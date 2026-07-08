DE
FR
Abonnieren
«Ich sehe bei Argentinien keine Mannschaft auf dem Platz»
3:10
Dzemaili über Nati-Gegner:«Ich sehe bei Argentinien keine Mannschaft auf dem Platz»

Dank Viertelfinal-Coup
So viel Geld gabs für die Nati noch nie

Erstmals seit 72 Jahren steht die Schweiz an einer WM im Viertelfinal – und sahnt damit kräftig ab: So hoch wie in Nordamerika ist das Preisgeld für die Nati noch nie gewesen. Damit macht der SFV mit der WM-Reise einen Gewinn.
Publiziert: 15:00 Uhr
|
Aktualisiert: vor 51 Minuten
Kommentieren
1/5
Rund 15 Millionen Franken an Preisgeldern hat die Schweiz an der WM in Nordamerika bislang herausgespielt – so viel wie noch nie.
Foto: imago/ZUMA Press
Gian–Andri_Baumgartner_Online Redaktor_Blick Ringier_3.jpg
Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Ruben Vargas' verwandelter Penalty zum Schweizer Viertelfinal-Einzug an der WM in Nordamerika hat nicht nur einen hohen emotionalen Wert. Auch finanziell ist er für den Schweizerischen Fussballverband SFV sehr lukrativ: Durch den Sprung unter die besten acht erhält die Schweiz von der Fifa umgerechnet rund 15 Millionen Franken an Preisgeldern.

Aufgrund des sportlichen Erfolgs staubt die Schweiz an der laufenden Endrunde somit so viel ab wie noch nie zuvor. Vor vier Jahren in Katar konnte sich der Schweizer Fussballverband SFV für das Erreichen des Achtelfinals noch 12,5 Millionen Franken gutschreiben lassen – das ist allerdings leicht mehr, als die Schweiz bei einer Niederlage gegen Kolumbien erhalten hätte (12 Millionen Franken).

Die bisherige Bestmarke stammt aus dem Jahr 2018, als der Achtelfinal-Einzug in Russland aufgrund des damals stärkeren Dollars 14,5 Millionen Franken wert war.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.

Ein weiterer Sieg wäre lukrativ

Trotz Rekord: Allzu gross ist der Sprung zwischen Achtel- und Viertelfinal mit rund drei Millionen Franken Differenz nicht. Anders wäre es bei einem weiteren Schweizer Sieg: Ein Halbfinal-Einzug würde das Preisgeld noch einmal um fast sieben Millionen Franken erhöhen.

So oder so ist bereits jetzt klar: Der Schweizerische Fussballverband wird mit seinem Nordamerika-Abenteuer schwarze Zahlen schreiben, wie Kommunikationschef Adrian Arnold schon vor dem Achtelfinal gegen Kolumbien publik machte. Das ist nicht selbstverständlich – die Kosten für die Unterbringung der rund 60-köpfigen Nati-Delegation und das für Spiele und Trainings notwendige Equipment belaufen sich auf einen zweistelligen Millionenbetrag.

Logg dich ein für den XXL-WM-Service!
Hier gibts alle Infos im Detail.
WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
Tschechien
3
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
Katar
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
Marokko
3
3
7
3
Schottland
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
Haiti
3
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
3
4
6
2
Australien
Australien
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
Türkei
3
-2
3
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
Curacao
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
3
6
7
2
Japan
Japan
3
4
5
3
Schweden
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
Tunesien
3
-10
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
3
4
5
2
Ägypten
Ägypten
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Neuseeland
Neuseeland
3
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
3
5
7
2
Kap Verde
Kap Verde
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
3
-4
2
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
8
9
2
Norwegen
Norwegen
3
1
6
3
Senegal
Senegal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
3
7
9
2
Österreich
Österreich
3
0
4
3
Algerien
Algerien
3
-2
4
4
Jordanien
Jordanien
3
-5
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
3
1
4
4
Usbekistan
Usbekistan
3
-9
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
3
4
7
2
Kroatien
Kroatien
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
K.o.-Phase
In diesem Artikel erwähnt
WM 2026
WM 2026
Schweiz
Schweiz
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        WM 2026
        WM 2026
        Schweiz
        Schweiz