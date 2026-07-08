Ruben Vargas' verwandelter Penalty zum Schweizer Viertelfinal-Einzug an der WM in Nordamerika hat nicht nur einen hohen emotionalen Wert. Auch finanziell ist er für den Schweizerischen Fussballverband SFV sehr lukrativ: Durch den Sprung unter die besten acht erhält die Schweiz von der Fifa umgerechnet rund 15 Millionen Franken an Preisgeldern.
Aufgrund des sportlichen Erfolgs staubt die Schweiz an der laufenden Endrunde somit so viel ab wie noch nie zuvor. Vor vier Jahren in Katar konnte sich der Schweizer Fussballverband SFV für das Erreichen des Achtelfinals noch 12,5 Millionen Franken gutschreiben lassen – das ist allerdings leicht mehr, als die Schweiz bei einer Niederlage gegen Kolumbien erhalten hätte (12 Millionen Franken).
Die bisherige Bestmarke stammt aus dem Jahr 2018, als der Achtelfinal-Einzug in Russland aufgrund des damals stärkeren Dollars 14,5 Millionen Franken wert war.
Ein weiterer Sieg wäre lukrativ
Trotz Rekord: Allzu gross ist der Sprung zwischen Achtel- und Viertelfinal mit rund drei Millionen Franken Differenz nicht. Anders wäre es bei einem weiteren Schweizer Sieg: Ein Halbfinal-Einzug würde das Preisgeld noch einmal um fast sieben Millionen Franken erhöhen.
So oder so ist bereits jetzt klar: Der Schweizerische Fussballverband wird mit seinem Nordamerika-Abenteuer schwarze Zahlen schreiben, wie Kommunikationschef Adrian Arnold schon vor dem Achtelfinal gegen Kolumbien publik machte. Das ist nicht selbstverständlich – die Kosten für die Unterbringung der rund 60-köpfigen Nati-Delegation und das für Spiele und Trainings notwendige Equipment belaufen sich auf einen zweistelligen Millionenbetrag.
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
3
-4
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
3
-8
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
3
3
7
3
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
3
-6
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
3
4
6
2
Australien
3
0
4
3
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
3
-2
3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
3
-8
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
3
6
7
2
Japan
3
4
5
3
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
3
-10
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
3
4
5
2
Ägypten
3
2
5
3
Iran
3
0
3
4
Neuseeland
3
-6
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
3
5
7
2
Kap Verde
3
0
3
3
Uruguay
3
-1
2
4
Saudi Arabien
3
-4
2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
3
8
9
2
Norwegen
3
1
6
3
Senegal
3
2
3
4
Irak
3
-11
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
3
7
9
2
Österreich
3
0
4
3
Algerien
3
-2
4
4
Jordanien
3
-5
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
3
3
7
2
Portugal
3
5
5
3
Demokratische Republik Kongo
3
1
4
4
Usbekistan
3
-9
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
3
4
7
2
Kroatien
3
0
6
3
Ghana
3
0
4
4
Panama
3
-4
0