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Fifa verdient 8,6 Milliarden
XXL-WM beschert teilnehmenden Nationen Millionenprämien

Die WM 2026 ist mit 104 Spielen die grösste aller Zeiten und passt damit bestens zum aktuellen Fifa-Kurs, bei allem mindestens eine Schippe draufzulegen. Das gilt auch fürs Preisgeld. So hat die Nati bereits 9,8 Millionen Franken auf sicher.
Publiziert: vor 56 Minuten
|
Aktualisiert: vor 51 Minuten
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Am Fifa-Kongress in Vancouver erhöhten Infantino und die Fifa das totale Preisgeld für die WM 2026 auf 683 Millionen Franken.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Die WM 2026 umfasst 48 Länder, 104 Spiele und gigantische Preisgelder
  • Künftiger Weltmeister erhält 39 Millionen CHF, total 683 Millionen ausgeschüttet
  • Fifa erwartet Einnahmen von 8,6 Milliarden CHF gemäss Studie
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Alexander HornsteinSEO-Redaktor

«Fussball ist ein einfaches Spiel: 22 Männer jagen 90 Minuten lang einem Ball nach, und am Ende gewinnen immer die Deutschen.» Dieser Satz von Gary Lineker von der WM 1990 hat längst Kultstatus erreicht, müsste in der heutigen Zeit jedoch nicht nur aus sportlichen Gründen angepasst werden.

Während Fussball durch die laufende Einführung neuer (WM-)Regeln nicht nur für Laien immer komplizierter wird, ist aus dem einst einfachen Spiel einer der grössten Wirtschaftsbereiche der Welt geworden. Exemplarisch dafür ist die gestern eröffnete Weltmeisterschaft mit 48 Ländern und 104 Spielen (zum Spielplan mit PDF zum Ausdrucken). Dass dabei ordentlich Preisgeld herausspringt, überrascht kaum. Dessen Höhe hingegen durchaus.

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Über 470 Millionen als Antrittsgage

Anders als etwa in der Champions League zählen bei der WM 2026 für die Prämien nicht die eingefahrenen Punkte oder Siege, sondern einzig und allein die erreichte Turnierrunde. Egal also, ob man als Gruppendritter knapp weiterkommt oder als souveräner Gruppensieger: Der Scheck ist derselbe.

Und dieser beläuft sich bei der Qualifikation fürs Sechzehntelfinal auf 8,62 Millionen Franken – zusätzlich zum Startgeld, das sich aus Antrittsgage (7,84 Millionen) und Spesen (1,96 Millionen) zusammensetzt. Jeder Nation sind dadurch bereits 9,8 Millionen garantiert. Macht bei 48 Ländern über 470 Millionen Franken! Zudem gibts weitere Zuschüsse im Wert von insgesamt 16 Millionen, die die Fifa an die Teams verteilt.

RangPreisgeld für erreichte Runde in CHFTotales Preisgeld inkl. Antrittsgage in CHF
Weltmeister39'000'00048'800'000
Finalist25'740'00035'540'000
Dritter22'620'00032'420'000
Vierter21'060'00030'860'000
Viertelfinalist14'820'00024'620'000
Achtelfinalist11'700'00021'500'000
Sechzehntelfinalist8'580'00018'380'000
Aus in Gruppenphase9'800'0009'800'000
Total683'000'000

Künftiger Weltmeister nimmt fast 50 Millionen nach Hause

Insgesamt beträgt das ausgeschüttete Preisgeld rund 683 Millionen Franken. Der Nachfolger von Titelverteidiger Argentinien erhält davon natürlich den grössten Anteil. Waren es 2022 noch circa 33 Millionen für den Champion, sind es heuer 39 Millionen – mit Antrittsgage sogar 48,8 Millionen.

Dass die Fifa in der Lage ist, diese gigantischen Summen zu bezahlen, hängt mit der «besseren finanziellen Lage denn je» zusammen, wie Präsident Gianni Infantino auf einem Kongress Ende April erläuterte. Einer von der Fifa in Auftrag gegebenen Studie zufolge dürfte der Verband rund 8,6 Milliarden Franken verdienen. Bei diesen Summen wirken die nicht einmal 700 Millionen an Prämien fürs gesamte Turnier plötzlich gar nicht mehr so gross.

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
1
2
3
2
Südkorea
Südkorea
1
1
3
3
Tschechien
Tschechien
1
-1
0
4
Südafrika
Südafrika
1
-2
0
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
0
0
0
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
0
0
0
3
Katar
Katar
0
0
0
4
Schweiz
Schweiz
0
0
0
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
0
0
0
2
Marokko
Marokko
0
0
0
3
Haiti
Haiti
0
0
0
4
Schottland
Schottland
0
0
0
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
0
0
0
2
Paraguay
Paraguay
0
0
0
3
Australien
Australien
0
0
0
4
Türkei
Türkei
0
0
0
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
0
0
0
2
Curacao
Curacao
0
0
0
3
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
0
0
0
4
Ecuador
Ecuador
0
0
0
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
0
0
0
2
Japan
Japan
0
0
0
3
Schweden
Schweden
0
0
0
4
Tunesien
Tunesien
0
0
0
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
0
0
0
2
Ägypten
Ägypten
0
0
0
3
Iran
Iran
0
0
0
4
Neuseeland
Neuseeland
0
0
0
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
0
0
0
2
Kap Verde
Kap Verde
0
0
0
3
Saudi Arabien
Saudi Arabien
0
0
0
4
Uruguay
Uruguay
0
0
0
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
0
0
0
2
Senegal
Senegal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norwegen
Norwegen
0
0
0
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
0
0
0
2
Algerien
Algerien
0
0
0
3
Österreich
Österreich
0
0
0
4
Jordanien
Jordanien
0
0
0
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
0
0
0
3
Usbekistan
Usbekistan
0
0
0
4
Kolumbien
Kolumbien
0
0
0
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
0
0
0
2
Kroatien
Kroatien
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
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