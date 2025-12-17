DE
FR
Abonnieren

Zweimal Verletzungspech
Lausanne muss auf Mittelfeld-Duo verzichten

Lausanne muss in nächster Zeit auf Nicky Beloko und Muhannad Al Saad verzichten. Die beiden Mittelfeldspieler fallen verletzt aus.
Publiziert: vor 31 Minuten
|
Aktualisiert: vor 28 Minuten
Kommentieren
Für Nicky Beloko ist das Fussball-Jahr gelaufen.
Foto: Pascal Muller/freshfocus
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Lausanne-Sport muss vorerst ohne seine beiden Mittelfeldspieler Nicky Beloko und Muhannad Al Saad auskommen. Beloko erlitt am Sonntag beim 0:0 in Basel einen Muskelfaserriss im Oberschenkel und fällt bis Ende Jahr aus.

Al Saad muss wegen eines Mittelfussbruchs, den er sich vergangene Woche beim torlosen Remis im Conference-League-Spiel auswärts gegen Kuopio in Finnland zuzog, rund drei Monate pausieren.

Erfahre mehr zu den Super-League-Klubs
Alle Storys zu Lausanne-Sport
Nichts verpassen
Alle Storys zu Lausanne-Sport
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Was läuft bei wem?
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball

Nutze jetzt die neue Funktion «Follow my Team». Folge deinem Lieblingsverein, erhalte direkten Zugriff auf die Team-Seite mit News, Video-Highlights und Statistiken – dazu automatisierte Pushs und Live-Aktivitäten und vieles mehr. So bist du näher dran an einem Team und verpasst nichts mehr. Jetzt followen! Hier gibts alle Infos. 

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
18
14
37
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
18
15
34
3
BSC Young Boys
BSC Young Boys
17
7
29
4
FC Basel
FC Basel
17
7
28
5
FC Sion
FC Sion
18
4
27
6
FC Lugano
FC Lugano
17
1
27
7
FC Zürich
FC Zürich
17
-4
24
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
17
4
21
9
Servette FC
Servette FC
17
-6
19
10
FC Luzern
FC Luzern
17
-3
18
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
17
-12
14
12
FC Winterthur
FC Winterthur
18
-27
10
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        FC Lausanne-Sport
        FC Lausanne-Sport