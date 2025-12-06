DE
«Zu einer Krankheit geworden»
YB-Goalie Keller über Coiffeur-Wahn bei Fussballern

YB hatte die Möglichkeit, sich fokussiert eine Woche lang auf das Duell am Sonntagnachmittag beim FC Sion (16.30 Uhr) vorzubereiten. Das gab die Gelegenheit, über Fussballer-Phänomene zu sprechen. Marvin Keller macht es vor.
Publiziert: 17:08 Uhr
1/2
Versteht auch nicht alles: Marvin Keller über seine Berufskollegen.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

  • Kann YB seine Ungeschlagenheits-Serie ausbauen?
  • «Zu Krankheit geworden»: Keller versteht auch nicht alles
  • Die Stuttgart-Strafe ist bitter für die YB-Fans
RMS_Portrait_AUTOR_718.JPG
Alain KunzReporter Fussball

Die News der Woche

Endlich einmal eine ruhige Woche für YB. Heisst: keine englische. Training mit dem ganzen Team. Ganz sicher mit dem Fokus, nicht nochmals vier Tore zu kassieren wie in Genf, bei diesem wilden 4:4-Ritt.

Die grosse Frage

Kann YB seine Ungeschlagenheits-Serie in der Super League ausbauen? Seit sechs Spielen sind die Berner nicht mehr bezwungen worden. Die letzte Niederlage datiert vom 19. Oktober. Es ist das 1:2 zu Hause gegen St. Gallen. Seither gabs drei Siege und drei Unentschieden. Sechsmal ungeschlagen waren die Berner zuletzt zwischen September 2022 und März 2023 geblieben. Damals dauerte die Serie … 18 Spiele!

Gesagt ist gesagt

«Es ist zu einer Art Krankheit geworden bei den Fussballern, dass sie auch einen Tag vor einem Spiel noch die Haare schneiden gehen. Zum Teil eher unnötig in meinen Augen, weil man eh keinen grossen Unterschied sieht, wenn man jede Woche zum Coiffeur geht. Wir haben bei uns auch ein paar Spezialisten, das muss ich zugeben. Ich gehöre nicht dazu und gehe nicht allzu oft zum Coiffeur. (...) Es ist auch heute noch der Fall, dass in der Nati ab und zu ein Coiffeur vorbeikommt. Kein Problem, wenn sich der Spieler dann wohlfühlt.» YB-Goalie Marvin Keller im YB-Podcast zu einem haarigen Thema.

Mögliche Aufstellung

Keller; Andrews, Lauper, Benito, Hadjam; Raveloson, Gigovic; Fassnacht, Sanches, Monteiro; Bedia.

Wer fehlt?

Ebrima Colley, Edimilson Fernandes und Facinet Conte sind verletzt.

Neben dem Platz

Die Uefa hat das Strafmass gegen YB für die Vorfälle beim Spiel der Schande in Birmingham bekanntgegeben. YB muss eine Busse in der Höhe von 50’000 Euro bezahlen und in der Stuttgarter MHP-Arena am 29. Januar ohne eigene Fans spielen, darf also keine Tickets an die eigenen Fans verkaufen. Das schmerzt natürlich ungemein, ist doch die Anreise nach Stuttgart (vier Stunden per Auto) die mit Abstand einfachste aller vier Europa-League-Auswärtsdestinationen. Das Stadion hat eine Kapazität von 60’000 Fans. Man hätte also von 3000 Bernern in der Gästekurve ausgehen können. Aber holt YB in den beiden Spielen gegen die Franzosen von Lille und Lyon nicht mindestens zwei Punkte, gehts im Schwabenland nur noch um die Goldene Ananas.

Hast du gewusst, dass …

… die Differenz von YB zwischen erzielten Toren (15) und Expected Goals (14) nach neun Spieltagen noch bei +1 lag. Seither beträgt sie gemäss dem Modell von «Opta» +6,9 – der viertbeste Wert in den UEFA-Top-15-Ligen im selben Zeitraum. Nur der PSV Eindhoven (9,1), PAOK Saloniki (8,4) und Viking Stavanger (7,3) liegen vor den Bernern.

Aufgepasst auf

Christian Fassnacht (32). Kommt er zum Einsatz, bestreitet er sein 250. Super-League-Spiel. 35 macht er für Thun, 214 für YB. Der aktuell geteilte Toptorschütze der Liga mit zehn Treffern, wie Chris Bedia, steht kurz davor, seine persönliche Bestmarke von elf Saisontoren einzustellen – erreicht in den Saisons 2017/18, 2018/19, 2021/22 und 2024/25.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 15 Runden:

1. Sanches 5,0
2. Fassnacht, Pech 4,2
3. Keller 4,1

Hier gehts zu allen Berner Noten.

Der Schiedsrichter

Anojen Kanagasingam.

Der Gegner

Die Sittener haben nach dem Cup-Achtelfinal-Sieg im Aargau übernachtet, um sich optimal für das YB-Spiel am Sonntag zu erholen. Mehr zum FC Sion? Hier erscheint das Inside.

16

Runde

Sa., GC – Servette, 18 Uhr
Sa., Thun – Luzern, 18 Uhr
Sa., St. Gallen – FCZ, 20.30 Uhr
So., Winterthur – Basel, 14 Uhr
So., Lausanne – Lugano, 16.30 Uhr
So., Sion – YB, 16.30 Uhr

