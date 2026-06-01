Schweizer Startgegner Katar präsentiert WM-Kader

Jetzt wissen die Schweizer, mit wem sie es am 13. Juni bei ihrem WM-Startspiel (21 Uhr) zu tun bekommen. Katars spanischer Chefcoach Julen Lopetegui hat sein 26-köpfiges Kader für das Turnier in Nordamerika bekanntgegeben.
Mit dabei beim Weltranglisten-55., der sich erstmals auf sportlichem Weg für die WM qualifiziert hat: Akram Afif. Der 29-Jährige, der in der Heimat beim Al-Sadd SC unter Vertrag steht, ist Katars gefährlichste Waffe im Angriff – und aus Schweizer Sicht kein Unbekannter.
Afif war im November 2018 dafür verantwortlich, dass die Nati das bisher einzige Duell gegen Katar mit 0:1 verlor. Er traf damals beim Testmatch in Lugano in der 86. Minute.
Katar versucht, in Nordamerika eine bessere Figur abzugeben als bei der Heim-WM 2022. Da resultierten für den Gastgeber in den drei Vorrundenspielen drei Niederlagen mit einem Torverhältnis von 1:7.
Wir verlosen eine Reise für zwei Personen zum Spiel der Schweizer Nationalmannschaft gegen Bosnien-Herzegowina am 18. Juni in Los Angeles. Im Gewinn im Wert von 20'000 Franken inbegriffen sind zwei Tickets für das WM-Spiel in der Kategorie Bronze Cat. 1 sowie Flug und zwei Hotelübernachtung. Werde jetzt teil der Blick-Community und gewinne mit etwas Glücke ein einmaliges WM-Erlebnis!
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
0
0
0
2
Südafrika
0
0
0
3
Südkorea
0
0
0
4
Tschechien
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
0
0
0
2
Bosnien und Herzegowina
0
0
0
3
Katar
0
0
0
4
Schweiz
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
0
0
0
2
Marokko
0
0
0
3
Haiti
0
0
0
4
Schottland
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
0
0
0
2
Paraguay
0
0
0
3
Australien
0
0
0
4
Türkei
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
0
0
0
2
Curacao
0
0
0
3
Elfenbeinküste
0
0
0
4
Ecuador
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
0
0
0
2
Japan
0
0
0
3
Schweden
0
0
0
4
Tunesien
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
0
0
0
2
Ägypten
0
0
0
3
Iran
0
0
0
4
Neuseeland
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
0
0
0
2
Kap Verde
0
0
0
3
Saudi Arabien
0
0
0
4
Uruguay
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
0
0
0
2
Senegal
0
0
0
3
Irak
0
0
0
4
Norwegen
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
0
0
0
2
Algerien
0
0
0
3
Österreich
0
0
0
4
Jordanien
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
0
0
0
2
Demokratische Republik Kongo
0
0
0
3
Usbekistan
0
0
0
4
Kolumbien
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
0
0
0
2
Kroatien
0
0
0
3
Ghana
0
0
0
4
Panama
0
0
0