Die Fifa wird an der WM 2026 rekordhohe Prämien auszahlen. 8,4 Millionen Franken hat jeder teilnehmende Verband schon auch bei einem Aus in der Gruppenphase auf sicher.

Die Fussball-WM 2026 schlägt alle Rekorde, nicht nur wegen der Teilnehmerzahl von erstmals 48 Teams. Das Preisgeld für das XXL-Turnier beträgt rund 521 Millionen Franken und wird damit massiv erhöht.

Das gab die Fifa am Mittwoch nach einer Sitzung ihres Rats in Doha bekannt. Laut der Mitteilung des Weltverbands steigt das Preisgeld für das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko gegenüber der letzten WM 2022 in Katar um gut 50 Prozent an.

Pro Team wird jedoch kaum mehr Geld ausgeschüttet. Die Teilnehmerzahl hat sich ebenfalls um 50 Prozent erhöht.

Preisgelder an der WM 2026 im Vergleich zu 2022 Weltmeister 2026: 39,9 Millionen Franken (2022: 38,6)

Vize-Weltmeister: 26,3 Millionen Franken (2022: 27,5)

Drittplatzierter: 23,2 Millionen Franken (2022: 24,7)

Viertplatzierter: 21,6 Millionen Franken (2022: 23,0)

Viertelfinalisten: 16,1 Millionen Franken (2022: 15,6)

Achtelfinalisten: 12,0 Millionen Franken (2022: 12,0)

Sechzehntelfinalisten: 8,8 Millionen Franken (beim 32er-Turnier 2022 gab es keine Sechzehntelfinals)

In der Vorrunde ausgeschiedene Nationen: 7,2 Millionen Franken (2022: 8,2) Gesamtsumme: 521,9 Millionen Franken (2022: 403,4) (Zahlen exklusive Spesen von 1,2 Millionen Franken pro Team) Weltmeister 2026: 39,9 Millionen Franken (2022: 38,6)

SFV hat 8,4 Millionen Franken auf sicher

Die 48 qualifizierten Verbände streichen im kommenden Sommer mindestens ein Preisgeld von knapp 7,2 Millionen Franken ein. Dazu kommen Spesen in der Höhe von rund 1,2 Millionen Franken, die zur Deckung der Vorbereitungskosten gedacht sind.

Übersteht die Schweiz in der Gruppe mit Katar, Co-Gastgeber Kanada und einem noch zu bestimmenden Team aus Europa die Vorrunde, kassiert sie für das Erreichen der Sechzehntelfinals insgesamt knapp zehn Millionen Franken an Preisgeldern. Stösst das Team von Trainer Murat Yakin in die Achtelfinals vor, erhöht sich die Summe auf gut 13,1 Millionen Franken. Darüber, wie viel des Geldes an die Spieler weitergegeben wird, schwieg der SFV bei den vergangenen Turnieren.

Der Weltmeister von 2026 darf sich inklusive Spesen über eine Prämie von knapp 41 Millionen Franken freuen. Der Verlierer des WM-Finals vom 19. Juli 2026 in New Jersey erhält total knapp 27,5 Millionen Franken.

