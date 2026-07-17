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Nicht im Training dabei
Final-Sorgen um Spaniens Superstar Lamine Yamal

Im Training von WM-Finalist Spanien fehlen am Donnerstag zwei wichtige Spieler: Lamine Yamal und Pedro Porro schlagen sich mit körperlichen Problemen herum.
Publiziert: 11:06 Uhr
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Aktualisiert: 11:07 Uhr
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Lamine Yamal kann drei Tage vor dem WM-Final nicht mit dem Rest der spanischen Mannschaft trainieren.
Foto: IMAGO/Anadolu Agency
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Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Der souveräne 2:0-Sieg im WM-Halbfinal gegen Frankreich hat bei der spanischen Auswahl Spuren hinterlassen: Gleich zwei wichtige Spieler sind derzeit angeschlagen und haben deshalb am Donnerstag nicht mit dem Rest des Teams trainieren können, wie die spanische «Marca» berichtet. Dabei handelt es sich um Lamine Yamal (19) und Pedro Porro (26).

Besonders das Fehlen von Yamal dürfte in Spanien für Stirnrunzeln sorgen: Der 19-jährige Superstar hat beim Foul von Lucas Digne vor dem verwandelten Penalty von Mikel Oyarzabal nach 20 Minuten einen Schlag auf den Oberschenkel kassiert. Yamal spielte danach durch, offenbar ist der Schmerz nach Spielende aber grösser geworden.

Am Donnerstag ebenfalls zu einem Spezialtraining gezwungen war Porro: Der rechte Aussenverteidiger, gegen Frankreich Mann des Spiels, hat wegen einer leichten Muskelzerrung in der 83. Minute ausgewechselt werden müssen.

In beiden Fällen gibt sich der spanische Verband aber gelassen: Es handle sich primär um eine Vorsichtsmassnahme – sowohl Yamal als auch Porro sollten am Sonntag für den WM-Final gegen Argentinien (21 Uhr Schweizer Zeit) bereit sein.

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