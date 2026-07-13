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FIFA World Cup: Frankreich - Spanien (14.07.2026)
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Dienstag
14. Juli 2026 um 21:00 Uhr
Stadion
Arlington, USA
Dallas Stadium
Kapazität
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