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Alain Kunz Reporter Fussball

Seit der Rückkehr von Jaouen Hadjam nach seiner im ersten Spiel des Afrika-Cups Anfang Januar erlittenen Sprunggelenks-Verletzung Ende April hat YB auf diese Saison hin zwei Linksverteidiger zu viel: Stefan Bukinac (20), Olivier Mambwa (17), Rhodri Smith (19) und Jaouen Hadjam (23). Weil die Berner grosse Stücke auf Mambwa halten und für Bukinac viel Geld bezahlt haben, dürften diese beiden gesetzt sein. Da wäre es gut, wenn man das Kader mit dem Verkauf eines Spielers verschlanken könnte, der Millionen einbringt: Hadjam!

Hull City und Como zeigen Interesse am Franko-Algerier

Der Algerier wird auf rund sechs Millionen Franken geschätzt. Zuletzt gabs Gerüchte um Premier-League-Aufsteiger Hull City und Champions-League-Teilnehmer Como aus der Serie A.

Ein Topspiel gegen die Schweiz – und der Marktwert steigt unverzüglich. Hadjam ist da eine Gefahr. Die noch grössere ist wohl der Coach: Algeriens Trainer Vladimir Petkovic (62) ist ehemaliger YB- und Nati-Trainer. «Ich arbeite gerne mit ihm», sagt der Franko-Algerier, «er hat uns viel von seiner taktischen Disziplin mitgegeben.» Das haben auch Hadjams letzte Trainer Giorgio Contini und Gerardo Seoane versucht und gemacht. Denn Hadjam ist nicht mehr der defensive Hasardeur, den Goalie David von Ballmoos einst – vor zwei Jahren – wutentbrannt am Schlafittchen packte, weil der in der Verteidigung wieder mal freigeistig unterwegs war. Der aber auch zu Heldentaten in der Lage war wie bei jenem irren Solo gegen Servette, als er gleich sieben Genfer aussteigen liess, was inoffizieller Weltrekord ist.

Mit ManCity-Star Aït-Nouri hat Hadjam brutale Konkurrenz

Bevor sich Hadjam gegen Burkina Faso die folgenschwere Verletzung zuzog, war er richtig gut drauf gewesen. Das erwähnte Solo fiel in diese Periode Ende 2025. Dazu drei Skorerpunkte gegen Winterthur. Und auch in der Nati hatte er sich seinen Platz geholt, weil der Mann, an dem es im Normalfall kein Vorbeikommen gibt, Manchester-City-Mann Rayan Aït-Nouri (25), eine Reihe nach vorne gerückt war. Das hatte Petkovic gemacht, um beide gleichzeitig spielen lassen zu können. An der WM dann war der City-Spieler beim 0:3 gegen Argentinien erste Wahl, derweil Hadjam 90 Minuten zuschauen musste. Beim 2:1 gegen Jordanien kriegte Hadjam fünf Einsatzminuten. Und beim verrückten 3:3 gegen Österreich spielte der Mann aus den Pariser Banlieues von Beginn weg, Aït-Nouri war Ersatz. Als er Hadjam ersetzte, stand es 2:2.

Und nun, gegen die Schweiz? Fakt ist, dass ein Startelfeinsatz und eine starke Leistung seinen Marktwert steigern, was wohl eine Schweizer Niederlage bedingen würde. Und ein Patriotismus-Dilemma bei Berns Sportboss Spycher auslöst.