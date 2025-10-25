Nach dem internationalen Auftritt auf Malta folgt für Lausanne sogleich das Highlight gegen Basel (Sonntag, 16.30 Uhr). Die Unterstützung wächst. Hier gehts zum Lausanne-Inside.

1/5 Tanzen auf Malta: Lausanne reist mit Schwung ins Liga-Higlight. Foto: Pascal Muller/freshfocus

Darum gehts 45 Edelfans reisten nach Malta mit

Streift Lausanne die Hänger nach Europa-Partien jetzt ab?

Tim Guillemin, Simon Strimer

Die News der Woche

Lausanne überzeugt weiterhin in Europa. Das achte Europapokalspiel der Saison bringt den sechsten Sieg, ein 1:0 in Malta gegen die Hamrun Spartans. Man kann den Waadtländern auf jeden Fall nicht vorwerfen, nicht für den Uefa-Koeffizienten zu spielen, der für die Schweiz so wichtig ist, um den Anschluss international nicht zu verlieren.

Die grosse Frage

Kann Lausanne seine Probleme nach Europacup-Spielen hinter sich lassen? Zu Beginn der Saison folgte auf jeden internationalen Sieg eine Niederlage in der Super League. Aber der Kantersieg gegen YB (5:0) drei Tage nach dem Sieg gegen Breidablik (3:0) lässt vermuten, dass Lausanne diesbezüglich Fortschritte gemacht hat. «Die Conference League legen wir zwei Wochen lang beiseite, wir werden uns zu gegebener Zeit wieder darauf konzentrieren. Jetzt haben die Meisterschaft und das Heimspiel gegen Basel Priorität. Die Erholung ist von entscheidender Bedeutung», versichert Verteidiger Kevin Mouanga.

Gesagt ist gesagt

«Ich hoffe, dass die Leute in der Schweiz zur Halbzeit den Fernseher ausgeschaltet und sich schlafen gelegt haben. Und dass sie, als sie am Freitagmorgen aufwachten, gesehen haben, dass wir gewonnen haben, ohne zu wissen, wie.» – Gesagt von Trainer Peter Zeidler, der von der zweiten Halbzeit seiner Mannschaft am Donnerstag in Malta nicht überzeugt war.

Mögliche Aufstellung

Letica; Mouanga, Sow, Okoh, Fofana; Roche, Beloko; Custodio, Diakité; Bair, Ajdini.

Wer fehlt?

Al Saad, Traoré (beide verletzt).

Neben dem Platz

Die europäische Kampagne von Lausanne begeistert auch die finanziellen Unterstützer des Vereins. Beim ersten Spiel in Skopje waren im Juli in der Quali nur zwei von ihnen angereist. Am Donnerstag in Malta waren es 45, von denen zehn das Privileg hatten, mit dem vom Verein bezahlten Charterflug zu reisen. Der ehemalige Kapitän des Vereins, Sébastien Meoli (45), flog mit den Fans, die ihn herzlich begrüssten.

Hast du gewusst, dass...

... Lausanne das Team in der Liga ist, das die meisten Tore aus dem Spiel heraus und nicht nach Standards erzielt? Es waren in dieser Saison schon 14.

Aufgepasst auf

Gaoussou Diakité (20) ist der Spieler mit den drittmeisten erfolgreichen Dribblings in der Liga – obwohl er drei von neun Spielen gesperrt verpasst hat. Und am Donnerstag hat er gegen die Hamrun Spartans mit seinem Schlenzer das Spiel entschieden.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 9 Runden:

1. Beloko 4,5

2. Letica 4,4

3. Fofana 4,25

Hier gehts zu allen Lausanner Noten.

Der Schiedsrichter

Lionel Tschudi.

Der Gegner

10 Spieltag

Sa., Sion – Thun, 18 Uhr

Sa., St. Gallen – GC, 18 Uhr

Sa., Winterthur – Luzern, 20.30 Uhr

So., FCZ – YB, 14 Uhr

So., Lausanne – Basel, 16.30 Uhr

So., Servette – Lugano, 16.30 Uhr