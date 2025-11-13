DE
FR
Abonnieren
Norwegen
Norwegen
18:00
Estland
Estland
Zum Fussball-Kalender
Norwegen
Norwegen
Ab 18:00 Uhr
Vs
Estland
Estland

World Cup Qualifikation UEFA
Norwegen - Estland

Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
WM-Quali Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
4
5
9
2
Slowakei
Slowakei
4
3
9
3
Nordirland
Nordirland
4
1
6
4
Luxemburg
Luxemburg
4
-9
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
4
9
10
2
Kosovo
Kosovo
4
-1
7
3
Slowenien
Slowenien
4
-3
3
4
Schweden
Schweden
4
-5
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Dänemark
Dänemark
4
11
10
2
Schottland
Schottland
4
5
10
3
Griechenland
Griechenland
4
-3
3
4
Belarus
Belarus
4
-13
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
4
6
10
2
Ukraine
Ukraine
4
1
7
3
Island
Island
4
2
4
4
Aserbaidschan
Aserbaidschan
4
-9
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
4
15
12
2
Türkei
Türkei
4
3
9
3
Georgien
Georgien
4
-3
3
4
Bulgarien
Bulgarien
4
-15
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
4
7
10
2
Ungarn
Ungarn
4
1
5
3
Irland
Irland
4
-1
4
4
Armenien
Armenien
4
-7
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
6
19
16
2
Polen
Polen
6
6
13
3
Finnland
Finnland
7
-5
10
4
Litauen
Litauen
7
-5
3
5
Malta
Malta
6
-15
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
Österreich
6
16
15
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
6
8
13
3
Rumänien
Rumänien
6
5
10
4
Zypern
Zypern
7
2
8
5
San Marino
San Marino
7
-31
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
6
26
18
2
Italien
Italien
6
10
15
3
Israel
Israel
7
-4
9
4
Estland
Estland
7
-10
4
5
Moldawien
Moldawien
6
-22
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
6
15
14
2
Nordmazedonien
Nordmazedonien
7
9
13
3
Wales
Wales
6
3
10
4
Kasachstan
Kasachstan
7
-4
7
5
Liechtenstein
Liechtenstein
6
-23
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
6
18
18
2
Albanien
Albanien
6
3
11
3
Serbien
Serbien
6
0
10
4
Lettland
Lettland
7
-9
5
5
Andorra
Andorra
7
-12
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kroatien
Kroatien
6
19
16
2
Tschechien
Tschechien
7
4
13
3
Färöer
Färöer
7
4
12
4
Montenegro
Montenegro
6
-9
6
5
Gibraltar
Gibraltar
6
-18
0
Qualifiziert
Playoffs
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Matej
Jug
Slowenien
Anstoss
Donnerstag
13. November 2025 um 18:00 Uhr
Stadion
Oslo, Norwegen
Ullevaal-Stadion
Kapazität
25’572
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen