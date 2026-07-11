DE
FR
Abonnieren
Hier verschenkt Jayden Adams seine Schuhe an Fan
0:12
Herzige Geste bei WM-Testspiel:Hier verschenkt Jayden Adams seine Schuhe an Fan

Vor zwei Wochen noch an der WM
Südafrikanischer Nationalspieler (†25) verstorben

Der südafrikanische Nationalspieler Jayden Adams, der vor zwei Wochen noch bei der WM spielte, ist mit nur 25 Jahren gestorben. Der Fussballverband und sein Verein Sundowns äusserten sich bislang nicht offiziell.
Publiziert: vor 49 Minuten
|
Aktualisiert: vor 7 Minuten
Kommentieren
1/2
Gemäss Medienberichten ist der südafrikanische Nationalspieler Jayden Adams verstorben.
Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Jayden Adams, südafrikanischer Nationalspieler, ist gemäss Medienberichten verstorben
  • Umstände des Todes sind noch unklar, Familie bittet um Respekt
  • Spielte alle drei Gruppenspiele der WM 2026 für Südafrika
Manuela_Bigler_Freelancerin Sportredaktion & Respeakerin_Blick_2-Bearbeitet.jpg
Manuela BiglerRedaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Traurige Nachrichten aus Südafrika: Wie verschiedene lokale Medien berichten, ist Nationalspieler Jayden Adams im Alter von 25 Jahren gestorben. Der Südafrikanische Fussballverband (Safa) hat bislang noch keine offizielle Bestätigung zum Tod des WM-Teilnehmers abgegeben. 

Auch sein Verein Sundowns aus der höchsten südafrikanischen Liga hat die Berichte über den Tod seines Spielers bisher weder bestätigt noch dementiert, jedoch gemäss «Soccer Laduma» darum gebeten, «die Familie in dieser schweren Zeit zu respektieren».

Gemäss dem südafrikanischen Portal sind die Umstände des Todes noch unklar. Brendine Johnson, eine Mentorin des Mittelfeldspielers, hat den Tod gegenüber Soccer Laduma derweil bestätigt. «Niemand hat damit gerechnet», wird sie zitiert. «Im Moment ist die Wunde noch ganz frisch, es ist alles noch sehr schmerzhaft. Die Familie möchte derzeit nicht kontaktiert werden, sie wäre gar nicht in der Lage, irgendjemandem zu antworten. Dieser Verlust hat alle zutiefst erschüttert», so Johnson.

Spielte alle WM-Gruppenspiele

Er sei erst gerade von der WM zurückgekehrt, am Donnerstag hätte sie noch mit ihm gesprochen. «Er war sehr zuversichtlich, was seine Rückkehr anging, und freute sich darauf, nach der Weltmeisterschaft wieder voll durchstarten zu können. Dann kam diese Nachricht», trauert Johnson um den 25-Jährigen.

Vor rund zwei Wochen stand Adams bei der WM noch für Südafrika auf dem Platz. Der Mittelfeldspieler kam in allen drei Gruppenspielen gegen Mexiko (0:2), Tschechien (1:1) und Südkorea (1:0) zum Einsatz. Beim Achtelfinal-Aus gegen Kanada (0:1) sass Adams 90 Minuten lang auf der Bank.

Logg dich ein für den XXL-WM-Service!
Hier gibts alle Infos im Detail.
In diesem Artikel erwähnt
WM 2026
WM 2026
Südafrika
Südafrika
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        WM 2026
        WM 2026
        Südafrika
        Südafrika