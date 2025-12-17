Mittelfeldspieler Behar Neziri vom FC St. Gallen hat sich am Dienstagabend im Spiel gegen Sion verletzt. Nun liefert sein Verein die bittere Diagnose. Für den Deutschen ist die Saison wegen eines Kreuzbandrisses vorzeitig zu Ende.

Kurz vor Schluss musste Behar Neziri (22) bei St. Gallens 3:1-Sieg gegen Sion am Dienstagabend verletzt ausgewechselt werden. Nun steht die bittere Diagnose fest: Kreuzbandriss im rechten Knie.

Das Missgeschick passierte in einem Kopfballduell mit Benjamin Kololli (33). Beim Hochspringen verletzte er sich ohne Einwirkung des Gegners. Mit schmerzverzerrtem Gesicht verliess er gestützt von Betreuern den Rasen.

Für den deutschen Mittelfeldspieler ist die Saison schon vor Weihnachten zu Ende. Damit wird den Espen im Meisterkampf einer der wichtigsten Spieler fehlen. Der Klub spricht von mehreren Monaten Genesungszeit. Der Spieler wird zeitnah in der Hirslanden Klinik Stephanshorn operiert.

Wurde in seiner ersten Saison direkt Stammspieler

Der einstige Bayern-Junior stiess im Sommer von der U21 zu den Profis, nachdem er die letzte Saison beim FC Wil in der Challenge League gespielt hatte. In der ersten Mannschaft wurde er sofort zum Stammspieler und stand bisher in 17 von 18 Super-League-Spielen in der Startelf. Nur einmal fehlte er gelbgesperrt. Am Dienstag gegen Sion wurde er in der 89. Minute ausgewechselt – sonst spielte er immer über die volle Distanz.

