22 Tore und 31 Vorlagen steuerte Michael Olise vergangene Saison zum Double-Gewinn der Bayern bei. Nun will der Star den Klub aber offenbar verlassen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Real Madrid plant Mega-Transfer für Bayerns Michael Olise, trotz Dementis

Olise erzielte 22 Tore, 31 Vorlagen in 52 Spielen 2025/26

Angebot von 185 Millionen Franken steht im Raum, Entscheidung unklar

Petar Djordjevic Redaktor Sport

Es wäre der Transfer-Hammer dieses Sommers: Michael Olise (24) soll grosses Interesse an einem Abgang bei Bayern München haben. Nach dem Double-Gewinn in der abgelaufenen Saison zeigte der Franzose auch an der WM starke Leistungen. Das weckt anscheinend neue Begehrlichkeiten.

Bereits vor einem Monat machten Gerüchte die Runde, wonach Real-Boss Florentino Pérez (79) ein Mega-Angebot von über 200 Millionen Euro (umgerechnet rund 185 Millionen Franken) vorbereite, um den Franzosen nach Madrid zu lotsen. Nun soll Olise selbst aktiv geworden sein.

Der Flügelspieler, der noch bis Juni 2029 über einen Vertrag ohne Ausstiegsklausel bei den Münchnern verfügt, soll bereits diesen Sommer zu den Königlichen wechseln wollen. Das berichtet die französische Transferplattform Footmercato.net. Demnach soll Olise den Wunsch eines Wechsels zu Madrid während der WM innerhalb der französischen Nationalmannschaft geäussert haben. Er sei «fest entschlossen».

Olise machte sich bei Teamkollegen schlau

Nun berichtet die französische Zeitung «L’Équipe», dass sich Olise bei den Real-Spielern Kylian Mbappé (27) und Aurélien Tchouaméni (26) nach der Situation innerhalb der Mannschaft der Königlichen erkundigt haben soll. Derweil versuchte der Bayern-Teamkollege Dayot Upamecano (27), Olise zum Bleiben zu bewegen.

Klar ist: Sollte es zu einem Deal kommen, müssten die Spanier tief in die Tasche greifen. Der geschätzte Marktwert von Olise bewegt sich im Bereich von 150 Millionen Euro. Olise hat für die Münchner vergangene Saison 22 Tore sowie 31 Vorlagen in 52 Spielen erzielt.

Die Bayern sollen die Situation aktuell noch entspannt beobachten, wie deutsche Zeitungen berichten. Sky schreibt, dass Olise als unverkäuflich gelte und es eine Vereinbarung zwischen Real-Boss Florentino Pérez und den Bayern gebe, dass die Königlichen in diesem Sommer keinen Vorstoss wagen. Aber: Französische Medien schreiben am Freitag vielsagend, dass «die Saga gerade erst begonnen hat».

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