Im Spiel um Platz 3 geht es um mehr als die goldene Ananas

Im Spiel um Platz drei geht es vor allem für Kylian Mbappé um viel: Der Superstar könnte als erster Spieler der Geschichte den Titel des WM-Torschützenkönigs verteidigen. Thomas Tuchel, der um das zweitbeste englische WM-Ergebnis spielt, hat keine Lust auf die Partie.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft England und Frankreich treffen am Samstag in Miami im kleinen WM-Final

FIFA-Preisgeld: Sieger erhält 1,62 Mio. CHF mehr als der Verlierer

Kylian Mbappé kämpft um den goldenen Schuh und einen historischen Rekord

Carlo Steiner Redaktor Sport

Geht es im Spiel um Platz drei wirklich nur noch um die goldene Ananas? Wenn es nach England-Coach Thomas Tuchel geht, ja. Nach dem Halbfinal-Out gegen Argentinien wetterte der Deutsche gegen den ungeliebten kleinen Final: «Keiner unserer Spieler und kein französischer Spieler will diesen Match spielen. Sie wollten den Final spielen. Wir haben alles gegeben, aber jetzt ist es so.» Vorfreude sieht anders aus – und das, obwohl es für das Mutterland des Fussballs um das erst zweite WM-Podest nach dem Titel 1966 geht.

Trotz des tuchelschen Frustes ist die zweitletzte Partie des Turniers in Miami am Samstag (23 Uhr Schweizer Zeit) nicht komplett bedeutungslos. Allein schon aus finanzieller Sicht geht es um einiges. Der Sieger erhält von der Fifa 29 statt 27 Millionen Dollar. Zwei Millionen Dollar (1,62 Millionen Franken) sind schon einmal mehr als eine goldene Ananas, die es bei Temu schon ab 3,79 Franken gibt.

Auf persönlicher Ebene geht es vor allem für Kylian Mbappé (27) um mehr als die goldene Ananas. Und zwar um den goldenen Schuh. Einen solchen bietet Temu zwar ebenfalls für erschwingliche 30,28 Franken an, doch ein Original kostet dann doch ein Vielfaches mehr. 500'000 Dollar (386'000 Franken), um genau zu sein. Für diesen Preis wollte der Torschützenkönig der WM 1994, Oleg Salenko (56), sein Exemplar nämlich verkaufen, als seine Firma im Zuge der Weltwirtschaftskrise 2010 den Bach runterging. Der Russe gab damals an, ein Angebot eines Scheichs aus den Emiraten erhalten zu haben. Ob der Deal tatsächlich über die Bühne ging, ist nicht überliefert.

Bekommt N'Golo Kanté ein Abschiedsspiel?

Spass beiseite: Abgesehen davon, dass ein goldener Schuh von Mbappé auch monetär sicher noch einiges mehr abwerfen würde, geht es für den Real-Star natürlich um die sportliche Ehre. Mit dem erneuten Gewinn der Trophäe würde der Superstar einen Rekord aufstellen. Denn noch nie in der bald hundertjährigen WM-Geschichte konnte ein Spieler den Titel des Torschützenkönigs verteidigen. Vor den letzten Partien liegt er mit acht Treffern auf Augenhöhe mit Lionel Messi, der mit vier gegenüber drei Vorlagen aktuell knapp die Nase vorn hat.

Für andere ist das Spiel um Platz drei wiederum die Chance, doch noch auf einen Einsatz zu kommen. Bei England sassen mit den Ersatzgoalies Dean Henderson und James Trafford, Trevoh Chalobah und Kobbie Mainoo vier Spieler stets auf der Bank. Für sie wäre es das erste WM-Spiel der Karriere. Dasselbe gilt für die Ersatzkeeper der Franzosen, Brice Samba und Robin Risser. Für die Weltmeister Lucas Hernandez (30) und N'Golo Kanté (35) ist es hingegen die Möglichkeit für einen gebührenden Abgang von der WM-Bühne.