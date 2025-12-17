Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur
Lausanne-Sport muss vorerst ohne seine beiden Mittelfeldspieler Nicky Beloko und Muhannad Al Saad auskommen. Beloko erlitt am Sonntag beim 0:0 in Basel einen Muskelfaserriss im Oberschenkel und fällt bis Ende Jahr aus.
Al Saad muss wegen eines Mittelfussbruchs, den er sich vergangene Woche beim torlosen Remis im Conference-League-Spiel auswärts gegen Kuopio in Finnland zuzog, rund drei Monate pausieren.
Erfahre mehr zu den Super-League-Klubs
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
18
14
37
2
FC St. Gallen
18
15
34
3
BSC Young Boys
17
7
29
4
FC Basel
17
7
28
5
FC Sion
18
4
27
6
FC Lugano
17
1
27
7
FC Zürich
17
-4
24
8
FC Lausanne-Sport
17
4
21
9
Servette FC
17
-6
19
10
FC Luzern
17
-3
18
11
Grasshopper Club Zürich
17
-12
14
12
FC Winterthur
18
-27
10
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde