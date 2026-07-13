Am Dienstag und Mittwoch stehen die Halbfinals auf dem Programm. Dann wird klar, welche zwei Nationen vom Weltmeistertitel träumen dürfen und wer sich maximal mit Platz 3 zufrieden geben muss. Hier gibts den Turnierbaum und den kompletten Spielplan als PDF.

Der Spielplan der WM 2026 mit Turnierbaum

Der Spielplan der WM 2026 mit Turnierbaum

Es geht um den Finaleinzug

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Spielplan WM 2026 als PDF Verpasse keine Spiele der Nati dank unseres Spielplans im PDF-Format. Einfach herunterladen, ausdrucken und in die Küche hängen und schon weisst du immer Bescheid, wann es sich lohnt, den TV einzuschalten. Hopp Schwiiz! Verpasse keine Spiele der Nati dank unseres Spielplans im PDF-Format. Einfach herunterladen, ausdrucken und in die Küche hängen und schon weisst du immer Bescheid, wann es sich lohnt, den TV einzuschalten. Hopp Schwiiz! Download Spielplan WM 2026

In Mexiko, Kanada und den USA ist die grösste WM der Geschichte in vollem Gang und liefert jede Menge Schlagzeilen. Während sich Frankreich im Halbfinal mit Spanien misst, trifft England auf Argentinien. Wer zieht ins Endspiel vom kommenden Sonntag ein und hält den Titeltraum am Leben?

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Bevorstehende Spiele der nächsten Tage

Dienstag, 14. Juli

21 Uhr: Frankreich – Spanien

21 Uhr: Frankreich – Spanien Mittwoch, 15. Juli

21 Uhr: England – Argentinien

21 Uhr: England – Argentinien Samstag, 18. Juli

23 Uhr: Spiel um Platz 3

23 Uhr: Spiel um Platz 3 Sonntag, 19. Juli

21 Uhr: Final

Resultate vergangener Spiele