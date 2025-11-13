Portugal (Gruppe F), Frankreich (D) und Norwegen (I) können am Donnerstag das WM-Ticket fix machen. Letzteres hätte zur Folge, dass Italien in die Playoffs muss. Albanien (K) könnte sich den Playoff-Platz sichern. Das geht in der WM-Quali von Donnerstag bis Samstag.

1/6 Italien mit Trainer Gennaro Gattuso droht der Umweg über die Playoffs. Foto: imago/ZUMA Press

Darum gehts WM-Qualifikation: Entscheidende Spiele für europäische Teams stehen bevor

Portugal, Frankreich und Norwegen könnten sich am Donnerstag qualifizieren

Albanien hat gute Karten auf den Playoffplatz Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Carlo Steiner Redaktor Sport

Modus

In den Vierergruppen stehen noch zwei Spiele auf dem Programm. In den Fünfergruppen haben einige Teams nur noch eine ausstehende Partie. Die erste November-Runde wird von Donnerstag bis Samstag gespielt. Alle zwölf Gruppensieger lösen das direkte WM-Ticket, die Gruppenzweiten müssen den Umweg über die Playoffs nehmen. Diese finden Ende März statt. In vier kleinen Turnieren à vier Teams werden die restlichen vier Startplätze ausgespielt. Zusätzlich zu den Gruppenzweiten (12) werden die vier besten Gruppensieger der Nations League teilnehmen.

Gruppe A – Deutschland muss noch zittern

Deutschland hat sich zwar mit drei Siegen in Serie nach der Auftakt-Pleite gegen die Slowakei rehabilitiert. Trotzdem besteht noch Gefahr, die WM erstmals seit 1950 zu verpassen. Das DFB-Team geht mit der besseren Tordifferenz im Vergleich mit der Slowakei in die fünfte Runde vom Freitag (20.45 Uhr). Mit einem deutlichen Sieg und einer zeitgleichen Niederlage der Slowakei gegen Nordirland wäre den Deutschen das WM-Ticket schon eine Runde vor Schluss nur noch theoretisch zu nehmen. Es droht aber – wie der Schweiz – eine Finalissima. Am Montag (20.45 Uhr) steht das Direktduell mit der Slowakei auf dem Programm. Gegen Luxemburg muss Deutschland auf Joshua Kimmich, Nico Schlotterbeck (verletzt) und Karim Adeyemi (gesperrt) verzichten.

Gruppe B – Schweiz oder Kosovo

Mit zehn Punkten aus den vier Spielen im September und Oktober hat sich die Nati ein beinahe perfektes Fundament für eine erfolgreiche Quali erarbeitet. Nur beinahe, weil mit dem überraschend starken Kosovo noch ein Konkurrent übrig bleibt, der noch um das direkte WM-Ticket spielt. Gewinnt das Team von Murat Yakin (51) am Samstag in Genf gegen Schweden (20.45 Uhr), kann man die Reise nach Amerika für nächsten Sommer planen. Auch wenn der Kosovo zeitgleich gegen Slowenien gewinnt, hätten die Südosteuropäer im abschliessenden Direktduell gegen die Schweiz aufgrund der Tordifferenz nur noch theoretische Chancen auf Platz eins. Mit einem Unentschieden gegen Slowenien kann sich der Kosovo zudem den Platz in den WM-Playoffs sichern.

Holt der Kosovo am Samstag mehr Punkte als die Schweiz, kommt es am Dienstag in Pristina zur Finalissima (20.45 Uhr).

Gruppe C – Dänemark oder Schottland

Dänemark kann mit einem Sieg gegen Belarus am Samstag (20.45 Uhr) alles klarmachen. Die punktgleichen Schotten haben die deutlich schlechtere Tordifferenz. Geht das Spiel gegen die Weissrussen aber schief, kommts am Dienstag zur Finalissima im Hampden Park von Glasgow (20.45 Uhr).

Gruppe D – Frankreich hat Quali vor Augen

Die Ausgangslage ist einfach. Gewinnt Frankreich am Donnerstag (20.45 Uhr) gegen die Ukraine, ist das WM-Ticket gesichert. Auch ein Unentschieden macht die WM-Quali aufgrund der Tordifferenz de facto schon vor der letzten Runde gegen Aserbaidschan perfekt.

Gruppe E – Spanien ist so gut wie durch

Die Spanier spielen am Samstag (18 Uhr) in Georgien. Mit einem Sieg wäre die WM-Quali so gut wie geschafft, da die zweitplatzierte Türkei, die parallel gegen Bulgarien spielt, drei Punkte weniger und die klar schlechtere Tordifferenz aufzuweisen hat. Strauchelt der Europameister am Samstag, könnte es am Dienstag in Sevilla zu einer Finalissima gegen die Türkei kommen.

Gruppe F – Portugal kann schon jetzt für WM planen

Dass Portugal in zwei Spielen fünf Punkte Vorsprung gegenüber Ungarn verspielt, ist kaum vorstellbar. Mit einem Sieg gegen Irland am Donnerstagabend (20.45 Uhr) wäre die Sache auch rechnerisch durch, egal, wie Ungarn gegen Armenien spielt. Der Kampf um Platz zwei verspricht aber Spannung. Alle drei übrigen Teams haben noch Chancen.

Gruppe G – Auf Holland wartet heisses Duell

Am Freitag in Warschau ist Hochspannung garantiert. Mit einem Sieg gegen Holland könnte sich Polen im Kampf um das direkte WM-Ticket zurückmelden. Gelingt das nicht, ist die Elftal durch – entweder rechnerisch oder theoretisch wegen des guten Torverhältnisses. Zusätzlich für Holland spricht die machbare Aufgabe im letzten Spiel gegen Litauen am Montag (20.45 Uhr).

Gruppe H – Showdown zwischen Österreich, Bosnien und Rumänien

Gewinnt Österreich am Samstag auf Zypern (18 Uhr) und gewinnt Bosnien-Herzegowina danach (20.45 Uhr) nicht gegen Rumänien, qualifizieren sich unsere östlichen Nachbarn bereits für die WM. Büsst man jedoch mehr als einen Punkt auf den Balkanstaat ein, käme es am Dienstag zum Showdown in Wien. Es wäre ein heisser Tanz, beheimatet Österreich doch eine sehr grosse bosnisch-herzegowinische Diaspora. Auch Rumänien hat noch intakte Chancen auf die Playoffs.

Gruppe I – Italien muss auf Ausrutscher hoffen

Die Quali begann für Italien mit einer empfindlichen 0:3-Pleite gegen Norwegen. Und weil die Skandinavier seither alle anderen Spiele – teils sehr deutlich – gewonnen haben, müssen die Italiener auf einen Ausrutscher hoffen, obwohl sie seit der Norwegen-Schmach alle Spiele für sich entschieden haben. Gewinnt Norwegen am Donnerstag (18 Uhr) zu Hause gegen Estland, verkommt das abschliessende Rückspiel im Mailänder San Siro gegen Italien wegen der norwegischen XXL-Tordifferenz zu einem Freundschaftsspiel.

Gruppe J – Belgien kann sich nur noch selber schlagen

Löst Belgien am Samstag (15 Uhr) die Pflichtaufgabe gegen Kasachstan, fährt es zur WM. Bei einer Niederlage hat man ein Heimspiel gegen Liechtenstein in der Hinterhand. Dahinter streiten Nordmazedonien und Wales um den Playoff-Platz.

Gruppe K – England fix, Albanien kann sich Playoffs sichern

England hat die WM-Quali als einziges europäisches Team schon jetzt sicher. Dahinter könnte sich Albanien mit Captain Berat Djimsiti (32; Ex-FCZ) am Donnerstagabend (20.45 Uhr) einen Platz in den Playoffs sichern. Dafür ist ein Sieg gegen Aussenseiter Andorra nötig, während England im Parallelspiel Serbien schlägt. Albanien hat noch nie an einer WM-Endrunde teilgenommen.

Gruppe L – Kroatien braucht einen Pflichtsieg

Gewinnt Kroatien am Freitag (20.45 Uhr) gegen die Färöer Inseln, reist der Dritte der Katar-WM nächsten Sommer sicher nach Amerika. Tschechien hat die besten Karten auf den zweiten Platz.