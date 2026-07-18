Blick wollte wissen, was der Community von der WM in den USA, Mexiko und Kanada bleiben wird. Beim besten Spieler, dem grössten Aufreger und der grössten Enttäuschung ist es eine klare Angelegenheit – beim schönsten Tor nicht.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Blick-Community wählt Lionel Messi mit 30 Prozent der Stimmen zum Spieler der WM

Kap Verde ist die grösste Überraschung, Deutschland die grösste Enttäuschung

Manzambi ist für Blcik-Leserschaft der beste Nati-Spieler des Turniers

Cédric Heeb Redaktor Sport

Bester Spieler

Das ist für die Blick-Leserschaft eine klare Angelegenheit: Lionel Messi (39). 30 Prozent der 4831 Stimmen gehen an den argentinischen Zauberfloh, der am Sonntag seinen zweiten WM-Titel einfahren kann und mit acht Toren aussichtsreiche Chancen auf den Goldenen Schuh hat. Auf Platz 2 folgt das Nati-Juwel Johan Manzambi (20) mit 17 Prozent, dessen Stern an der WM so richtig aufgegangen ist und der nun für 70 Millionen Euro in die Premier League zu Aston Villa gewechselt ist. Rang 3 geht mit 13 Prozent der Stimmen an Erling Haaland (25).

Bester Nati-Spieler

Die Wahl zum besten Spieler der Schweiz gewinnt Manzambi dagegen klar. Der 20-Jährige erhält 43 Prozent der 3962 Stimmen und hängt damit Nico Elvedi (29), der mit 28 Prozent auf Platz 2 folgt, klar ab. Das Duell um Rang 3 entscheidet Captain Granit Xhaka (33, 352 Stimmen) gegen Gregor Kobel (28, 344) knapp für sich (je 9 Prozent aller Stimmen).

Bester Goalie

Da steht Kobel dafür ganz oben. Von den 3553 Stimmen wählten 41 Prozent den Nati-Keeper. Dahinter folgen der spanische Schlussmann Unai Simon (29) mit 26 Prozent und der kapverdische Nationalheld Vozinha (40) mit 15 Prozent.

Schönstes Tor

Zwei haben sich in dieser Kategorie ein Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert. Am Schluss setzt sich aber Argentiniens Starstürmer Julian Alvarez (26) mit seinem 2:1-Traumtor gegen die Schweiz im Viertelfinal vor Sidny Lopes Cabral (23) durch, der für Kap Verde im Sechzehntelfinal gegen Argentinien zum Ausgleich getroffen hat. Alvarez gewinnt mit 856 von 2441 Stimmen (35 Prozent), Lopes Cabral kommt auf 701 Stimmen (29 Prozent).

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Bestes Spiel

Die Partie zwischen England und Kroatien in der Gruppenphase, die mit 4:2 für die Three Lions endete, war für 419 der 2486 Wählenden (17 Prozent) das beste Spiel dieser WM. Die Engländer sind auch beim drittbesten Spiel involviert: Der 3:2-Sieg gegen Mexiko im Achtelfinal landet mit 319 Stimmen (13 Prozent) auf dem 3. Platz, nur 18 Stimmen vor dem Halbfinal zwischen Argentinien und England.

Und welches Spiel ist auf Platz 2? Da haben 386 für «ein anderes Spiel» als jene in der Blick-Auswahl gestimmt (16 Prozent). Dabei könnte es sich zum Beispiel um das Achtelfinal-Duell zwischen Belgien und USA (4:1) handeln, wie aus der Kommentarspalte hervorgeht: «Bestes Spiel an dieser WM: Belgien gegen USA. Die Amis werden nach dem Fall Balogun sang- und klanglos nach Hause geschickt.» Aber auch der Sechzehntelfinal der Belgier gegen den Senegal wird genannt, da die Roten Teufel bis zur 85. Minute mit 0:2 hinten lagen, sich in die Verlängerung retteten und in der 125. Minute durch ein Penalty-Tor doch noch die Partie gewannen.

Grösster Aufreger

Die Begnadigung von US-Stürmer Folarin Balogun (25) ist für fast die Hälfte der Blick-Community der mit Abstand grösste Aufreger der WM 2026. 1373 der 2852 Stimmen gehen an den Fall Balogun (48 Prozent). Dahinter folgt Argentinien, das von vielen als bevorzugtes Team eingestuft wird (549 Stimmen, 19 Prozent). Das Treppchen komplettiert Breel Embolo (29) mit seiner Schwalbe gegen die Albiceleste im WM-Viertelfinal (492 Stimmen, 17 Prozent).

Grösste Überraschung

Der klare Sieger: Kap Verde. Dass der Inselstaat bei seiner ersten WM direkt in die K.o.-Phase vordrang und im Sechzehntelfinal sogar den amtierenden Weltmeister Argentinien in die Verlängerung zwang, wird von 72 Prozent der Blick-Community als grösste Überraschung des Turniers gewertet (1902 von 2651 Stimmen). Norwegen (284 Stimmen, 11 Prozent) schnappt sich dahinter Platz 2 knapp vor der Schweizer Nati (243, 9 Prozent)

Grösste Enttäuschung

Auch da ist die Nummer 1 eine klare Angelegenheit: Deutschland, das im Sechzehntelfinal im Penaltyschiessen an Paraguay scheiterte, erhält 56 Prozent der 2684 Stimmen der Blick-Community. Mit viel Abstand dahinter folgen die Türkei auf Platz 2, das in der Gruppenphase bereits rausgeflogen ist (424 Stimmen, 16 Prozent), und Brasilien (357, 13 Prozent).

Lustigster Moment

Den Norwegern, die die Seleção im Achtelfinal eliminiert haben, gehört der lustigste Moment dieser WM. Das Ruder-Ritual der Wikinger amüsiert auch die Mehrheit der Blick-Community. 59 Prozent geben ihre Stimme den Skandinaviern (1290 von 2185 Stimmen). Schiedsrichter Wilton Pereira Sampaio (44), der mit seiner Erklärung nach einer VAR-Intervention für fragende Blick sorgte, belegt Platz 2 (429 Stimmen, 20 Prozent), vor Ivan Barton (35) mit seiner klaren Ansage bei der Roten Karte von Paraguay-Star Miguel Almiron (290 Stimmen, 13 Prozent).

Hinweis: Die Umfrage wurde am Freitag um 0.54 Uhr veröffentlicht und am Samstag um 8.15 Uhr ausgewertet.