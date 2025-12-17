Lausanne muss in nächster Zeit auf Nicky Beloko und Muhannad Al Saad verzichten. Die beiden Mittelfeldspieler fallen verletzt aus.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Lausanne-Sport muss vorerst ohne seine beiden Mittelfeldspieler Nicky Beloko und Muhannad Al Saad auskommen. Beloko erlitt am Sonntag beim 0:0 in Basel einen Muskelfaserriss im Oberschenkel und fällt bis Ende Jahr aus.

Al Saad muss wegen eines Mittelfussbruchs, den er sich vergangene Woche beim torlosen Remis im Conference-League-Spiel auswärts gegen Kuopio in Finnland zuzog, rund drei Monate pausieren.

