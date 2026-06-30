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«Muri ist nahbarer – Vlado der Chef»
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Fassnacht zieht Vergleich:«Muri ist nahbarer – Vlado der Chef»

«Das sind Zocker»
Nati-Joker Fassnacht warnt vor WM-Gegner Algerien

Im Sechzehntelfinal gegen Algerien hofft Christian Fassnacht auf ein paar weitere WM-Minuten. Doch nicht nur deshalb wird es für den Offensivspieler eine ganz besondere Partie werden.
Publiziert: 21:18 Uhr
|
Aktualisiert: 21:31 Uhr
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Christian Fassnacht ist an dieser WM bislang zu einem Kurzeinsatz gekommen.
Foto: TOTO MARTI
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Lucas WerderReporter Fussball

Natürlich wird Christian Fassnacht (32) immer wieder darauf angesprochen. Vor allem jetzt, wenn es für die Nati in Vancouver in die heisse WM-Phase geht. Vor fünf Jahren kommt der YB-Profi im EM-Achtelfinal gegen Frankreich zu seinem ersten Einsatz an einem grossen Turnier. Und hat entscheidenden Anteil daran, dass die Schweiz gegen den Weltmeister erst einen 1:3-Rückstand wettmacht und danach im Penaltyschiessen zum ersten Mal den Viertelfinal erreicht.

Trainer damals: Vladimir Petkovic (62). «Ich freue mich, ihn wiederzusehen. Das wird definitiv ein besonderes Spiel. Es ist irgendwo ein Kreis, der sich schliesst», sagt Fassnacht im Hinblick auf den WM-Sechzehntelfinal gegen Algerien, das vom Ex-Nati-Trainer gecoacht wird. Er selbst habe zwar nie eine wahnsinnig enge Beziehung zu Petkovic gehabt. «Aber natürlich war er in meiner Karriere ein spezieller Trainer für mich. Von ihm habe ich mein erstes Aufgebot erhalten, das mir den Eintritt in die Nati ermöglicht hat.»

Die Zeit im Schweizer Team von damals lasse sich nicht mit jener von heute vergleichen. «Vlado hat einen einfacheren und direkteren Fussball spielen lassen. Muri ist dagegen mehr ein Taktikfuchs, der etwas detailversessener ist», findet Fassnacht.

Handy-Nachrichten von YB-Teamkollege

Vom Spiel gegen seinen Ex-Trainer erwartet er dennoch ein sehr enges Duell. Die Nordafrikaner beschreibt er als eine Mannschaft voller «Strassenfussballer». Fassnacht: «Das sind alles Zocker, die am Ball technisch sehr versiert sind. Vielleicht haben wir aber den Vorteil, dass sie die Defensive etwas vernachlässigen.»

Er selbst habe durch seinen YB-Teamkollegen Jaouen Hadjam (23) bereits gewisse Berührungspunkte mit dem algerischen Fussball gehabt. Bis auf ein paar Handy-Nachrichten sei es aber bislang nicht zum grossen Austausch mit dem Linksverteidiger gekommen.

Vielleicht ändert sich das nach dem Spiel. Sollte der Zürcher in der Nacht auf Freitag in Vancouver einen ähnlich spektakulären Joker-Einsatz wie vor fünf Jahren in Bukarest hinlegen, gäbe es zumindest von Fassnachts Seite mehr als genug Gesprächsstoff.

Noch näher dran an der Schweizer Nati

Füge jetzt die Fussball-Nati deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen. 

WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
Tschechien
3
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
Katar
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
Marokko
3
3
7
3
Schottland
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
Haiti
3
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
3
4
6
2
Australien
Australien
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
Türkei
3
-2
3
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
Curacao
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
3
6
7
2
Japan
Japan
3
4
5
3
Schweden
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
Tunesien
3
-10
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
3
4
5
2
Ägypten
Ägypten
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Neuseeland
Neuseeland
3
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
3
5
7
2
Kap Verde
Kap Verde
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
3
-4
2
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
8
9
2
Norwegen
Norwegen
3
1
6
3
Senegal
Senegal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
3
7
9
2
Österreich
Österreich
3
0
4
3
Algerien
Algerien
3
-2
4
4
Jordanien
Jordanien
3
-5
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
3
1
4
4
Usbekistan
Usbekistan
3
-9
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
3
4
7
2
Kroatien
Kroatien
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
K.o.-Phase
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Schweiz
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