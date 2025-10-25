Darum gehts
- 45 Edelfans reisten nach Malta mit
- Streift Lausanne die Hänger nach Europa-Partien jetzt ab?
- Das sagen Verteidiger Mouanga und Trainer Zeidler
Die News der Woche
Lausanne überzeugt weiterhin in Europa. Das achte Europapokalspiel der Saison bringt den sechsten Sieg, ein 1:0 in Malta gegen die Hamrun Spartans. Man kann den Waadtländern auf jeden Fall nicht vorwerfen, nicht für den Uefa-Koeffizienten zu spielen, der für die Schweiz so wichtig ist, um den Anschluss international nicht zu verlieren.
Die grosse Frage
Kann Lausanne seine Probleme nach Europacup-Spielen hinter sich lassen? Zu Beginn der Saison folgte auf jeden internationalen Sieg eine Niederlage in der Super League. Aber der Kantersieg gegen YB (5:0) drei Tage nach dem Sieg gegen Breidablik (3:0) lässt vermuten, dass Lausanne diesbezüglich Fortschritte gemacht hat. «Die Conference League legen wir zwei Wochen lang beiseite, wir werden uns zu gegebener Zeit wieder darauf konzentrieren. Jetzt haben die Meisterschaft und das Heimspiel gegen Basel Priorität. Die Erholung ist von entscheidender Bedeutung», versichert Verteidiger Kevin Mouanga.
Gesagt ist gesagt
«Ich hoffe, dass die Leute in der Schweiz zur Halbzeit den Fernseher ausgeschaltet und sich schlafen gelegt haben. Und dass sie, als sie am Freitagmorgen aufwachten, gesehen haben, dass wir gewonnen haben, ohne zu wissen, wie.» – Gesagt von Trainer Peter Zeidler, der von der zweiten Halbzeit seiner Mannschaft am Donnerstag in Malta nicht überzeugt war.
Mögliche Aufstellung
Letica; Mouanga, Sow, Okoh, Fofana; Roche, Beloko; Custodio, Diakité; Bair, Ajdini.
Wer fehlt?
Al Saad, Traoré (beide verletzt).
Neben dem Platz
Die europäische Kampagne von Lausanne begeistert auch die finanziellen Unterstützer des Vereins. Beim ersten Spiel in Skopje waren im Juli in der Quali nur zwei von ihnen angereist. Am Donnerstag in Malta waren es 45, von denen zehn das Privileg hatten, mit dem vom Verein bezahlten Charterflug zu reisen. Der ehemalige Kapitän des Vereins, Sébastien Meoli (45), flog mit den Fans, die ihn herzlich begrüssten.
Hast du gewusst, dass...
... Lausanne das Team in der Liga ist, das die meisten Tore aus dem Spiel heraus und nicht nach Standards erzielt? Es waren in dieser Saison schon 14.
Aufgepasst auf
Gaoussou Diakité (20) ist der Spieler mit den drittmeisten erfolgreichen Dribblings in der Liga – obwohl er drei von neun Spielen gesperrt verpasst hat. Und am Donnerstag hat er gegen die Hamrun Spartans mit seinem Schlenzer das Spiel entschieden.
Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine wichtigen News mehr. Jetzt followen!
Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine wichtigen News mehr. Jetzt followen!
Die Klassenbesten
Blick-Notenschnitt nach 9 Runden:
1. Beloko 4,5
2. Letica 4,4
3. Fofana 4,25
Hier gehts zu allen Lausanner Noten.
Der Schiedsrichter
Lionel Tschudi.
Der Gegner
Auch Gegner Basel hat am Donnerstag international gespielt. Wie stehts um das Team nach der Niederlage in Lyon? Das FCB-Inside erscheint hier.
Spieltag
Sa., Sion – Thun, 18 Uhr
Sa., St. Gallen – GC, 18 Uhr
Sa., Winterthur – Luzern, 20.30 Uhr
So., FCZ – YB, 14 Uhr
So., Lausanne – Basel, 16.30 Uhr
So., Servette – Lugano, 16.30 Uhr
Mannschaft
SP
TD
PT
1
9
6
19
2
9
9
18
3
9
8
18
4
9
4
15
5
9
-2
14
6
9
1
13
7
9
-2
13
8
9
-3
13
9
9
1
9
10
9
1
9
11
9
-5
8
12
9
-18
2