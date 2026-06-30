Nati-Joker Fassnacht warnt vor WM-Gegner Algerien

Im Sechzehntelfinal gegen Algerien hofft Christian Fassnacht auf ein paar weitere WM-Minuten. Doch nicht nur deshalb wird es für den Offensivspieler eine ganz besondere Partie werden.

Lucas Werder Reporter Fussball

Natürlich wird Christian Fassnacht (32) immer wieder darauf angesprochen. Vor allem jetzt, wenn es für die Nati in Vancouver in die heisse WM-Phase geht. Vor fünf Jahren kommt der YB-Profi im EM-Achtelfinal gegen Frankreich zu seinem ersten Einsatz an einem grossen Turnier. Und hat entscheidenden Anteil daran, dass die Schweiz gegen den Weltmeister erst einen 1:3-Rückstand wettmacht und danach im Penaltyschiessen zum ersten Mal den Viertelfinal erreicht.

Trainer damals: Vladimir Petkovic (62). «Ich freue mich, ihn wiederzusehen. Das wird definitiv ein besonderes Spiel. Es ist irgendwo ein Kreis, der sich schliesst», sagt Fassnacht im Hinblick auf den WM-Sechzehntelfinal gegen Algerien, das vom Ex-Nati-Trainer gecoacht wird. Er selbst habe zwar nie eine wahnsinnig enge Beziehung zu Petkovic gehabt. «Aber natürlich war er in meiner Karriere ein spezieller Trainer für mich. Von ihm habe ich mein erstes Aufgebot erhalten, das mir den Eintritt in die Nati ermöglicht hat.»

Die Zeit im Schweizer Team von damals lasse sich nicht mit jener von heute vergleichen. «Vlado hat einen einfacheren und direkteren Fussball spielen lassen. Muri ist dagegen mehr ein Taktikfuchs, der etwas detailversessener ist», findet Fassnacht.

Handy-Nachrichten von YB-Teamkollege

Vom Spiel gegen seinen Ex-Trainer erwartet er dennoch ein sehr enges Duell. Die Nordafrikaner beschreibt er als eine Mannschaft voller «Strassenfussballer». Fassnacht: «Das sind alles Zocker, die am Ball technisch sehr versiert sind. Vielleicht haben wir aber den Vorteil, dass sie die Defensive etwas vernachlässigen.»

Er selbst habe durch seinen YB-Teamkollegen Jaouen Hadjam (23) bereits gewisse Berührungspunkte mit dem algerischen Fussball gehabt. Bis auf ein paar Handy-Nachrichten sei es aber bislang nicht zum grossen Austausch mit dem Linksverteidiger gekommen.

Vielleicht ändert sich das nach dem Spiel. Sollte der Zürcher in der Nacht auf Freitag in Vancouver einen ähnlich spektakulären Joker-Einsatz wie vor fünf Jahren in Bukarest hinlegen, gäbe es zumindest von Fassnachts Seite mehr als genug Gesprächsstoff.

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