spiel länger reisen. Nach San Francisco bzw. Santa Clara, wo sie am 13. Juni ihr Startspiel gegen Katar bestreitet, sind es ca. eineinhalb Flugstunden, nach Vancouver, wo die Schweiz zum Abschluss der Vorrunde gegen Kanada antritt (24. Juni), sind es sogar drei Flugstunden.

Immerhin: Der Flughafen von San Diego ist vom Hotel nur rund 30 Minuten entfernt. Nach Los Angeles, dem Spielort des zweiten Gruppenspiels gegen einen europäischen Playoff-Sieger (18. Juni), sind es zwei Stunden mit dem Bus.

Folge der Nati und verpasse nichts mehr Jetzt der Schweizer Nationalmannschaft folgen – und du verpasst nichts mehr. Was musst du tun? Klicke auf den Link. Dann wählst du einfach dein Team aus der Liste aus und klickst auf das Plus-Symbol neben dem Namen. Dann einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower. Als solcher begleitest du die Schweizer Fussball-Nati auf dem Weg an die WM 2026 in den USA und bleibst mit Videos, Analysen, News und Hintergründen immer am Ball. Jetzt der Schweizer Nationalmannschaft folgen – und du verpasst nichts mehr. Was musst du tun? Klicke auf den Link. Dann wählst du einfach dein Team aus der Liste aus und klickst auf das Plus-Symbol neben dem Namen. Dann einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower. Als solcher begleitest du die Schweizer Fussball-Nati auf dem Weg an die WM 2026 in den USA und bleibst mit Videos, Analysen, News und Hintergründen immer am Ball. Hier gibts mehr Infos