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Es geht um den Finaleinzug
Der Spielplan der WM 2026 mit Turnierbaum

Am Dienstag und Mittwoch stehen die Halbfinals auf dem Programm. Dann wird klar, welche zwei Nationen vom Weltmeistertitel träumen dürfen und wer sich maximal mit Platz 3 zufrieden geben muss. Hier gibts den Turnierbaum und den kompletten Spielplan als PDF.
Publiziert: 15:30 Uhr
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Aktualisiert: vor 21 Minuten
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Spielplan zum Ausdrucken: Einfach unten auf den roten Button mit «Download Spielplan WM 2026» klicken.
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Spielplan WM 2026 als PDF

Verpasse keine Spiele der Nati dank unseres Spielplans im PDF-Format. Einfach herunterladen, ausdrucken und in die Küche hängen und schon weisst du immer Bescheid, wann es sich lohnt, den TV einzuschalten. Hopp Schwiiz!

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Download Spielplan WM 2026

In Mexiko, Kanada und den USA ist die grösste WM der Geschichte in vollem Gang und liefert jede Menge Schlagzeilen. Während sich Frankreich im Halbfinal mit Spanien misst, trifft England auf Argentinien. Wer zieht ins Endspiel vom kommenden Sonntag ein und hält den Titeltraum am Leben?

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Bevorstehende Spiele der nächsten Tage

  • Dienstag, 14. Juli
    21 Uhr: Frankreich – Spanien
  • Mittwoch, 15. Juli
    21 Uhr: England – Argentinien
  • Samstag, 18. Juli
    23 Uhr: Spiel um Platz 3
  • Sonntag, 19. Juli
    21 Uhr: Final
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Resultate vergangener Spiele

  • Donnerstag, 11. Juni
    Mexiko – Südafrika (2:0)
  • Freitag, 12. Juni
    Südkorea – Tschechien (2:1)
    Kanada – Bosnien und Herzegowina (1:1)
  • Samstag, 13. Juni
    USA – Paraguay (4:1)
    🇨🇭Katar – Schweiz (1:1)
  • Sonntag, 14. Juni
    Brasilien – Marokko (1:1)
    Haiti – Schottland (0:1)
    Australien – Türkei (2:0)
    Deutschland – Curaçao (7:1)
    Niederlande – Japan (2:2)
  • Montag, 15. Juni
    Elfenbeinküste – Ecuador (1:0)
    Schweden – Tunesien (5:1)
    Spanien – Kap Verde (0:0)
    Belgien – Ägypten (1:1)

  • Dienstag, 16. Juni
    Saudi-Arabien – Uruguay (1:1)
    Iran – Neuseeland (2:2)
    Frankreich – Senegal (3:1)

  • Mittwoch, 17. Juni
    Irak – Norwegen (1:4)
    Argentinien – Algerien (3:0)
    Österreich – Jordanien (3:1)
    Portugal – DR Kongo (1:1)
    England – Kroatien (4:2)

  • Donnerstag, 18. Juni
    Ghana – Panama (1:0)
    Usbekistan – Kolumbien (1:3)
    Tschechien – Südafrika (1:1)
    🇨🇭Schweiz – Bosnien-Herzegowina (4:1)

  • Freitag, 19. Juni
    Kanada – Katar (6:0)
    Mexiko – Südkorea (1:0)
    USA – Australien (2:0)

  • Samstag, 20. Juni
    Schottland – Marokko (0:1)
    Brasilien – Haiti (3:0)
    Türkei – Paraguay (0:1)
    Niederlande – Schweden (5:1)
    Deutschland – Elfenbeinküste (2:1)
  • Sonntag, 21. Juni
    Ecuador – Curaçao (0:0)
    Tunesien – Japan (0:4)
    Spanien – Saudi-Arabien (4:0)
    Belgien – Iran (0:0)
  • Montag, 22. Juni
    Uruguay – Kap Verde (2:2)
    Neuseeland – Ägypten (1:3)
    Argentinien – Österreich (2:0)
    Frankreich – Irak (3:0)

  • Dienstag, 23. Juni
    Norwegen – Senegal (3:2)
    Jordanien – Algerien (1:2)
    Portugal – Usbekistan (5:0)
    England – Ghana (0:0)

  • Mittwoch, 24. Juni
    Panama – Kroatien (0:1)
    Kolumbien – DR Kongo (1:0)
    🇨🇭Schweiz – Kanada (2:1)
    Bosnien-Herzegowina – Katar (3:1)

  • Donnerstag, 25. Juni
    Marokko – Haiti (4:2)
    Schottland – Brasilien (0:3)
    Südafrika – Südkorea (1:0)
    Tschechien – Mexiko (0:3)
    Curaçao – Elfenbeinküste (0:2)
    Ecuador – Deutschland (2:1)
  • Freitag, 26. Juni
    Tunesien – Niederlande (1:3)
    Japan – Schweden (1:1)
    Türkei – USA (3:2)
    Paraguay – Australien (0:0)
    Norwegen – Frankreich (1:4)
    Senegal – Irak (5:0)
  • Samstag, 27. Juni
    Kap Verde – Saudi-Arabien (0:0)
    Uruguay – Spanien (0:1)
    Neuseeland – Belgien (1:5)
    Ägypten – Iran (1:1)
    Panama – England (0:2)
    Kroatien – Ghana (2:1)
  • Sonntag, 28. Juni
    Kolumbien – Portugal (0:0)
    DR Kongo – Usbekistan (3:1)
    Algerien – Österreich (3:3)
    Jordanien – Argentinien (1:3)
    Südafrika – Kanada (0:1)

  • Montag, 29. Juni
    Brasilien – Japan (2:1)
    Deutschland – Paraguay (3:4 n.P.)

  • Dienstag, 30. Juni
    Niederlande – Marokko (2:3 n.P.)
    Elfenbeinküste – Norwegen (1:2)
    Frankreich – Schweden (3:0)

  • Mittwoch, 1. Juli
    Mexiko – Ecuador (2:0)
    England – DR Kongo (2:1)
    Belgien – Senegal (3:2)

  • Donnerstag, 2. Juli
    USA – Bosnien-Herzegowina (2:0)
    Spanien – Österreich (3:0)
  • Freitag, 3. Juli
    Portugal – Kroatien (2:1)
    🇨🇭Schweiz – Algerien (2:0)
    Australien – Ägypten (2:4 n.P.)
  • Samstag, 4. Juli
    Argentinien – Kap Verde (3:2 n.V.)
    Kolumbien – Ghana (1:0)
    Kanada – Marokko (0:3)
    Paraguay – Frankreich (0:1)
  • Sonntag, 5. Juli
    Brasilien – Norwegen (1:2)
  • Montag, 6. Juli
    Mexiko – England (2:3)
    Portugal – Spanien (0:1)
  • Dienstag, 7. Juli
    USA – Belgien (1:4)
    Argentinien – Ägypten (3:2)
    🇨🇭Schweiz – Kolumbien (4:3 n.P.)

  • Donnerstag, 9. Juli
    Frankreich – Marokko (2:0)

  • Freitag, 10. Juli
    Spanien – Belgien (2:1)
  • Samstag, 11. Juli
    Norwegen – England (1:2 n.V.)
  • Sonntag, 12. Juli
    🇨🇭Argentinien – Schweiz (3:1 n.V.)
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