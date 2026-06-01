Schweizer Startgegner Katar präsentiert WM-Kader

Katar nimmt zum zweiten Mal an einer Fussball-WM teil. Trainer Julen Lopetegui hat nun sein Team beisammen, das in Nordamerika in der Vorrunde gegen die Schweiz, Kanada und Bosnien und Herzegowina überraschen soll.

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Jetzt wissen die Schweizer, mit wem sie es am 13. Juni bei ihrem WM-Startspiel (21 Uhr) zu tun bekommen. Katars spanischer Chefcoach Julen Lopetegui hat sein 26-köpfiges Kader für das Turnier in Nordamerika bekanntgegeben.

Mit dabei beim Weltranglisten-55., der sich erstmals auf sportlichem Weg für die WM qualifiziert hat: Akram Afif. Der 29-Jährige, der in der Heimat beim Al-Sadd SC unter Vertrag steht, ist Katars gefährlichste Waffe im Angriff – und aus Schweizer Sicht kein Unbekannter.

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Afif war im November 2018 dafür verantwortlich, dass die Nati das bisher einzige Duell gegen Katar mit 0:1 verlor. Er traf damals beim Testmatch in Lugano in der 86. Minute.

Katar versucht, in Nordamerika eine bessere Figur abzugeben als bei der Heim-WM 2022. Da resultierten für den Gastgeber in den drei Vorrundenspielen drei Niederlagen mit einem Torverhältnis von 1:7.

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