Die Freundin des verstorbenen südafrikanischen Fussballers Jayden Adams richtet auf Instagram rührende Worte an die Öffentlichkeit. Der Spieler ist nur gut zwei Wochen nach seinem letzten WM-Einsatz unerwartet verstorben, die Todesursache bleibt bisher unbekannt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Jayden Adams (†25) tot in Kapstadt gefunden, spielte kürzlich bei der WM

Partnerin gedenkt ihm emotional: «Ein Teil meines Herzens fehlt»

2025 Meister, 2026 Champions-League-Sieger mit Mamelodi Sundowns

Carlo Steiner Redaktor Sport

Die Nachricht des Todes von Jayden Adams (†25) erschütterte die Fussballwelt. Am 25. Juni stand der südafrikanische Mittelfeldspieler noch an der WM gegen Südkorea im Einsatz, gut zwei Wochen später wurde er leblos in einem Haus in einem Vorort von Kapstadt aufgefunden.

Nun hat sich die Partnerin des Spielers auf den sozialen Medien zu Wort gemeldet. «Es gibt keine Worte, den Schmerz, den ich fühle, zu beschreiben», schreibt Aqueelah Chloe Adendorf. «Ruhe in Frieden, meine Liebe. Danke für jede Erinnerung, jedes Lachen, jede Umarmung und jeden Moment, die wir geteilt haben. Du warst nicht nur die Liebe meines Lebens, sondern auch mein grösster Unterstützer und Freund. Ein Teil meines Herzens hat mich mit dir verlassen. Ich werde deine Liebe für immer in mir tragen. Bis wir uns wiedersehen, werde ich dich jeden Tag vermissen.»

Todesursache weiter unbekannt

Adams spielte wie acht seiner WM-Teamkollegen beim südafrikanischen Topklub Mamelodi Sundowns, mit dem er 2025 Meister wurde und 2026 die afrikanische Champions League gewann. Drei seiner neun Länderspiele absolvierte er an der Weltmeisterschaft in Nordamerika. Er stand in allen drei Gruppenspielen im Einsatz, nur im Sechzehntelfinal gegen Kanada sass er nur auf der Bank. Nachdem die Welt vom tragischen Tod von Adams erfahren hatte, wurde vor den Viertelfinals in Schweigeminuten des Spielers gedacht.

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Medienberichten zufolge hat die Polizei Ermittlungen eingeleitet, die Todesursache ist bisher aber nicht bekannt. Sportminister Gayton McKenzie brachte wie diverse andere Persönlichkeiten aus Politik und Sport seine Trauer zum Ausdruck. Gleichzeitig appellierte er an Medien und Öffentlichkeit, aus Rücksicht auf die Angehörigen von Spekulationen über die Todesursache, die weiterhin unbekannt ist, abzusehen.