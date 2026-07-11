Der südafrikanische Nationalspieler Jayden Adams, der vor zwei Wochen noch bei der WM spielte, ist mit nur 25 Jahren gestorben. Der Fussballverband und sein Verein Sundowns äusserten sich bislang nicht offiziell.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Jayden Adams, südafrikanischer Nationalspieler, ist gemäss Medienberichten verstorben

Umstände des Todes sind noch unklar, Familie bittet um Respekt

Spielte alle drei Gruppenspiele der WM 2026 für Südafrika

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Traurige Nachrichten aus Südafrika: Wie verschiedene lokale Medien berichten, ist Nationalspieler Jayden Adams im Alter von 25 Jahren gestorben. Der Südafrikanische Fussballverband (Safa) hat bislang noch keine offizielle Bestätigung zum Tod des WM-Teilnehmers abgegeben.

Auch sein Verein Sundowns aus der höchsten südafrikanischen Liga hat die Berichte über den Tod seines Spielers bisher weder bestätigt noch dementiert, jedoch gemäss «Soccer Laduma» darum gebeten, «die Familie in dieser schweren Zeit zu respektieren».

Gemäss dem südafrikanischen Portal sind die Umstände des Todes noch unklar. Brendine Johnson, eine Mentorin des Mittelfeldspielers, hat den Tod gegenüber Soccer Laduma derweil bestätigt. «Niemand hat damit gerechnet», wird sie zitiert. «Im Moment ist die Wunde noch ganz frisch, es ist alles noch sehr schmerzhaft. Die Familie möchte derzeit nicht kontaktiert werden, sie wäre gar nicht in der Lage, irgendjemandem zu antworten. Dieser Verlust hat alle zutiefst erschüttert», so Johnson.

Spielte alle WM-Gruppenspiele

Er sei erst gerade von der WM zurückgekehrt, am Donnerstag hätte sie noch mit ihm gesprochen. «Er war sehr zuversichtlich, was seine Rückkehr anging, und freute sich darauf, nach der Weltmeisterschaft wieder voll durchstarten zu können. Dann kam diese Nachricht», trauert Johnson um den 25-Jährigen.

Vor rund zwei Wochen stand Adams bei der WM noch für Südafrika auf dem Platz. Der Mittelfeldspieler kam in allen drei Gruppenspielen gegen Mexiko (0:2), Tschechien (1:1) und Südkorea (1:0) zum Einsatz. Beim Achtelfinal-Aus gegen Kanada (0:1) sass Adams 90 Minuten lang auf der Bank.